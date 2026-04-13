Economía

Qué pasó con la inflación en las primeras semanas de abril y por qué hay expectativa oficial de que su ritmo se desacelere

Las consultoras aseguran que los aumentos en alimentos y bebidas se atenuaron. El Indec difundirá mañana el dato de marzo

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Los relevamientos de la inflación de alimentos y bebidas de LCG y EconViews en la primera semana de abril ilusionan al Gobierno.
Los relevamientos de la inflación de alimentos y bebidas de LCG y EconViews en la primera semana de abril ilusionan al Gobierno.

La inflación viene acelerando desde julio del año pasado. En febrero, la variación de precios a nivel nacional se ubicó en 2,9%, a pesar de no haber actualizado la fórmula, cifra que encendió alarmas en el Gobierno.

Este contexto llevó al equipo económico a tomar medidas para evitar que el ritmo inflacionario se consolide. Su esfuerzo está enfocado en lograr una desaceleración en abril. Y los relevamientos de diferentes consultoras muestran tendencias que ilusionan al equipo económico.

En la primera semana de abril, el informe de LCG mostró que los precios de alimentos y bebidas en supermercados de alcance nacional cayeron 0,4% respecto de la semana previa. Este resultado compensó parcialmente el ascenso observado a fines de marzo y significó retomar un rumbo hacia abajo desde el pico registrado a fines de febrero. El promedio de inflación mensual de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,6%, una baja de 0,7 puntos porcentuales (p.p.) para el período.

infografia

La caída semanal de precios en la primera semana de abril, según LCG, se debió principalmente a bajas en carnes (-2%) y en panificados, cereales y pastas (-2,3%). La suba de lácteos y huevos (+3,2%) compensó en parte esa baja, mientras que otros rubros mostraron variaciones mínimas. Bebidas e infusiones, comidas listas para llevar y aceites se mantuvieron estables, y el azúcar, miel, dulces y cacao subieron apenas 0,2 por ciento. El informe destacó que el promedio móvil de cuatro semanas evidencia una dispersión menor en la evolución de precios y que la incidencia de carnes y lácteos explica cerca del 70% de la inflación mensual del período.

Rubros como bebidas, comidas listas para llevar, azúcar, miel y dulces tuvieron una incidencia menor, mientras que frutas y verduras mostraron variaciones negativas o poco significativas. El informe subrayó que las variaciones semanales presentaron menor dispersión respecto de la semana anterior, y que la concentración de los movimientos de precios en torno a la media sugiere una menor volatilidad en el inicio de abril.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Carnes y lácteos explicaron el 70% de la inflación mensual promedio en alimentos, según LCG.

En esa misma línea, la consultora EconViews reportó que su relevamiento de precios en la primera semana de abril arrojó una variación promedio de 0% para la canasta de alimentos y bebidas en supermercados. El relevamiento destacó la caída de 2,2% en verduras y un incremento de 0,6% en bebidas. El acumulado de las últimas cuatro semanas fue de 2,3 por ciento.

En la segunda semana del mes, sin embargo, Analytica registró una variacióndel 0,3% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados. Y precisó que las menores variaciones semanales correspondieron a las regiones NEA y Patagonia, con un aumento de 0,2%, mientras que Cuyo presentó la suba más alta del país, con 0,5 por ciento. Dentro de los alimentos, pescados y mariscos subieron 3,6%, azúcar, dulces y chocolates lo hicieron 2,5%, y los rubros con menor incremento fueron pan y cereales (+0,9%) y otros alimentos, que incluyen salsas y snacks (+1,3%). En el caso de las frutas, el informe registró una baja de 1,1%.

El informe de la consultora remarcó que el promedio de cuatro semanas en el nivel general se ubicó en 1,6%, en línea con los datos de LCG, mientras que la proyección para la inflación general de abril es de 2,8%. EconViews, por su parte, calculó una variación acumulada de 2,3% en las últimas cuatro semanas, con diferencias por rubro.

El dato de la semana

El martes 14, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer la inflación de marzo. Y a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó que va a estar por encima de la de febrero (2,9%) por el impacto de la guerra de Medio Oriente en los combustibles, el dato confirmará cuántos esfuerzos debe hacer el Gobierno en abril para cortar la tendencia.

Un gráfico muestra tres círculos con porcentajes: 3,0% (azul, variación mensual), 8,9% (morado, variación anual) y 32,1% (naranja, variación interanual)
El índice de precios en la Ciudad de Buenos Aires sumó 3% en marzo y acumuló 321% interanual.

Antes de que se anunciara el alto al fuego en Irán por dos semanas, YPF tomó la decisión de no aplicar aumentos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores y con el objetivo de que otros competidores repliquen la decisión.

El dato de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) representó una referencia para proyectar la inflación nacional de marzo. El índice de precios al consumidor porteño subió 3% en marzo y acumuló 32,1% interanual. El informe oficial del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires señaló que la cifra estuvo explicada principalmente por subas en servicios regulados, combustibles, el sector educativo y los gastos vinculados a la vivienda.

El dato porteño anticipa un nuevo número complicado para el IPC nacional que publica el Indec el próximo martes. Aunque ya para abril los datos de LCG, Analytica y EconViews muestran que la inflación de alimentos y bebidas en las primeras semanas se desaceleró. La menor dispersión de variaciones, el descenso en la cantidad de productos con aumentos y la incidencia de algunos rubros explican el movimiento del índice. El Gobierno monitorea de cerca estos indicadores y busca consolidar la tendencia de alivio en el ritmo inflacionario durante el mes, mientras la evolución de los precios en supermercados y almacenes sigue bajo observación.

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