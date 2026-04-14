El dólar interrumpió la racha de bajas, sostenido por las compras del BCRA y el dato de inflación de marzo

El tipo de cambio opera unos 313 pesos por debajo del techo de las bandas. REUTERS/Dado Ruvic/

El dólar interrumpió la serie bajista de las últimas ruedas, tras haberse operado por la mañana en niveles de septiembre último.

Las constantes posturas compradoras del Banco Central y también una inflación más alta que lo previsto le pusieron una pausa a una tendencia de fondo muy negativa para el tipo de cambio en lo que va de 2026.

En una sesión con negocios de contado por USD 550 millones -un monto alto aunque acorde a la estacionalidad del comercio exterior en el segundo trimestre- el dólar mayorista finalizó con alza de diez pesos o 0,7%, a $1.364, tras haber marcado un piso intradiario en los $1.347, mínimo desde el 26 de septiembre de 2025.

No obstante, el tipo de cambio oficial conserva un descenso de 91 pesos o 6,3% en el transcurso de 2026, frente a una inflación acumulada en torno al 10 por ciento.

La apreciación real del pesos argentino no se escinde de la volatilidad financiera global y la suba de cotización de otras monedas respecto del dólar. Ejemplo de ello es que el real brasileño, en los 5 reales por dólar -llegó a operar a 4,99 reales el lunes- se encareció en 2026 un 10,2% respecto del billete norteamericano.

El Banco Central fijó para este martes una banda superior de su esquema cambiario en los $1.677,45, que dejó al dólar mayorista a $313,45 o un 23% de ese límite para la libre flotación.

El dólar mayorista cortó una racha de seis caídas consecutivas, mientras que el dólar al público, que terminó estable en los $1.385 para la venta en el Banco Nación, cortó una serie de cuatro caídas seguidas.

El dólar blue subió diez pesos o 0,7%, para ser negociado a $1.410 para la venta. En tanto, para la compra, las agencias informales toman al billete a $1.390, una paridad 55 pesos mayor que en el segmento bancario minorista, donde es tomado a $1.335 según la referencia del Banco Nación.

“A pesar de una leve caída en las reservas brutas, las arcas netas se mantienen en terreno positivo por tercera sesión consecutiva. El Gobierno aprovecha la apreciación del peso para fortalecer el balance del Central sin generar tensiones en el mercado”, afirmó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Según Bloomberg, el Gobierno está cerca de alcanzar un acuerdo a nivel staff con el FMI en el contexto de la segunda revisión del vigente acuerdo de facilidades extendidas.

“La revisión estaba prevista originalmente para enero, pero se postergó porque Argentina no alcanzó la meta de Reservas Internacionales Netas (RIN). Sin embargo, las compras de dólares en 2026 han sido más fuertes de lo esperado, lo que debería ayudar al gobierno a cerrar un acuerdo y obtener un waiver para destrabar el desembolso de USD 1.000 millones. Una vez alcanzado el acuerdo a nivel staff, pasará al Directorio del FMI para su aprobación, lo que podría demorar un par de semanas adicionales", consignó Max Capital.

Además, Max Capital subrayó que la intervención cambiaria oficial se sostiene “por encima del nivel de referencia del 5% comunicado por el banco central. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras promedio diarias de USD 84 millones de dólares”.

Un informe de Cohen Aliados Financieros destacó “las fuertes compras del BCRA, que capitaliza la mayor liquidación del agro y el ingreso por préstamos financieros, especialmente del sector petrolero”, en un escenario financiero donde “las tasas continúan descendiendo en términos reales, favorecido además por una mejora del contexto internacional y un debilitamiento del dólar a nivel global“.

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, indicó que “el BCRA viene actuando con fuertes compras que los operadores esperan puedan traducirse en acumulación de reservas. Ello sucede mientras las tasas en pesos siguen en descenso, e incluso crece la expectativa por una gradual remonetización de percibirse un repunte en la demanda de dinero, lo cual ayudaría al crédito”.