De la euforia a la cautela: los mercados recalculan ante la tensión en Irán, que afecta a un sector clave de Argentina

Los mercados viraron de la euforia hacia la cautela tras la renovada tensión en Medio Oriente.

Se pactó la tregua en el conflicto en Medio Oriente y hubo euforia instintiva en los mercados. Cuando cerraron, se dieron cuenta que el cese del fuego era tan frágil como las ganancias del día.

Las Bolsas se dispararon en todo el mundo. En Estados Unidos las alzas alcanzaron hasta 2,80%; en Europa fueron de más de 3% y en Asia de más de 5 por ciento. A la vez, el Bitcoin había sido el otro ganador al anunciarse que el peaje del estrecho de Ormuz se pagaría en criptomonedas.

Pronto aparecieron los defectos del pacto. Israel bombardeó Beirut e Irán aclaró que ellos decidirían qué barcos pasarán por el estrecho. En otras palabras, la exigencia más importante de Donald Trump, la apertura sin restricciones del paso clave, quedó desdibujada.

Solo circularon apenas 10% de los buques del tránsito habitual. Las compañías de seguros, más cautas que los inversores, aclararon que las primas no cubrirían el daño hasta que certifiquen que el tránsito era seguro. Irán cobra USD 2 millones por buques y esa condición está en el acuerdo porque pretende una compensación por los daños de la guerra.

La evolución del tránsito diario de buques petroleros por el estrecho de Ormuz. (Fuente: NextBarrel)

Para el analista Matías Togni de la consultora petrolera NextBarrel, “el anuncio de un cese al fuego temporario ayudo a desarmar las posiciones apalancadas en futuros que, en términos de volumen, no eran tan grandes, sino en la relación long vs short. Los principales benchmarks (referencias) cayeron un 15% en promedio, tal vez sobre reaccionando, pero en los mercados físicos nada cambió. El mercado descree que el tránsito por el estrecho vaya a normalizarse rápido. De hecho, Irán se encargó de refutar a Trump diciendo que van a ejercer control o selectividad en el ingreso y egreso por aguas iraníes, algo que no resiste ninguna posibilidad”.

Togni aclaró que “desde el inicio del conflicto, solo 60 millones de barriles salieron, de los cuales el 90% son en barcos sancionados Iraníes. Hasta que no veamos al menos 50 barcos saliendo todos los días, ninguna naviera estará dispuesta a entrar. Lo que faltan son garantías, con la información que tenemos a hoy, nadie va a mandar un barco a cargar en Iraq o Kuwait si no sabe si en dos semanas va a poder salir. El conflicto no está ni cerca de resolverse”.

La Argentina fue más cauta. A pesar de que el petróleo que exporta, el barril de crudo Brent perdió más de 11% y las acciones de YPF cedieron 2,1% porque muchos inversores decidieron mantenerlas. Los que vendieron fueron compradores de los últimos días que tomaron ganancias.

El S&P Merval de las acciones líderes, comparadas con las demás Bolsas del mundo, incluso la de Brasil que aumentó 2,09%, tuvo una leve suba de 1,2% en pesos y de 1,7% en dólares por la caída del contado con liquidación (CCL) de 0,4% a 1.479 pesos. Los grandes ganadores fueron los bancos que tenían los precios atrasados por su balances negativos. Macro lideró el alza; subió 7,3%, seguido de Supervielle con 6,4% y Banco Francés con 4,9 por ciento.

Los dólares tuvieron bajas absolutas. El MEP cedió $5,70 a $ 1.424,50, mientras el “blue” retrocedió $5 a $1.390 y casi iguala al dólar mayorista que se negoció en el Mercado Libre de Cambios (MLC) a 1.387,50 pesos. Se registraron operaciones por USD 487 millones en el MLC y el Banco Central compró 102 millones de dólares.

Ante la debilidad del dólar en el mundo -bajó 0,8%- que volvió a los niveles del 8 de enero, las reservas subieron USD 308 millones a 44.750 millones de dólares.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini advirtió que “el REM de marzo movió al alza las expectativas de inflación y ahora se acercan más a los break even (punto de equilibrio) del mercado de bonos. Los rendimientos en pesos siguen corriendo por debajo y, por lo tanto, en terreno negativo en términos reales. Pero para el caso del tipo de cambio, los pronósticos del REM (mediana) se corrieron a la baja. De modo que, con inflación más alta y tipo de cambio más bajo, si todo lo demás se mantiene constante, podríamos concluir en que el mercado espera un dólar más apreciado”.

Los bonos soberanos fueron los grandes ganadores del día. Los Globales, que son la referencia para medir el riesgo país, subieron hasta 2,10 por ciento. El riesgo bajó 40 unidades (-6,6%) a 570 puntos básicos. Los mercados de la región acompañaron y el índice de países emergentes subió 5,5 por ciento.

Los bonos en pesos continuaron con la caución en 20% (el martes estuvo en 21%) y los BONCER que ajustan por inflación siguen siendo los preferidos. El TX26 que vence en noviembre subió 0,08% y el TX28, 0,22 por ciento. Las LECAP con buenos negocios en abril y julio, tuvieron alzas generalizadas que hizo retroceder su tasa de retorno a 1,60% a fin de abril y a 1,96% a fin de mayo. Están por debajo de la inflación, pero encima de la evolución del dólar.

No obstante, no todo fue optimismo. Las exportaciones están sufriendo el costo del aumento de los combustibles. La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA), emitieron un comunicado donde reclaman por “la creciente conflictividad que está ocurriendo en estos días con los transportistas de carga de granos, con retenes en las principales rutas y accesos a los más importantes nodos portuarios del país imposibilitando el normal desarrollo de la actividad”.

Y agregaron: “La medida de fuerza por el reclamo de una recomposición tarifaria es debido al incremento de los costos operativos, principalmente del combustible. Si bien entendemos el planteo de fondo, la falta de acuerdo y el rechazo de la propuesta ofrecida está afectando el desarrollo de la logística en plena cosecha. Esto representa graves inconvenientes como retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas”.

Las exportaciones están sufriendo el costo del aumento de los combustibles. REUTERS/Martin Cossarini

El conflicto se agrava y el país parece estar construyendo su propio estrecho de Ormuz. Ayer entre la medianoche y las 6 de la mañana ingresaron 2.790 camiones y se estima que es poco más de la mitad de lo que debería ingresar.

En tanto, anoche continuaba el conflicto y permanecía cerrado el estrecho de Ormuz por los ataques israelíes en el Líbano. Trump defendió a Israel al señalar que el Líbano no estaba dentro del acuerdo que firmaron.

El primer ministro de Israel declaró que su país está “listo para reanudar los combates en cualquier momento” contra Irán y la respuesta fue que Hezbolá, el grupo armado del Líbano, esta dispuesto a responder los ataques. Las esperanzas están puestas en lo que sucederá mañana cuando Estados Unidos e Irán negocien en Islamabad, la capital de Pakistán.

El mercado overnight quedó en tensión. En la noche, las Bolsas de Nueva York operaban con bajas de 0,20% al igual que las de Europa. El oro bajaba 0,8% y el petróleo estaba en alza de 3% a USD 97 por barril.

El suspenso sigue y habrá problemas de abastecimiento de petróleo y gas por un largo tiempo porque, aún finalizada la guerra, restablecer la producción será un problema. Por un tiempo, el crudo alimentará la inflación del planeta.