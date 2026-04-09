Cuánto vale el departamento en el que vivía Manuel Adorni en Parque Chacabuco

Manuel Adorni, jefe de Gabinete

El valor de mercado del departamento en el que Manuel Adorni vivía con su familia en la avenida Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco, se puede estimar a partir de datos recientes sobre unidades en venta en el mismo edificio y una tasación realizada por una herramienta de portal inmobiliario. La propiedad, de acuerdo con la declaración jurada publicada por Infobae, cuenta con una superficie de 115 metros cuadrados. La cifra final varía dependiendo del método de cálculo y las fuentes consideradas, pero los valores oscilan entre los 224.000 dólares y los 289.000 dólares.

El departamento de Adorni ingresó al radar público cuando se conoció que el jefe de Gabinete lo hipotecó con el objetivo de obtener un préstamo de 100.000 dólares. La hipoteca, formalizada en noviembre de 2024, quedó garantizada por la propiedad, que figura a nombre de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. El inmueble se ubica sobre Asamblea al 1100, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y según consta en la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, tiene una superficie de 115 metros cuadrados.

Esta es la propiedad que Adorni espera vender para hacer frente a los préstamos que obtuvo para comprar inmuebles.

Para estimar el valor actual de esa vivienda, se pueden tomar como referencia dos departamentos en venta en el mismo edificio. El primero tiene 87 metros cuadrados, está publicado a 170.000 dólares y ofrece cochera, vista al Parque Chacabuco, baulera, salón de fiestas, ambientes amplios, baños renovados, seguridad y doble entrada, aunque no especifica el piso en el que se encuentra. El precio por metro cuadrado que surge en este caso es de 1.954 dólares.

El segundo caso corresponde a un departamento de 138 metros cuadrados, de los cuales unos 30 metros son descubiertos. Esta unidad se ubica en el segundo piso (tal como el departamento en el que supo vivir el funcionario), también al frente, y tiene un valor de 289.990 dólares. Incluye una baulera de 5 metros cuadrados, cocina espaciosa, lavadero independiente, quincho vidriado, terraza/patio de más de 30 metros cuadrados y tres dormitorios. El precio por metro cuadrado, calculado sobre la superficie total, asciende a 2.101 dólares.

La diferencia en los valores por metro cuadrado se explica, en parte, por el tamaño de las unidades, la distribución de metros cubiertos y descubiertos, el estado de conservación y el equipamiento de cada departamento. Aun así, ambos precios funcionan como referencias directas para estimar el valor de la propiedad de Adorni en el mismo edificio.

El edificio de Asamblea 1100, Parque Chacabuco, en el que está el departamento que figura en la declaración jurada de Adorni (Google Maps)

Si se toma como guía el precio por metro cuadrado del departamento más económico (1.954 dólares), el valor estimado para la unidad de 115 metros cuadrados asciende a 224.710 dólares. Si se utiliza la cotización del segundo departamento (2.101 dólares por metro cuadrado), el precio estimado sube a 241.615 dólares. Las diferencias entre ambas cifras reflejan las particularidades de cada unidad, como la presencia o ausencia de terraza y la calidad de los ambientes.

A estos valores se suma una tercera referencia: una tasación realizada a través de la plataforma Reporte Inmobiliario, basada en inteligencia artificial. Según la herramienta, un departamento de 115 metros cuadrados en esa ubicación alcanza un valor de 263.858 dólares, con un precio por metro cuadrado de 2.294 dólares. Esta cotización se ubica por encima de los precios de publicación observados en el mismo edificio, aunque dentro del rango de mercado que se puede esperar para inmuebles con características similares en el barrio de Parque Chacabuco.

La herramienta de Reporte Inmobiliario realiza su estimación a partir de una base de datos de operaciones comparables y valores de mercado, pero no incorpora en detalle información sobre el estado de los ambientes, la antigüedad exacta de la unidad ni el equipamiento interior. Por esa razón, la cifra obtenida representa una referencia general, sin discriminar mejoras, refacciones o particularidades que pueden aumentar o reducir el valor real de una propiedad.

En la declaración jurada de bienes presentada en 2024 por Manuel Adorni, cuando ocupaba el cargo de Secretario de Comunicación, figura un solo departamento bajo su titularidad en la calle Asamblea al 1100, con una superficie declarada de 115 metros cuadrados. Al momento de la compra, en febrero de 2014, el precio registrado fue de 105.000 dólares. Posteriormente, el funcionario y su esposa constituyeron dos hipotecas sobre la unidad: la primera, en 2014, por 75.000 dólares a favor de Stella Maris Roman —la vendedora del departamento—, y la segunda, en noviembre de 2024, por 100.000 dólares a favor de Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio.

La situación patrimonial de Adorni se encuentra bajo análisis judicial, luego de que la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita solicitó documentación relacionada con la compra y las hipotecas constituidas sobre el departamento y otras propiedades. En la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de Gabinete detalló una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio y otra de 7.740.000 pesos con Cancio, ambas garantizadas con el inmueble de Asamblea.

Según fuentes consultadas por Infobae, el departamento permanece en venta y el proceso judicial sigue adelante. El análisis de los valores de mercado y las tasaciones disponibles permite establecer un rango de referencia para el precio actual, aunque el valor real podría variar en función de negociaciones particulares, estado de la unidad y condiciones del mercado inmobiliario.