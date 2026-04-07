Política

El Gobierno recibirá el jueves a las empresas de colectivo para evitar un paro: el conflicto de fondo

Las compañías están operando con demoras y menos unidades en la calle, como parte de un reclamo para que se actualicen los subsidios. El impacto en el precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente

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Las firmas ya están funcionando con demoras
Las firmas ya están funcionando con demoras

En el marco de un conflicto creciente y amenazas de paro, el Gobierno recibirá a las empresas de colectivo para tratar de llegar a un acuerdo sobre la actualización de los subsidios y así no solo evitar el corte, sino también regularizar el servicio, que ya está funcionando con demoras.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la administración libertaria, el encuentro se realizará este jueves, a partir de las 10:30, en la sede de la Secretaría de Transporte, que encabeza desde enero Fernando Herrmann.

Aunque hasta la publicación de esta nota no habían sido formalmente notificadas, las autoridades nacionales mandarán en las próximas horas las invitaciones a las partes involucradas.

Participarían representantes de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.); la Camara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A); la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

En la previa de la reunión, el Gobierno tiene previsto transferirles a las operadoras los subsidis correspondientes a abril, “como se hace habitualmente, el cuarto día hábil de cada mes”.

La Secretaría de Transporte depende del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo (REUTERS)
La Secretaría de Transporte depende del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo (REUTERS)

En el sector privado aseguran que “es mentira que haya encuentros con frecuencia” y que el último “fue en enero”, cuando se acordó un aumento para la tarifa plana de los colectivos de jurisdicción nacional.

Efectivamente, en febrero el boleto pasó de 494,83 a 650 pesos, lo que representó un incremento del 31,36%, mientras que en marzo el precio se ubicó en $700, por lo que se agregó una suma de 7,69% extra.

De esta manera, en la Casa Rosada señalan que, en lo que va del 2026, se aplicó una actualización total del 41% sobre el pasaje, por lo que cuestionan los reclamos de las compañías de más fondos.

“Con esta medida, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía brinda mayor competitividad al sector y equipara los valores con los servicios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando todavía por debajo de los de la Provincia de Buenos Aires”, se explicó en ese momento.

Por su parte, las líneas de colectivo sostienen que desde principios de este año no se modificó en el cálculo de los subsidios el valor de la nafta, que aumentó considerablemente como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

“Las unidades utilizan el gasoil con tecnología europea, por el tema de la contaminación y demás, que subió incluso más que el convencional. Por lo cual, en treinta días pagábamos $1.400 el litro, y hoy está $2.150, y eso es en YPF, solamente. Axion hoy pasó el valor de $2.400 el mismo combustible, o sea, mil pesos más en relación a hace un mes atrás”, detalló Adrián Noriega, vocero de CEAP.

Las empresas amenazan con un paro
Las empresas amenazan con un paro

En un reciente comunicado, las cámaras informaron que, desde el miércoles pasado, iban a comenzar a “reducir la frecuencia de los servicios” ante “la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades, pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados”.

Esta medida ya comenzó a generar complicaciones para los usuarios en varias partes del país y la situación se fue agravando, debido a la falta de un acuerdo entre las partes.

De hecho, Marcelo Pasciuto, director de CETUBA, advirtió que si no reciben los fondos correspondientes esta semana, podría haber un paro total: “Que mañana funcione el transporte depende de que entreguen gasoil, que los bancos otorguen descubierto y que el sindicato acompañe; si no, no sé qué empresa va a trabajar”, señaló en diálogo con Futurock.

El concepto del combustible compone el 60% del total del cálculo de los subsidios que la Nación les entrega a las compañías, por lo que su actualización periódica suele ser el principal reclamo.

“Hay tres compañías principales que son las que distribuyen el combustible a las empresas: Shell, Axion e YPF. YPF hasta el fin de semana no estaba entregando y ayer lunes empezó a normalizar. Hoy Axion está en condiciones de suministrarte combustible a ese valor de $2.400 el litro y, aparte, todas te piden que lo pagues en efectivo o transferencia, antes de que te descarguen. Pero bueno, nosotros no discutimos el precio. Hay un contexto internacional que indudablemente no lo podemos desconocer, pero el costo es ese y en un mes se modificó en un 46%. Entonces, la verdad es que si no reconocen ese valor, magos no somos. Hace dos años la venimos pateando y han quedado empresas en el camino”, agregó Noriega.

Por su parte, las autoridades nacionales saben que las cámaras irán a la reunión del jueves para “pedir más plata”, en un escenario de pocos recursos, por lo que preparan la estrategia para intentar llegar a una solución y, de esa forma, evitar que el problema escale.

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