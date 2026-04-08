El parque automotor local volvió a envejecer: cuál es la edad promedio de los autos que circulan en Argentina

Argentina volvió a retroceder en 2025. La edad promedio del parque automotor es ahora de 14,8 años

No hay soluciones mágicas o repentinas que cambien la tendencia. La recuperación de las ventas del mercado automotor argentino en 2025 fue de un 47%, pasando de 414.000 vehículos patentados en 2024 a poco más de 612.000 un año después. Esa mejora no es suficiente para detener el proceso de envejecimiento del parque automotor que, de hecho, volvió a aumentar en el último ejercicio.

La edad promedio de los autos que circulan por Argentina aumentó de 14,3 a 14,8 años en 2025, según datos del reporte anual de antigüedad del parque automotor circulante que cada año elaboran conjuntamente la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la consultora especializada Promotive.

Conocer la edad promedio del parque automotor en otros países sirve como referencia para entender dónde está situado el mercado automotor de Argentina en relación con otros países.

En Brasil el promedio de edad de los vehículos es de 10,8 años; entre todos los países de la Unión Europea es de 12,7 años, con Lituania como el mejor mercado con solo 1,8 años de envejecimiento, aunque con un volumen de autos que apenas supera los 1,5 millones de unidades. España tiene una edad promedio similar a Argentina, que está en 14,5 años, pero Alemania y Suiza tienen una edad de 10,6 y 10,5 respectivamente, Reino Unido de 10,8, Francia de 11,5 años, Italia de 13 años y el peor es Grecia con 17,8 años de antigüedad en su parque automotor.

En otros continentes, Estados Unidos tiene una tasa de 12,6 años, Canadá de 10,5, Australia de 10,6 y Japón, una de las más bajas de todo el mundo, con 8,7 años. Según datos de la consultora Mc Kinley & Co., el mercado automotor de China tiene una edad promedio de 4,5 años.

La convivencia de autos modelo 2000 con 2020 es una constante en las calles argentinas

4 millones de autos vijeos

En el caso de la Argentina, hay que puntualizar que el 39,7% de los autos tienen entre 10 y 20 años de antigüedad, y el 32,8% entre 1 y 10 años. El 27,4% restante del parque automotor se compone de vehículos anteriores con más de 20 años de antigüedad, y representa un stock de 4.327.248 unidades. Subir la edad promedio del parque automotor requiere renovar o reemplazar ese grupo de vehículos, en principio incorporándolos al de unidades de hasta 20 años.

Actualmente, el promedio de bajas de autos ronda las 45.000 unidades anuales, dato que representaría, si se cumplen las proyecciones de 2026 de la industria un volumen equivalente al crecimiento del mercado, que pasaría de 612.000 en 2025 a 650.000 en 2026.

Renovar o reemplazar 4,3 millones de vehículos es casi 100 veces la cantidad de bajas que se registran cada año. Por ese motivo, el documento actualizado con cifras del último año establece que para frenar el proceso de envejecimiento del parque actual, se deberían vender cada año 1.100.000 nuevos, lo que hace prever una profundización de la situación actual.

Solo hay dos caminos para corregir el rumbo del envejecimiento del parque automotor: duplicar sostenidamente el volumen actual de ventas o establecer algún mecanismo que permita sacar de circulación los 4,3 millones de autos más viejos, de modelos anteriores a 2005. Una vía para lograr este último objetivo sería un programa tipo “Plan canje”, una idea en algún momento circuló el año pasado por areas del Gobierno, por medio del cual se pueda dar de baja un auto con más de 20 años y comprar un vehículo más nuevo. Pero por ahora, la idea parece inviable.

La solución para detener el envejecimiento del parque circulante es reemplazar 4,3 millones de autos con más de 20 años de antigúedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cantidad de habitantes por auto

El informe distribuido por AFAC señaló que en 2025 el parque circulante en Argentina creció un 1%, compuesto por 15.784.385 vehículos entre automóviles particulares, vehículos utilitarios livianos, camiones y buses.

De este modo la relación de habitantes por vehículo en 2025 en Argentina fue de 2,9 personas por auto. Esa proporción es similar a la de México (2,8), pero mucho menor que la de Brasil, que llega hasta 4,6 habitantes por auto. Esa relación es la opuesta en Alemania, donde es de 1,6 y en Estados Unidos, que tiene un ratio de 1,1.

Otros datos interesantes son conocer el tipo de automóvil que prevalece en Argentina. De los 15,7 millones de vehículos que circulan en todo el país, el 82,2% son autos de pasajeros, el 14,8% son utilitarios livianos, y el 3% son vehículos pesados.

El sistema de propulsión que prevalece es el de vehículos con motores nafteros, que alcanza el 63,5% del total, en tanto los motores diésel son el 25,5% y el GNC (Gas Natural Comprimido) tiene el 10,6%. Casi sin relevancia por el momento, los autos híbridos representan solo el 0,4% y los eléctricos puros el 0,02%.