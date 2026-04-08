El dólar profundizó la baja y se aleja del techo de la banda cambiaria

El dólar mayorista se mantiene a 280 pesos o 20% del techo de las bandas.

Con un monto de USD 429 millones negociados en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó con una baja de cinco pesos o 0,4%, a $1.387,50, en una plaza distendida, coincidente con un mayor optimismo financiero por la reanudación de las negociaciones y el cese de hostilidades en Oriente Medio.

El tipo de cambio que rige el comercio exterior se pactó $5,50 o 0,4% por encima del precio de cierre de marzo, mientras que conserva una caída de $67,50 o un 4,6% en lo transcurrido de 2026.

El Banco Central estableció para la fecha una banda superior de su esquema cambiario en los $1.667,89, que dejó al dólar mayorista a 280,39 pesos o 20,2% de ese límite una holgada brecha que habilita la continuidad de compras en el spot que efectúa a diario la autoridad monetaria.

“A partir de una mayor oferta de divisas es que el dólar mayorista una vez más se inclina por un descenso, llegando inicialmente a ‘testear’ los $1.380, más allá de que luego se reacomoda más cerca de $1.390. Se anticipa que el ritmo de compras del BCRA debería acelerarse en esta etapa, y los operadores ansían que pueda aprovecharla para acumular reservas, para lo cual sería necesario que el Tesoro logre cubrir sus necesidades de divisas a través de otras fuentes”, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El dólar al público terminó con una baja de cinco pesos o 0,4% en el día, a $1,410 para la venta en el Banco Nación, tras un piso de $1.405 por la mañana. El billete minorista interrumpió una serie de tres días estabilizado en los 1.415 pesos y anota un mínima suba de cinco pisos en lo que va de abril.

La cotización blue del dólar restó cinco pesos o 0,4% este miércoles, a $1.390 para la venta, cifra que iguala el nivel del 10 de septiembre de 2025, siete meses atrás. el dólar informal amplía a 140 pesos o 9,1% la pérdida desde que empezó 2026.

En cuanto a la plaza marginal, la divisa es negociada casi al mismo nivel que el dólar mayorista -el más barato de todos-, ante una reciente oferta que que empuja a la baja y es respuesta de la sobre-dolarización que hubo en septiembre y octubre, con la incertidumbre electoral.

En el mercado de dólar futuro todos los contratos operaron en baja y la posición más negociada, para fin de mes, restó 9,50 pesos o 0,7%, a $1.404,50, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en los $1.703,22 para el cierre de abril.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, comentó que “la absorción de dólares por parte del sector corporativo restringió la oferta disponible en el mercado de capitales. Esta dinámica divergente vuelve a poner el foco en la capacidad del Banco Central para administrar la volatilidad en un contexto de demanda sostenida”.

“En paralelo a este fortalecimiento financiero, la atención de los operadores se desplaza hacia la publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM del BCRA). Este informe técnico es crucial para el sector privado, ya que reflejará las proyecciones actualizadas de los analistas sobre la inflación y el tipo de cambio tras el fuerte impacto geopolítico del conflicto en Medio Oriente. Aunque el mercado cambiario local exhibe una calma relativa, el informe de marzo llega en un escenario de marcada heterogeneidad en el nivel de actividad económica”, señaló Morales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó ante el sector empresarial convocado en el Atlantic Council -que reunió a referentes de los sectores público y privado en el Palacio Libertad- que no utilizará el tipo de cambio como herramienta de competitividad y apostará, en cambio, a una reforma estructural basada en la baja de impuestos y la desregulación. Durante su exposición, el funcionario marcó una ruptura con gestiones previas al asegurar que el camino hacia la eficiencia económica pasa por atacar los costos logísticos y la presión tributaria.

“Sin intermediación financiera profunda, el ahorro privado se fuga hacia dólares inmuebles y activos externos en lugar de financiar inversión productiva local. Esa ‘dolarización financiera offshore’ no refleja diversificación eficiente, sino desconfianza en las instituciones, la moneda y los contratos domésticos”, indicó Adcap Grupo Financiero.