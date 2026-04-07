Inversiones: un think tank de EEUU organiza una cumbre con presencia del Gobierno y empresas de energía, minería y bancos

El ministro de Economía, Luis Caputo, participará de la cumbre empresaria que organiza el Atlantic Council en Buenos Aires

Buenos Aires se prepara para recibir una cumbre empresarial internacional encabezada por el Atlantic Council, organización estadounidense dedicada a la promoción del liderazgo constructivo en asuntos globales.

El evento, que se desarrollará este martes en el Palacio Libertad, contará con la presencia de funcionarios, ejecutivos multinacionales y representantes de organismos internacionales. Con el foco en los desafíos y oportunidades para la economía argentina, la atracción de inversiones estratégicas y la integración comercial en el escenario global.

El Atlantic Council seleccionó a la capital argentina para desarrollar una jornada que incluirá debates sobre el futuro de la energía, las reformas económicas, el potencial productivo nacional y la inserción de Argentina en las cadenas internacionales de valor. Esta institución, fundada en 1961 y con sede en Washington DC, administra diez centros regionales y programas vinculados a la seguridad internacional y la prosperidad económica. El Consejo actúa como un espacio de referencia para líderes globales y fomenta la generación de ideas y propuestas destinadas a enfrentar los desafíos que presenta el siglo XXI.

Agenda porteña

La agenda inicia las palabras a cargo de Jason Marczak, vicepresidente y director principal del Adrienne Arsht Latin America Center, uno de los centros regionales que integran el Atlantic Council. Marczak presentará los objetivos de la jornada, que estarán enfocados en examinar el potencial de la economía argentina y las posibilidades de acelerar su crecimiento mediante la captación de inversiones y la consolidación de reformas institucionales.

La apertura formal estará a cargo de Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Su intervención está pautada para abordar el panorama económico nacional y el rol del país como receptor de inversiones internacionales. Quirno expondrá los factores que, desde su perspectiva, posicionan a Argentina como destino relevante para el capital global, con énfasis en la estabilidad macroeconómica y la apertura al comercio. Que luego se reforzará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el cierre del evento.

En febrero, Estados Unidos y Argentina firmaron el acuerdo de comercio e inversión reciproca.

Tras la firma del acuerdo bilateral, uno de los primeros paneles analizará las perspectivas del comercio entre Estados Unidos y Argentina, con la participación de John Jovanovic, presidente y chairman del Export-Import Bank de los Estados Unidos (Ex-Im Bank). Jovanovic dialogará con el jefe de la oficina de Bloomberg News en Buenos Aires, Patrick Gillespie, sobre las oportunidades para expandir las relaciones comerciales bilaterales y el papel de las garantías crediticias para promover exportaciones e inversiones.

El siguiente bloque temático estará dedicado al potencial de inversión en sectores estratégicos. Participarán ejecutivos como Federico Elewaut, CEO de Citibank Argentina, Maria Pia Orihuela, gerente general de Pharma en Roche Argentina, Sergio Lew, Chief Industries Officer de IDB Invest, y Diego Sucalesca, presidente ejecutivo de la Agencia Argentina de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional (PromArgentina). El panel debatirá la hoja de ruta para que sectores clave de la economía argentina puedan captar mayores flujos de inversión internacional, con énfasis en la articulación público-privada y la creación de condiciones favorables para los negocios.

John Jovanovic, presidente y chairman del Export-Import Bank de los Estados Unidos (Ex-Im Bank) (REUTERS/Nathan Howard)

La agenda continuará con un panel sobre minería, donde se examinará el impacto de las reformas regulatorias y las inversiones en el desarrollo de este sector. Intervendrán Rubén Roberto Dusso, vicegobernador de la provincia de Catamarca, y José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, junto a directivos de compañías mineras internacionales. El debate se centrará en los desafíos para impulsar el potencial del sector, la necesidad de marcos regulatorios estables y el rol de Argentina como proveedor estratégico de recursos críticos.

En el bloque dedicado al liderazgo energético, participarán figuras como Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, provincia central en la producción de hidrocarburos, y Horacio Daniel Marín, presidente y CEO de YPF, la empresa energética más grande del país. Junto a ellos, Brian A. Falik, Chief Investment Officer de Mercuria Americas, analizará el futuro del liderazgo energético argentino en un entorno internacional de transición hacia energías limpias. Luego de la decisión de YPF de no llevar a cabo aumentos en el precio de los combustibles por 45 días para “acompañar a los consumidores” en medio del conflicto en Oriente Medio y la volatilidad del precio del petróleo.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la intervención del embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, quien presentará una perspectiva desde Washington sobre la transformación económica y las perspectivas de la relación bilateral. El diplomático estadounidense planea remarcar la importancia de las reformas estructurales y el compromiso de su país con el fortalecimiento de los lazos económicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que en este momento el Gobierno trabaja para recuperar la confianza que se vio afectada en la previa de las elecciones legislativas

El cierre formal de la conferencia estará a cargo de Luis Caputo, ministro de Economía de la República Argentina. Caputo abordará la agenda de reformas, el proceso de consolidación de la confianza y la meta de sostener el crecimiento económico en el mediano plazo. Su exposición estará orientada a los desafíos fiscales, la estabilización macroeconómica y el camino elegido por el Gobierno para recuperar la confianza de los mercados y potenciar la llegada de inversiones.

En medio del ruido político de las últimas semanas, fue el ministro de Economía Caputo quien salió a negar los efectos sobre el programa y afirmó que ahora están trabajando en recuperar la confianza que se vio afectada en la previa de las elecciones legislativas de octubre de 2025. “La inflación volvió un nuevo escalón para arriba porque el desequilibrio se produjo por una menor demanda de pesos; eso hay que reconstruirlo, eso es confianza y lleva tiempo. Ahora estamos pagando las consecuencias de eso y del shock externo; el petróleo subió más de un 50%”, sostuvo en una entrevista con LN+.

El Atlantic Council, organizador de la cumbre, promueve un liderazgo constructivo y la participación en los asuntos internacionales, apostando al protagonismo de la comunidad atlántica como motor para enfrentar desafíos globales. El Consejo ofrece un foro esencial para navegar los cambios económicos y políticos que caracterizan el siglo XXI, movilizando su red de líderes de influencia singular.

La cumbre empresaria se desarrollará bajo la consigna de que Argentina atraviesa un punto de inflexión, con la posibilidad de acelerar su crecimiento económico mediante la implementación de reformas y la apertura a nuevos mercados.