Economía

Horacio Marín, CEO de YPF, habló del precio de la nafta: “Decidimos trasladar al surtidor solo el impacto real en los costos de la empresa”

El presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal dijo que el aumento del precio internacional por la guerra es un “cisne negro” y que trasladar por completo el aumento del barril produciría una baja muy fuerte de demanda y “sería peor el remedio que la enfermedad”. Por eso YPF decidió actuar como “amortiguador”. Su opinión sobre el juicio en Nueva York y lo que dijeron Milei y Kicillof

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Marín explicó la estrategia de la petrolera ante el extraordinario contexto internacional. Foto: REUTERS
Marín explicó la estrategia de la petrolera ante el extraordinario contexto internacional. Foto: REUTERS

Horacio Marín, el presidente y CEO de YPF, explicó nuevamente la decisión de la compañía de no alterar el precio de los combustibles por 45 días, después de los aumentos de más del 20% por el impacto inicial del incremento del precio internacional del petróleo y el gas debido al impacto de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de un cuarto del comercio internacional de hidrocarburos.

“Cuando ocurre la guerra yo voy al Comité Ejecutivo de YPF y les digo: ‘miren, yo tengo acá una preocupación. YPF es la argentinidad al palo, no tengo duda que lo es. Tenemos 90% de imagen positiva. Nos debemos a los consumidores, porque son nuestros clientes. Gracias a ellos facturamos USD 12.000 millones por año. Esta es una situación transitoria (…) Cuando analizás oferta y demanda, trasladarlo (el aumento del precio internacional) de USD 70 a 120 el barril es sacado, muy grande. Íbamos a generar una baja de consumo tan grande que iba a ser peor el remedio que la enfermedad y la gente no lo iba a aguantar e iba a pensar que YPF está especulando. YPF es una empresa centenaria, es la marca de Argentina y en estos dos años la hemos mejorado fuertemente. Las encuestas nos dicen que somos la empresa de mayor tecnología y de mayor imagen positiva de la Argentina. Nuestras encuestas incluso superan el 90%. Hace dos años y medio tomé un compromiso público y dije que YPF iba a tener una política de precios honesta y moral”.

Horacio Marín aseguró que la compañía solo trasladó a los surtidores el aumento en los costos operativos, en medio del fuerte incremento del barril internacional por la Guerra en Medio Oriente

Valor para los accionistas y cuidado de los clientes

Entrevistado en el programa “No vale arrugar”, por radio Splendid, Marín reiteró que su tarea en YPF es “generar valor para los accionistas, pero también miramos a nuestros clientes, a los cuales nos debemos; no vamos a hacer especulaciones, no vamos a subir y cuando haya que bajar, no bajar, sino cuando sube, sube, cuando baja, baja. Pero esto es un caso diferente; un cisne negro (…) Como es transitorio, no quiero que pienses que especulo con vos. YPF tiene una relación centenaria y seguirá otro centenario y queremos que cuando vayas por la ruta elijas YPF (…) entonces decidimos trasladar al surtidor solamente el impacto real en los costos que tiene YPF. El jet para los aviones ha subido muchísimo más, por la restricción que hay en Medio Oriente, de lo que subieron la nafta y el gasoil. Lo que estamos haciendo es: vos tenés un boleto de avión, si la aerolínea te cobra un extra solamente por combustible y te dice: “No te quiero cobrar mi servicio”; ese es el concepto. Día a día vamos viendo el impacto. Por eso estamos haciendo de buffer (amortiguador)

Martín también habló del reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la sentencia que condenaba a la Argentina a pagar USD 18.000 millones, incluido intereses, a Burford Capítal, un fondo inglés especializado en grandes litigios. “Fue un fallo histórico para la Argentina, me parece la mejor noticia del año. Es como que te sacaste la mochila de USD 18.000 millones con los intereses, como dijo el presidente. Hicieron una, una defensa excelente”, dijo, mencionando al propio Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, al embajador en EEUU, Alec Oxenford, al Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. Hay que recordar, dijo, que hasta 2023 la Argentina había perdido el juicio en todas las instancias que transitó, y el equipo del actual gobierno logró revertir esa situación en los últimos dos años.

La opinión sobre Kicillof

Cuando le preguntaron si también había que felicitar al actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que como ministro de Economía encabezó la expropiación a Repsol del 51% de YPF, y sostenía que el estatuto de la empresa no podía estar por sobre la ley argentina, Marín respondió: “No estoy de acuerdo: estatizar es legal, obviamente, pero es una violación al derecho de propiedad (…) Y lo que termina pasando y que pasó en Argentina es que las inversiones no llegan y terminás generando inversiones ficticias a través de subsidios. Eso no es bueno para la economía y no genera valor para la gente. Eso generó más pobreza en Argentina, un país que tenía muy pocos pobres. Es lo que viví en mi vida. En las discusiones políticas no me meto. Digo lo que significa económicamente. Creo que (Kicillof y compañía) fueron mal asesorados jurídicamente. Para mí el deber es generar valor para la gente”.

Kicillof, junto al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, cuando expusieron en el Senado la expropiación del 51% de YPF ( NA: Hugo Villalobos)
Kicillof, junto al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, cuando expusieron en el Senado la expropiación del 51% de YPF ( NA: Hugo Villalobos)

En cuanto a la eventual privatización o cambio de propiedad de YPF; Marín respondió: “la discusión de cómo tiene que ser YPF es de la política, del Ejecutivo, del Legislativo. Mi trabajo no es opinar qué hay que hacer con YPF. No corresponde, soy un empleado de YPF. Si el presidente Milei piensa que hay que privatizar, está en todo su derecho a hacerlo porque el Estado es el accionista. Es una discusión de Estado, no de los empleados de YPF”.

Escándalos, confianza, inversiones y cambio cultural

Además, el CEO de la petrolera prefirió eludir definiciones sobre el impacto de los recientes escándalos políticos y de presunta corrupción gubernamental. Cuando le preguntaron si los casos Andis, Adorni, $Libra, generan desconfianza y alejan inversiones del país, replicó: “a mí nadie me pregunta eso, porque al cambio en Argentina lo consideran extraordinario, el RIGI, el cambio en la forma de ver los negocios. El presidente creo que es una persona íntegramente honesta, que está haciendo un trabajo titánico para cambiar un país que funcionaba con muchas industrias ineficientes pero que con aranceles y subsidios pasan a poder ser competitivas. Es muy difícil cambiar eso porque toda esa gente que tenía zoológicos armados se va a oponer a una apertura y eficiencia. Los países generan valor cuando son eficientes y competitivos. Hay seguramente industrias en que no podemos ser competitivos e industrias que van a serlo. Hacer ese cambio es un gran cambio cultural y que definitivamente a la Argentina va a hacerla muy próspera en los próximos años. Yo valoro infinitamente lo que está haciendo el presidente Milei en ese sentido.

VMOS y GNL

Marín habló también de su reciente participación en la CERAWeek, en Houston (EEUU), un megaevento anual del sector energético. Allí, dijo, la clave de las reuniones bilaterales que tuvo con inversores y CEOs de las grandes petroleras internacionales, fue la necesidad (exacerbada por la Guerra en Medio Oriente) de diversificar las fuentes de suministro energético, en especial petróleo y gas. “Ahí es donde nosotros (por YPF) podemos tomar ventaja. Podés decirme, ‘YPF tiene suerte’. Pero la suerte no existe si no estás preparado, y hoy lo estamos. Estamos haciendo el oleoducto VMOS que va a un puerto de aguas profundas, que puede recibir grandes buques, que generan más rentabilidad por menor costo de transporte y son claves para exportar a Asia.”

En el contexto actual, subrayó, habrá más demanda por el petróleo y gas que la Argentina produce en Vaca Muerta y habrá más competencia. “Va a haber más licitaciones de Asia. ¿Y qué va a redundar en eso? En mejores precios de los que obtendríamos si no hay tanta competencia. El ejecutivo también mencionó los proyectos de GNL Southern Energy, que YPF comparte con PAE, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar y Argentina GNL, que encabeza la petrolera de mayoría estatal. Al respecto, resaltó que el atractivo argentino es que es un lugar “muy seguro” desde el punto de vista del suministro. Y pronosticó que gracias a esos proyectos la Argentina puede llegar a ser el sexto exportador mundial de GNL.

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