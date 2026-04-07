El impacto del conflicto en Medio Oriente: sube el gasoil y afecta a la pesca argentina

Los aumentos en precios internacionales no compensan los costos crecientes, complicando la viabilidad de la pesca local

El precio del gasoil en Argentina registró un salto del 20% en las últimas semanas, lo que afecta de lleno a la flota pesquera. La volatilidad internacional por el conflicto en Medio Oriente disparó los valores y puso en riesgo la actividad productiva y el abastecimiento interno en un sector clave para la economía local.

Según Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA), la suba llevó el precio del litro de gasoil de $1.300 a más de $2.100 en apenas dos meses. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer sostuvo que esto impactó especialmente en las lanchas amarillas de Mar del Plata, que abastecen el mercado interno con pescado fresco y hoy enfrentan una parálisis casi total.

Boiero afirmó: “el sector pesquero argentino es netamente exportador, se exporta más del 90% de lo que los buques capturan en el mar argentino”. Explicó que si bien existen diversos tipos de flotas y pesquerías, el denominador común es la presión de los costos internos frente a los mercados internacionales y un tipo de cambio desfavorable para los exportadores.

La suba del combustible impactó en los costos operativos y provocó graves pérdidas para la flota pesquera argentina

El incremento del gasoil y su impacto sectorial

El representante de CAPECA explicó: “los barcos tienen dos ítems que son los principales costos de producción. Uno es el laboral, que incluye salario, impuestos laborales y ART. El segundo coste importante es el combustible”. Según Boiero, “de acuerdo al tipo de flota y pesquería, la incidencia del combustible va de un 20 a un 40% del costo de producción de cada marea”.

En ese contexto, el encarecimiento del combustible llevó a que flotas como la amarilla de Mar del Plata, dedicada al abastecimiento local, entren en una situación crítica. “No cierran los números. No hay ninguna rentabilidad en flotas como la costera de Mar del Plata y fresqueros; están prácticamente paralizadas”, advirtió el dirigente.

Boiero recalcó que si bien el problema es general, el efecto es más severo en Mar del Plata por la estructura productiva y el tipo de embarcaciones predominantes. La caída en la aprobación para operar se traslada a una oferta insuficiente en el mercado interno.

El combustible representa entre el 20% y el 40% del costo de producción de cada marea en la industria pesquera

Consecuencias en el mercado interno y precios

Consultado acerca del riesgo de desabastecimiento, Boiero respondió: “yo no sé si va a haber desabastecimiento, pero sí una baja notable en la oferta. El mercado interno es chico en la Argentina en relación a la industria. No compensa”.

El referente de los armadores pesqueros recordó que durante Semana Santa se incrementa el valor del pescado, pero esa suba no se traslada a los pescadores. “Suben los precios por la poca oferta que hay, pero el aumento no le llega al pescador. Hay menos oferta porque no dan los números a la flota”, aseguró Boiero.

El panorama se repite en otras flotas, donde el impacto de los altos costos laborales también limita la actividad. El año pasado, relató, algunas empresas buscaron ajustar los convenios colectivos, en especial las que se dedican a la pesca de langostino, para intentar mejorar la ecuación económica.

Los aumentos en precios internacionales no compensan los costos crecientes, complicando la viabilidad de la pesca local Nature

Perspectiva internacional y obstáculos para la reactivación

Para Boiero, el mercado interno resulta “tan chico que le puede servir a unos pocos barcos, pero no genera una reactivación del sector”. Explicó que los precios dependen de los valores internacionales y la cotización del dólar. “La guerra en Medio Oriente no solo provocó el aumento del combustible, sino también de los fletes y una retracción de los mercados principales para la Argentina”, afirmó.

El presidente de CAPECA detalló que los sectores hoteleros y turísticos, compradores centrales de las exportaciones pesqueras, sufrieron caída de la demanda. “Entonces los precios no suben y los costos sí suben. La situación es cada vez más complicada”, sintetizó Boiero.

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