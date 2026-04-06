El Banco Central sumó 60 días consecutivos con compra de dólares y roza los USD 4.500 millones en 2026

El BCRA compró casi USD 4.500 millones en las últimas 60 ruedas. REUTERS/Agustin Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 60 jornadas consecutivas de compras de dólares tanto en el mercado cambiario como fuera de él. Este lunes, sumó USD 30 millones, acumulando casi USD 4.500 millones en 2026.

Desde el inicio de la actual fase del plan monetario, en enero, el BCRA incrementó sus reservas en USD 4.491 millones, lo que representa más del 44% de la meta anual fijada por el equipo económico. Durante el mes pasado, las compras totalizaron 1.670 millones de dólares.

Para mantener el ritmo de adquisiciones, la autoridad monetaria optó por aumentar la cantidad de pesos en circulación sin absorber el exceso mediante mecanismos de esterilización habituales. En paralelo, el Tesoro Nacional emitió deuda en moneda local para absorber parte de la liquidez, con el objetivo de contener la base monetaria, la inflación y el tipo de cambio.

Las proyecciones oficiales estiman que las compras netas de divisas podrían situarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones en 2026, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de dólares en el mercado. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el ritmo de acumulación de reservas dependerá de estos factores. Por ahora, lo adquirido alcanza el 44% de la meta anual.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales alcanzaron los USD 44.248 millones, con una baja diaria de 179 millones de dólares. De acuerdo a fuentes del propio Central, Esta reducción responde a una caída en las cotizaciones de los activos que componen el stock del organismo.

Al finalizar febrero, las reservas se habían ubicado en USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y el mayor desde el inicio del actual gobierno. Las recientes variaciones reflejan pagos de deuda externa y fluctuaciones en la valuación de activos como el oro, afectados por el conflicto en Medio Oriente.

El crecimiento de las reservas estuvo condicionado por la demanda de divisas del Tesoro para atender vencimientos de deuda, lo que limitó la velocidad de acumulación. Una parte importante de los dólares ingresó por exportaciones del sector agropecuario y por emisiones de deuda de empresas y provincias. Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de bonos y obligaciones negociables superaron los 11.000 millones de dólares.

El dólar sigue estable

La operatoria en el mercado cambiario registró un volumen reducido, con transacciones por USD 384,1 millones en el segmento de contado, lo que representa una disminución de casi USD 300 millones respecto al miércoles 1 de abril. Esta menor oferta no impactó en la evolución del tipo de cambio.

El dólar mayorista retrocedió un peso, cerrando en $1.393 en la jornada. En lo que va de abril, acumula un incremento de nueve pesos, equivalente a 0,8%. Durante 2026, el tipo de cambio oficial disminuyó 62 pesos, lo que representa una baja del 4,3%.

El esquema dispuesto por el BCRA establece una banda superior de $1.664,71, dejando al dólar mayorista a 271,71 pesos o 19,5% por debajo de ese techo. Este margen le otorga a la autoridad monetaria espacio suficiente para continuar con el ritmo actual de compras en el mercado de contado.

Tras la difusión del dato de inflación correspondiente a febrero de 2026, que arrojó un 2,9% mensual, se puede calcular el precio máximo que podrá alcanzar el dólar en abril sin que sea necesaria la intervención del BCRA.

El mecanismo adoptado por el equipo económico a principios de año dispone que el techo del dólar mayorista se ajusta en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica mensualmente el Indec. La actualización toma como base el dato disponible más reciente, lo que provoca un atraso de dos meses en la corrección.

Considerando los indicadores oficiales y el cierre de enero, el valor máximo de la banda cambiaria para finales de abril rondará los 1.703 pesos. Esta cifra se irá ajustando a lo largo del año según la dinámica de la inflación, que en los últimos meses mostró una tendencia al alza.

Si al cierre de abril el dólar mayorista supera los $1.703, el Banco Central debería intervenir en el Mercado Libre de Cambios para retornar la cotización dentro de los parámetros fijados. El objetivo de este sistema es reducir la volatilidad cambiaria, favorecer la acumulación de reservas y mantener un mayor control sobre los movimientos de capital.