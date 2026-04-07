EEUU quiere evitar “inversiones extranjeras corrosivas” y consolidará el apoyo a la Argentina si avanza con reformas

John Jovanovic, presidente del Ex-Im Bank, durante su exposición en la cumbre del Atlantic Council en Buenos Aires. (Fotografía: Jaime Olivos)

Buenos Aires fue sede de una cumbre que reunió a funcionarios de gobierno, líderes de empresas de energía y minería y representantes de bancos internacionales. En ese marco, el presidente del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Ex-Im Bank), John Jovanovic, planteó ante un auditorio local e internacional que Estados Unidos busca evitar “inversiones extranjeras corrosivas” y promete más apoyo a la Argentina si el país avanza con reformas.

El evento, organizado por el Atlantic Council, funcionó como un espacio de debate sobre las posibilidades de una mayor integración económica entre la Argentina y Estados Unidos en el actual contexto político y económico.

Jovanovic, el funcionario estadounidense de más alto rango presente en el encuentro, tomó la palabra para exponer la visión de Washington sobre el desarrollo de la economía argentina y el rol de Estados Unidos. De entrada, remarcó el interés estratégico del gobierno estadounidense en la región y subrayó: “Si hacen la parte difícil, vamos a estar para apoyarlos y evitar la corrupción y el atraso”. El presidente del Ex-Im Bank atribuyó este enfoque a la necesidad de limitar el avance de “influencia maligna” en el hemisferio occidental, en evidente pero nunca explícita referencia a la competencia global por recursos y mercados con potencias como China.

El Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos es una agencia federal con más de noventa años de historia. Según explicó Jovanovic, Franklin Roosevelt fundó el banco en 1934 con el objetivo de abrir mercados globales para las compañías estadounidenses y generar empleo e infraestructura industrial. “Franklin Roosevelt creó el banco con la idea de que, si podía abrir mercados en todo el mundo para las empresas y negocios de Estados Unidos, eso se traduciría en más empleos e infraestructura industrial para el país”, señaló ante empresarios y funcionarios en Buenos Aires.

A lo largo de su historia, el Ex-Im Bank financió exportaciones estadounidenses, apoyó infraestructuras clave y participó en proyectos estratégicos en distintos continentes. Su presidente recordó el papel central del banco en la movilización de la economía estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y en la implementación del Plan Marshall, con impacto también en la Argentina.

Durante su exposición, Jovanovic aseguró que el banco atravesó períodos de inactividad y baja relevancia, pero subrayó que la administración actual busca reposicionarlo como una herramienta clave de política exterior. “Durante demasiado tiempo, Ex-Im y otras agencias similares en el gobierno de Estados Unidos estuvieron descuidadas. No funcionaron como herramientas estratégicas alineadas con el momento que vivimos”, afirmó.

El Atlantic Council convocó en la capital argentina a referentes de la política y la economía de ambos países (Jaime Olivos)

El presidente del Ex-Im Bank puso el foco en las reformas implementadas por el gobierno de Javier Milei y su impacto en la percepción de los inversores estadounidenses. “Creo que quieren ver exactamente qué reformas está implementando la administración. El RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) ofrece muchos aspectos en ese sentido, da la posibilidad de pensar en la inversión, en los desafíos tradicionales para importar equipos, componentes y repuestos. También asegura que se puedan ingresar productos al país sin temor a nuevos litigios”, sostuvo, al referirse a las expectativas de las empresas estadounidenses.

En ese sentido, Jovanovic destacó la importancia de que las provincias productoras de energía estén alineadas con los acuerdos nacionales, sobre todo en el caso del gas natural. Vinculó la viabilidad de inversiones a la “capacidad de atravesar distintos ciclos políticos” y a la construcción de “socios estratégicos” que acompañen proyectos a largo plazo.

Al abordar el clima de negocios, el presidente del Ex-Im Bank puntualizó: “Las empresas estadounidenses valoran la urgencia y la consistencia en las señales del Gobierno. Lo que se ve es lo que esta administración logra en términos de desempeño económico con una presencia del Estado de apenas diez o quince por ciento en algunos sectores. Eso cambia la perspectiva”. También remarcó que la votación de los más jóvenes en las elecciones argentinas mostró una preferencia por una “integración más fuerte al mundo, mercados de capital más robustos y seguridad en las cadenas de suministro”.

Inversiones, restricciones y oportunidades para capital extranjero

En otro tramo de su disertación, Jovanovic fue consultado sobre los controles de capital y de divisas, factores que históricamente condicionaron el flujo de inversión extranjera en la Argentina. Sostuvo: “Las empresas, cuando buscan una solución, evalúan los umbrales mínimos de inversión y comprenden que estas cuestiones llevan tiempo. Pero también valoran la urgencia constante”.

El titular del Ex-Im Bank hizo hincapié en la comparación regional, al señalar que Chile exportó sesenta mil millones de dólares en metales en el último año, mientras que la Argentina sólo alcanzó seis mil millones. “Tienen los mismos recursos naturales, la misma ubicación. Incluso algunos argentinos dicen que sus recursos son mejores. ¿Por qué sucede esto?”, planteó, para luego asociar el desafío a la necesidad de reformas y estabilidad.

Durante la cumbre, se abordó el potencial de proyectos de gran escala en sectores como la minería y la energía. Jovanovic citó como ejemplo el caso de una minera internacional que negocia financiamiento por ocho mil millones de dólares para desarrollar un yacimiento de cobre en el oeste argentino. “El sector minero es una gran prueba de viabilidad a largo plazo. ¿Están dispuestos a poner capital en el terreno para proyectos que atraviesen varios ciclos políticos?”, se preguntó el presidente del banco.

John Jovanovic, presidente del Ex-Im Bank, durante su exposición en la cumbre del Atlantic Council en Buenos Aires (Reuters)

El papel de Estados Unidos frente a la competencia global

A lo largo de su intervención, Jovanovic insistió en que el gobierno de Estados Unidos considera a la Argentina un socio estratégico en la región. “No tiene sentido permitir que la influencia maligna crezca en el hemisferio occidental. El presidente se comprometió en 2015 a dejar un hemisferio seguro, estable, próspero y protegido. Y mantiene ese compromiso”, afirmó ante el auditorio.

En ese marco, el presidente del Ex-Im Bank remarcó que la administración estadounidense busca evitar la entrada de capitales que “fomentan la corrupción y el atraso”, y reiteró la disposición de Washington a respaldar a la Argentina si el país avanza en el camino de las reformas. “Si hacen la parte difícil, vamos a estar para apoyarlos y evitar la corrupción y el atraso”, enfatizó.

Al ser consultado sobre el reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina, firmado en febrero y pendiente de ratificación en el Congreso argentino, Jovanovic consideró que se trata de una “oportunidad única en una generación” para transformar la relación bilateral. “No se debe solo a lo que nosotros hacemos, sino a lo que ustedes construyeron y a lo que esta administración logra sistemáticamente”, apuntó.

Expectativas y próximos pasos para la relación bilateral

El encuentro cerró con un repaso de los principales desafíos y oportunidades para la Argentina en materia de energía, cadenas de suministro e inversiones. Jovanovic subrayó la importancia de Vaca Muerta y de la producción de gas y petróleo en la Patagonia como activos estratégicos para garantizar la seguridad energética en un escenario internacional incierto.

“Estamos en el momento perfecto para rediseñar las cadenas de suministro, aprovechando los recursos y la localización de la Argentina”, afirmó el presidente del Ex-Im Bank. También recordó que el banco registró el mayor nivel de aprobaciones globales en noventa y dos años y que, por primera vez en más de una década, está generando utilidades para el contribuyente estadounidense. “El tiempo lo es todo. Este es el momento para asegurar que más inversiones lleguen, porque las empresas ahora no solo planean, sino que tienen visibilidad y compromiso”, indicó.

Las palabras de Jovanovic buscaron transmitir una visión de confianza en las transformaciones económicas locales, siempre que se consoliden las reformas y se mantenga la apertura para el capital productivo internacional.

Quirno destacó las coincidencias entre Argentina y Estados Unidos

Antes de la exposición de Jovanovic, el Canciller argentino, Pablo Quirno, abrió la jornada con un mensaje enfocado en el valor estratégico de la relación bilateral. Durante su intervención, Quirno subrayó que la alianza entre la Argentina y Estados Unidos “se apoya en coincidencias políticas y en la complementariedad económica”, e hizo hincapié en la oportunidad de fortalecer los lazos a partir del nuevo contexto local e internacional.

Quirno remarcó que el escenario actual favorece la cooperación y resaltó la importancia de mantener el diálogo con el sector privado y los organismos multilaterales. Su intervención preparó el terreno para el posterior análisis de Jovanovic sobre las perspectivas de inversión y el interés de Estados Unidos en acompañar las reformas económicas encaradas por el gobierno argentino.