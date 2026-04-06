El Banco Nación negó un trato preferencial para los funcionarios públicos que pidieron créditos hipotecarios

El capital del Banco Nación se encuentra en niveles elevados frente a los promedios históricos (BNA)

En medio de los cuestionamientos por los funcionarios que recibieron préstamos hipotecarios en el Banco Nación por montos abultados, la entidad financiera estatal negó cualquier tipo de condición preferencial o de agilización en el otorgamiento de esos créditos. Destacó que los mismos fueron otorgados con los mismos requisitos que el resto de beneficiarios de la línea “Más hogares con BNA”, que ya entregó 27.000 créditos desde su lanzamiento en julio de 2024.

“No hubo ningún tipo de acomodo, todos los créditos se otorgaron bajo la normativa del Banco, el proceso es uniforme y todos los clientes acceden al crédito de la misma forma”, dijo Mario Zagaglia, subgerente general de Banca Minorista del Banco Nación, quien rechazó en una entrevista con Radio Mitre que exista alguna “ventanilla para funcionarios” o cualquier atención diferenciada.

El funcionario recordó que en enero pasadado el Nación creó un sistema de gestión del crédito completamente digital. “Mejoró en forma sustancial la experiencia del cliente y la trazabilidad de los préstamos. Hoy la gestión es 100% digital. La solicitud se ingresa 24 por 7, desde cualquier lugar el país. Así, el cliente obtiene un primer ‘preaprobado’ que da inicio al trámite”, explicó Zagaglia.

“En aproximadamente 60 días, luego de elegir la vivienda y de realizarse la tasación y el resto de los trámites vinculados, se puede firmar la escritura de la hipoteca en una sucursal del Nación”, agregó.

La línea crediticia ya entregó 3 billones de pesos en el marco de un plan que espera otorgar 40.000 préstamos en 3 años y que apunta en forma particular a quienes cobran su salario en la entidad, aún cuando también esté disponible para monotributistas o autónomos que puedan cumplir con su el nivel de ingresos requerido. “En el primer trimestre de este año, 9 de cada 10 préstamos hipotecarios entregados en la Argentina los dio el Nación”, aseguró Zagaglia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Como todos los bancos del sistema, hacemos diferencias con los que cobran su sueldo con nosotros”, explicó el directivo, por lo que en esos casos, sean o no funcionarios, hay tasas más bajas y otras condiciones más favorables para el que pide el crédito teniendo su cuenta sueldo en el Nación.

“Es muy habitual que para acceder sume un cotitular, normalmente su pareja y hasta dos codeudores, por ejemplo sus padres, que deben cumplir algún lazo de consanguinidad. La mayoría de los bancos del sistema, públicos o privados, tienen condiciones estándar”, dijo Zagaglia, por lo que admitió que, aún cuando el Nación tiene una tasa más baja, el resto de las condiciones del préstamo son similares, “dato más o dato menos”.

A modo de ejemplo, explicó las condiciones de la línea “Más hogares con BNA”, que tiene un monto máximo de USD 470.000. Para recibir un préstamo hipotecario de USD 90.000, equivalente a $125 millones, a un plazo de 30 años, la cuota inicial es de 750.000 pesos. “Es un valor equiparabla al pago de un alquiler y la persona está comprando un activo que queda en su propiedad”, señaló. Para calificar en ese préstamo utilizado como ejemplo, el ingreso mínimo requerido es de 3 millones de pesos

La defensa de Caputo

En medio de la polémica, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a los funcionarios, varios pertenecientes al Palacio de Hacienda, que tomaron créditos hipotecarios del Nación. Consideró que no hubo ninguna irregularidad y que incluso él mismo los incentivó a gestionar los préstamos.

“En cuanto a los chicos, no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”, manifestó Caputo en relación a los funcionarios que tomaron préstamos hipotecarios en el Banco Nación.

Entre los funcionarios involucrados se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo, quien mantiene una deuda inicial de $373.000.000 (unos USD 315.000) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra un crédito de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025.

“Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, consideró el ministro.

“Además, es la mayor justicia social: ¿qué es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagarla cash?“, dijo en diálogo con LN+.