ANSES: cuándo cobro en abril 2026 si mi DNI termina en 6

El cronograma de pagos ANSES abril 2026 indica fechas diferenciadas según la terminación de DNI para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el cronograma de pagos para abril de 2026, con montos actualizados para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones y programas sociales.

Cada prestación se abona según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que permite a los beneficiarios identificar la fecha exacta de cobro.

Quienes tienen DNI terminado en 6 pueden consultar a continuación las fechas y montos vigentes para cada beneficio, de acuerdo con la actualización más reciente dispuesta por el organismo.

Jubilaciones y Pensiones que no superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI finalizado en 6 cobran el 20 de abril. El monto mínimo es de $380.319,31, al que se agrega un bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $450.319,31. El haber máximo para este segmento alcanza $2.559.188,80.

La Prestación Básica Universal (PBU) es de $173.978,72 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llega a $304.255,45.

Jubilaciones y Pensiones que superan el haber mínimo

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo para quienes tienen DNI terminado en 6 se pagan el 29 de abril. El monto para este grupo puede superar los $380.319,31 y llegar hasta $2.559.188,80, según el tope vigente para este mes.

Quienes perciben jubilaciones o pensiones mínimas con DNI terminado en 6 cobran el 20 de abril con un monto de $450.319,31 gracias al bono extraordinario agregado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El 20 de abril se acredita el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para quienes tienen DNI terminado en 6. El monto de la AUH es de $136.666 por hijo y $445.003 por hijo con discapacidad.

Asignación Familiar por Hijo

El 20 de abril se paga la Asignación Familiar por Hijo para titulares con DNI terminado en 6. El primer rango de ingresos percibe $68.341 por hijo, mientras que para hijos con discapacidad la cifra asciende a $222.511.

Asignación por Embarazo

Las personas titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social y DNI terminado en 6 reciben su pago el 20 de abril. El monto actualizado sigue el ajuste del 2,9% dispuesto por ANSES, aunque el valor exacto no fue informado.

Asignación por Prenatal

La Asignación por Prenatal se paga el 17 de abril a quienes tienen DNI finalizado en 6. El monto se actualiza según el calendario vigente, pero no se precisó la cifra concreta para este período.

Asignación por Maternidad

El pago de la Asignación por Maternidad para todas las terminaciones de DNI se realiza entre el 14 de abril y el 12 de mayo. El valor de la prestación se liquida de acuerdo con los parámetros establecidos por ANSES para abril.

Las titulares de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 6 reciben el 20 de abril $68.341 por hijo y hasta $222.511 por hijo con discapacidad

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo se pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único para todas las terminaciones de DNI.

Los valores asignados dependen de cada tipo de prestación y, según la información oficial, en abril corresponden a $119.275 para matrimonio, $79.660 para nacimiento y $476.268 para adopción.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) para DNI terminado en 6 se pagaron el 15 de abril. Para la prestación por invalidez y por vejez, el monto base es de $266.223,52, que con el bono extraordinario de $70.000 suma $336.223,52.

Las titulares de la Pensión para Madres de 7 hijos perciben un haber equivalente a la jubilación mínima, por lo que alcanzan los $380.319,31, que ascienden a $450.319,31 al incluir el refuerzo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se liquidan entre el 10 de abril y el 12 de mayo para todas las terminaciones de DNI. El monto depende de la composición familiar y la prestación base.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 6 acceden al cobro el 27 de abril. Para este mes, los montos oscilan entre $176.200 y $352.400, según el período liquidado.

Cabe destacar que, si bien se oficializó un nuevo tope de hasta $357.800, este cambio impactará recién en el calendario de pagos de mayo, ya que el beneficio se liquida a mes vencido.