Otras yerbas: polémica porque la AFA eligió a una marca brasileña como sponsor de la Selección Nacional

Claudio "Chiqui" Tapia saluda a Lionel Messi, quien disfruta de un mate, en la antesala de los próximos partidos amistosos de la selección.

La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de incorporar como patrocinador oficial a una marca de yerba mate brasileña, en vísperas del Mundial 2026, provocó un intenso malestar en la provincia de Misiones y reavivó el debate sobre la defensa de la producción nacional.

A fines de marzo, la AFA presentó a Baldo, yerba de origen brasileño producida en Rio Grande Do Sul, como el sponsor oficial de la Selección campeona del Mundo. Esta alianza, que se difundió tanto en redes sociales, como en publicidad en la vía pública, generó malestar en la industria yerbatera basada principalmente en Misiones y Corrientes.

La controversia escaló hasta el ámbito político. El diputado provincial -y reconocido productor yerbatero- Juan José Szychowski solicitó que el Gobierno Nacional intervenga y gestione ante la AFA una revisión del acuerdo con la empresa brasileña.

Cabe destacar que el acuerdo faculta a la yerba Baldo para declararse públicamente como la infusión elegida por figuras emblemáticas de la selección, como Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Emiliano “Dibu” Martínez, a la vez que implica presencia en la camiseta de la Selección Nacional y en la imagen pública del equipo nacional, vigente campeón mundial de fútbol.

#Institucional La Asociación del Fútbol Argentino presenta a Baldo, la yerba de estándar brasileño, como nuevo Sponsor Oficial.https://t.co/Z7bQveLPYO pic.twitter.com/LH8XwchzI0 — AFA (@afa) March 21, 2026

Malestar en origen

La iniciativa firmada por Szychowski, quien también es extitular del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), detalla que la ley nacional 26.871 confiere al mate el estatus de “Infusión Nacional” y obliga a promover su consumo en eventos oficiales.

El legislador recalca que, si bien Baldo era consumida por algunos jugadores durante el Mundial de Qatar 2022 y en anteriores concentraciones, “la oficialización del patrocinio generó cuestionamientos por su origen”. Para Misiones, principal región productora, el patrocinio de una yerba brasileña se percibe, aseguran los productores locales, como un desplazamiento de la producción local y una amenaza a los esfuerzos de posicionamiento internacional de la yerba argentina.

Szychowski remarcó que la yerba mate es parte de la identidad nacional y que la AFA “tendría que haber considerado a empresas nacionales antes de tomar una decisión de esa envergadura”. Según el legislador, la promoción institucional de un producto extranjero contrasta con las campañas desarrolladas por el INYM y el sector exportador, que permitieron vender “en más de 50 países del mundo” la yerba local, pese a los obstáculos del contexto económico.

La reacción política incluyó la presentación de un Proyecto de Comunicación en la legislatura misionera, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional la gestión ante la AFA para revisar el acuerdo con Baldo.

Exportaciones récord y caída del consumo interno

El trasfondo económico del sector confiere mayor tenor al reclamo. Pese a que el INYM reportó un crecimiento interanual del 7,3% en el despacho total de yerba mate durante 2025 —alcanzando los 324.769.423 kilos, el mejor desempeño registrado, según datos del ente—, la coyuntura es adversa para los productores.

Por un lado, el año cerró pasado con exportaciones históricas: unos 57.980.911 kilos de envíos al exterior, un 32,2% más que en 2024. Así, el año pasado la Argentina superó a Brasil y se convirtió en el principal exportador de yerba mate del mundo. Las ventas externas sumaron unos USD 117 millones y fueron récord, tanto en volumen como en valor. Siria concentró más del 60% de los envíos, seguida por Chile y España.

El interés internacional por la yerba mate se da en un contexto muy favorable a la infusión. A la tendencia mundial de consumir productos más naturales, se le suma el conocido "efecto Messi". Se trata la influencia del 10 argentino alrededor del mundo, que también termina impactando en la popularidad de la tradicional bebida argentina. Marcas internacionales como la francesa Perrier -célebre por su agua mineral- lanzaron en su momento bebidas energizantes en base a yerba mate.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero esa situación no se corresponde con el consumo interno ni con la realidad de los productores locales. Según datos del INYM, el consumo interno tuvo una caída del 9% interanual en febrero de 2026, el peor dato de los últimos cinco años.

El impacto es aún más fuerte en la base de la cadena. El precio del kilo de hoja verde, que en el secadero se ubica entre $350 y $380 según el INYM, no alcanza para cubrir el aumento de costos de los últimos dos años, una presión que golpea especialmente a las economías regionales.

A esto se suman los cambios en la normativa y la desregulación del Instituto, formalizada el 18 de noviembre de 2025 con el Decreto 812/2025, que eliminó la facultad del organismo de fijar precios mínimos para la materia prima —hoja verde y yerba canchada— y limitó su capacidad de intervención en el mercado. El objetivo fue liberar la formación de precios y fomentar la competencia, para que bajen los valores al consumidor. En la práctica, eso profundizó la pérdida de referencias y sumó presión sobre la rentabilidad del sector.

El ranking de las marcas nacionales

Más allá del ruido por el patrocinio, el negocio de la yerba en la Argentina sigue dominado por actores locales con fuerte presencia en góndola.

De hecho el liderazgo en ventas lo mantiene la cooperativa Playadito, con 56,7 millones de kilos comercializados, seguida por el grupo Las Marías —productora de Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita—, que distribuyó 49 millones de kilos, de acuerdo con el ranking elaborado por Plan B Misiones sobre datos oficiales del INYM.

Le siguieron CBSé, con 24,5 millones de kilos; La Cachuera (Amanda), con 19,9 millones; y Cordeiro (Verdeflor), con 15,5 millones de kilos. La sexta posición fue para Rosamonte, que comercializó 14,3 millones de kilos. A partir del séptimo puesto, los volúmenes bajan de manera considerable, destacándose Nobleza Gaucha-Cruz de Malta, Aguantadora-Pampa-Sinceridad, La Tranquera, Piporé y otras empresas regionales.