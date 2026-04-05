En sólo cuatro meses, la canasta de servicios de la clase media aumentó 22,2% en Buenos Aires

Las tarifas de servicios públicos, como la electricidad y el gas, iniciaron un proceso de corrección gradual bajo un nuevo esquema de subsidios focalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de vida para una familia de clase media en Buenos Aires registró una suba del 22,25% en su canasta de servicios durante los últimos cuatro meses. Según un informe de la consultora Focus Market, el valor total para cubrir las necesidades de vivienda, tarifas, transporte, salud y educación de un hogar tipo ascendió a $2.980.339 en marzo de 2026, frente a los valores registrados en noviembre del año pasado.

El estudio destaca que este incremento duplica la inflación acumulada estimada para el mismo periodo, la cual se ubicaría por debajo del 10%. Esta diferencia se explica por la concentración de aumentos en rubros que presentaban atrasos o esquemas de contención tarifaria previos.

“Si evaluamos las transformaciones macro y su incidencia en la vida diaria, lo más notorio es que la inflación se encuentra estable, pero aún en un nivel elevado. En ese marco, las tarifas de los servicios siguen en proceso de corrección gradual, atravesada por una dinámica de ‘ajustar sin desbordar, contener sin atrasar’”, expresó Damián Di Pace, director de Focus Market.

El peso de la vivienda y las expensas

El gasto en vivienda constituye el primer eslabón inevitable del presupuesto familiar. Para una familia compuesta por dos adultos y dos niños en edad escolar, el alquiler de un departamento de tres ambientes en el Gran Buenos Aires (GBA) promedió los $827.599 en marzo, partiendo de los $760.860 registrados en noviembre.

Las expensas para un departamento estándar alcanzaron los $161.476 en marzo, un incremento del 9,12% respecto a noviembre de 2025 (Adobe Stock)

A pesar de la derogación de la Ley de Alquileres, el informe señala que persiste una escasez estructural de unidades. Durante 2025, los alquileres en el GBA subieron aproximadamente un 51%, superando la inflación anual del 31,5%. El reporte atribuye este fenómeno a la falta de desarrollo de edificios residenciales y una menor disponibilidad de oferta, aclarando que, si bien la reducción del riesgo para el propietario atrajo inversiones, el impacto no es directo en el corto plazo por los tiempos de obra.

En sintonía, las expensas para una unidad sin servicios de lujo pasaron de $147.977 a $161.476 en el periodo analizado, un alza del 9,12%. La consultora advierte que en la Ciudad de Buenos Aires estos montos suelen duplicar a los del conurbano debido a las actualizaciones tarifarias diferenciadas. Asimismo, el informe detectó que entre el 15% y el 20% de las unidades en los edificios registra deudas, siendo uno de los primeros rubros donde las familias aplican recortes ante el ajuste del presupuesto.

Tarifas públicas y el nuevo esquema energético

Los servicios básicos de electricidad, gas y agua también impulsaron el índice hacia arriba. En el caso de la energía eléctrica, una familia sin subsidios que abonaba $37.098 en noviembre, pasó a pagar un estimado de $53.744 en marzo.

El gas natural registró un ajuste derivado de la implementación del Precio Anual Uniforme o “tarifa plana”. Bajo este sistema, la factura evolucionó de $24.071 a $27.276, contemplando un aumento promedio nacional del 16,86%. El objetivo de este esquema es “eliminar los picos de facturación durante el invierno y redistribuir el costo hacia los meses de menor demanda, para amortiguar el shock estacional”. Además, en febrero comenzó a regir el Subsidio Energético Focalizado en reemplazo de la segmentación anterior.

La factura promedio de gas llegó a los $27.276 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el servicio de agua y cloacas mantuvo una senda de ajustes del 4% mensual hasta abril, alcanzando en marzo una boleta aproximada de $36.486, lo que representa una suba del 17,40% respecto a noviembre de 2025.

Transporte y movilidad

La movilidad esencial mostró incrementos por encima del promedio general. Una familia que utiliza colectivos y trenes para sus traslados diarios gastó $89.381 mensuales en marzo, comparado con los $70.605 de noviembre. Esta suba responde a una fórmula de actualización que combina un 2% fijo mensual con la variación del IPC. El informe subraya que, en caso de no contar con la tarjeta SUBE nominalizada, el gasto familiar se dispara a $147.120.

Para quienes poseen un vehículo particular, el costo de mantenimiento también se encareció. Llenar un tanque de 50 litros de nafta súper pasó a costar $86.349 en marzo (un 20% más que en noviembre). Considerando un uso moderado de fin de semana para recreación, el gasto en combustible se estimó en $72.947. A esto debe sumarse el seguro automotor de cobertura mínima, que escaló de $83.686 a $146.020. El uso ocasional de taxis (cuatro viajes mensuales entre provincia y capital) sumó otros $100.243 al presupuesto total.

Educación, salud y conectividad

Los servicios privados de educación y salud presentan una tendencia inelástica en el presupuesto de la clase media. En el rubro educativo, un colegio semiprivado para dos niños pasó de $352.206 a $605.794 mensuales para el ciclo lectivo 2026, tras proyectarse aumentos del 70%. La brecha con instituciones 100% privadas es amplia: en estas últimas, un solo arancel básico puede alcanzar los $1.133.319 mensuales. “Para la mayoría de los hogares de clase media, superar los $2 millones mensuales solo en cuota escolar, sin contar el resto de los servicios, resulta directamente inviable”, sostiene el documento.

En cuanto a la salud, los planes de medicina prepaga —que ajustan por IPC con rezago— pasaron de $576.389 a $647.044 para un grupo familiar básico.

Finalmente, la canasta de conectividad y entretenimiento, que incluye telefonía, internet, cable y plataformas de streaming, también sufrió actualizaciones. El servicio de internet se ubicó en $81.202, mientras que el cable básico alcanzó los $32.762. Un plan familiar estándar de streaming promedió los $26.698, incluyendo los impuestos correspondientes.

Análisis de la brecha interanual

Al ampliar el foco del análisis, la comparación interanual entre marzo de 2025 y marzo de 2026 muestra un incremento del 57,5% en el valor de la canasta total, cifra que se posiciona significativamente por encima de la inflación anual del mismo periodo.

La consultora concluye que el nivel de gasto en servicios es elevado en relación con los ingresos percibidos por el hogar. Sobre el escenario económico actual, Di Pace señaló: “Los avances macroeconómicos son valiosos y merecen ser reconocidos aunque resta traducirse plenamente en la vida cotidiana. Para acelerar esta transición hacia la microeconomía, será clave avanzar en baja de tasas, la implementación de modernización laboral ahora con cautelar y eliminación progresiva de las restricciones cambiarias pendientes”.

El informe finaliza indicando que la ausencia de períodos electorales hasta 2027 representa una “ventana de oportunidad” para consolidar el rumbo económico y profundizar consensos en políticas estructurales que permitan un sendero de estabilidad con crecimiento.