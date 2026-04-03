Cómo serán las transferencias de dinero a través del acercamiento de los celulares, sin alias ni código QR

Durante febrero, los pagos con transferencia (PCT) interoperables a través de códigos QR alcanzaron un total de 88,9 millones de operaciones en pesos (Canva)

La expansión de los pagos digitales suma una nueva funcionalidad que permite a los usuarios transferir desde sus cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizando tecnología NFC. Esta innovación impulsa la interoperabilidad dentro del sistema financiero y amplía las alternativas para quienes buscan una experiencia de pago ágil. Se trata de la primera solución “cuenta a cuenta” en la región.

El desarrollo de los pagos electrónicos en el país estuvo dominado hasta ahora por el uso del código QR para transferencias. La llegada de la opción NFC ofrece la posibilidad de realizar pagos por aproximación entre los teléfonos celulares, lo que reduce la fricción en la interacción sin modificar los estándares de seguridad ni la lógica operativa ya existentes.

De esta forma, la habitual modalidad para pasarse dinero entre dos personas se resolverá acercando sus dispositivos, sin necesidad de escanear un QR ni de escribir un alias.

A partir de esta evolución, la intruducción de la tecnología contactless sobre los mismos estándares que emplea el ecosistema financiero, permite que bancos, billeteras digitales y fintechs continúen operando bajo un esquema común, de acuerdo con la información difundida por la entidad.

Esta solución que aparece en el mercado argentino, desarrollada por Coelsa se diferencia de otros modelos de pago por proximidad porque no depende de sistemas cerrados, sino que habilita la utilización de la tecnología NFC para transferencias directas desde cuentas CBU o CVU.

El desarrollo de los pagos electrónicos en el país estuvo dominado hasta ahora por el uso del código QR para transferencias. (Imagen ilustrativas IA Infobae México)

“Con esta iniciativa, Coelsa continúa innovando de forma segura, facilitando la operación con su infraestructura segura que conecta bancos, fintechs, empresas y personas, ampliando las capacidades del sistema sin fragmentarlo”, dijo la empresa proveedora de esta prestación en un comunicado.

En términos operativos, la implementación mantiene la estructura habitual de conciliación y procesamiento, e incorpora identificadores específicos que permiten distinguir aquellas transacciones realizadas mediante NFC, sin generar barreras técnicas adicionales para los participantes del sistema.

El impulso de los pagos contactless recibió un estímulo adicional con la decisión oficial de permitir a los usuarios pagar el transporte público en subtes y colectivos utilizando tarjetas o dispositivos habilitados con tecnología NFC.

¿Cómo funciona?

Ambos dispositivos deben tener NFC activado.

Se acercan físicamente (a unos pocos centímetros).

Se establece una conexión segura automática.

Se confirma el pago o transferencia desde una app bancaria o billetera digital.

Vale mencionar que, según el último informe del BCRA, durante febrero, los pagos con transferencia (PCT) interoperables a través de códigos QR alcanzaron un total de 88,9 millones de operaciones en pesos.

En total, se concretaron 89,9 millones de operaciones de PCT en pesos, lo que representa un incremento interanual del 42,7 %. El monto operado ascendió a $2,1 billones, con una suba del 49,6 % en términos reales.

El uso de códigos QR dominó la modalidad de inicio de operaciones: el 98,9 % de los PCT se realizó de esta forma, totalizando 88,9 millones de pagos y $2,1 billones movilizados, con crecimientos interanuales del 46,4 % y 54,2 %, respectivamente. De estas transacciones, el 52,4 % se efectuó desde cuentas bancarias (CBU), mientras que el 47,6 % correspondió a cuentas de pago (CVU). Al analizar el destino de los fondos en los comercios, el 54,2 % de las operaciones fue acreditado en cuentas de pago y el 45,8 % restante se canalizó hacia cuentas a la vista.

El ecosistema de pagos digitales muestra una amplia oferta: actualmente, el Banco Central registra 87 billeteras digitales interoperables y 61 aceptadores de PCT.

Respecto a los pagos iniciados mediante claves aleatorias (token), representaron el 1,1 % de los PCT, con 1 millón de operaciones y un volumen de $33,4 mil millones. Estas cifras reflejan caídas interanuales del 55,6 % en cantidad de operaciones y del 47,5 % en términos reales.

La adopción de nuevas tecnologías en medios de pago refleja la tendencia global hacia la digitalización de las transacciones y el crecimiento de la economía sin efectivo.