Economía

El INDEC dará a conocer el índice de pobreza: qué anticipan los privados y qué espera el Gobierno

El organismo difundirá este martes el dato correspondiente a los últimos doce meses, en un contexto de expectativas oficiales de baja

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El Gobierno busca consolidar una tendencia descendente en las cifras de pobreza tras una leve baja registrada en el semestre anterior

Este martes, a las 16.00 horas, el INDEC dará a conocer los índices de pobreza e indigencia en la República Argentina. Según estimaciones del sector privado, la cifra se ubicará en torno al 30%. El dato llega en un contexto en el que el Gobierno busca mostrar una mejora respecto al año anterior.

Según precisó en Infobae en Vivo, Belén Escobar, en la Casa Rosada, el equipo económico confía en registrar una baja en las estadísticas oficiales. El informe, que se conocerá por la tarde, corresponde a la variación de los últimos doce meses. La expectativa oficial se basa en el descenso que se observó en los datos previos, aunque el informe privado anticipa un comportamiento más moderado.

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Especialistas remarcan que la evolución del empleo independiente y monotributista, así como el deterioro del poder adquisitivo frente a la inflación, condicionan los resultados del informe oficial. Escobar detalló: “En la primera etapa del 2026 se ve un crecimiento del trabajo más que nada cuentapropista, monotributista y de un poder adquisitivo que viene perdiendo contra la inflación”.

El informe de pobreza e indigencia del INDEC abarca los últimos doce meses y genera expectativas de mejora oficial REUTERS/Mariana Nedelcu
El informe de pobreza e indigencia del INDEC abarca los últimos doce meses y genera expectativas de mejora oficial REUTERS/Mariana Nedelcu

Nuevo plan de cuotas para incentivar el consumo

En paralelo a la difusión del informe del INDEC, el Banco Nación presentó un programa de cuotas sin interés para dinamizar el consumo en sectores específicos. Se trata de una medida temporal, vigente hasta el 31 de mayo, que permitirá financiar compras en productos seleccionados.

Hace algunas horas nada más se dio a conocer un plan para impulsar el consumo por parte de Banco Nación. Vuelven las cuotas sin interés. En este caso estamos hablando de hasta veinte. Vos podés sacar de tres, seis, nueve, hasta veinte te van a estar ofreciendo, pero no es para siempre, tiene un tiempo de finalización, es temporal”, afirmó Escobar.

Desde la entidad bancaria remarcaron que la promoción estará disponible para clientes de Banco Nación. Los rubros incluidos en la iniciativa comprenden tecnología, decoración de hogar, materiales para la construcción, colchonerías y movilidad, categoría que abarca bicicletas y motocicletas.

Escobar precisó: “Hasta el 31 de mayo va a estar vigente esta promoción”. Según precisó la periodista se aplicará en los rubros de tecnología, decoración de hogar, materiales para la construcción, colchonerías y movilidad, que incluye bicicletas y motos. “El sector de motos viene traccionando muchísimo”, afirmó.

El Gobierno busca consolidar una tendencia descendente en las cifras de pobreza tras una leve baja registrada en el semestre anterior REUTERS/Tomás Cuesta
El Gobierno busca consolidar una tendencia descendente en las cifras de pobreza tras una leve baja registrada en el semestre anterior REUTERS/Tomás Cuesta

Impacto en la economía diaria y sectores con mayor dinamismo

El relanzamiento temporal de cuotas sin interés se conoce en un período de consumo restringido, afectado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. El sector de motos, especialmente, muestra un rendimiento superior respecto a otros bienes durables, de acuerdo con datos del mercado y evaluaciones de entidades bancarias.

Belén Escobar puntualizó: “Está mostrando muy buenos resultados dentro de los pocos de consumo, que en este caso hablamos de un bien durable. Está con buenos resultados. Seguramente va a tener impulso”.

Analistas económicos esperan que la combinación del nuevo informe de pobreza y el paquete de medidas para incentivar la demanda interna aporte señales sobre el comportamiento inmediato del mercado. El resultado oficial del INDEC marcará los desafíos a enfrentar en los próximos meses en materia de ingresos y consumo.

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