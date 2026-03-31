Economía

Cierra marzo con un leve aumento en el patentamiento de autos 0 km: cuáles son los modelos más vendidos

Tras dos meses con leves caídas, el cierre del primer trimestre muestra números en verde para el mercado automotor. Toyota recuperó el liderazgo y 3 SUV compactos pelean por el primer puesto del segmento

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autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una suba interanual de entre el 3 y el 4% permitiría al mercado resetearse y terminar el primer trimestre con los mismos números de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando este miércoles se conozcan los números finales de ventas de autos 0 km de marzo, el mercado habrá dado una respuesta positiva a la decisión de las terminales automotrices de no aplicar correcciones de precios cuando empezó el mes.

Según las cifras que las marcas pueden visualizar día a día en los registros a los que solo ellos tienen acceso, los patentamientos de marzo superarían las 50.000 unidades, si se confirman los movimientos que algunas automotrices están haciendo en los últimos días, que promedian entre 3.500 y 4.500 unidades.

La referencia de marzo 2025 es de 48.389 autos nuevos, con lo cual se superaría ese número por un margen mínimo cercano al 3%. Si bien no alcanza para compensar las pequeñas pérdidas que tuvo el mercado a nivel interanual en enero y febrero, la balanza el primer trimestre podría quedar equilibrada como para despegar nuevamente desde abril.

En enero, la caída de ventas respecto al mismo mes del año pasado había sido de un 4,6% y en febrero alcanzó una baja del 5,7%, acumulando un 4,9% negativo en el primer bimestre. Una suba mínima del 3% (algunos hablan de un 4%) permitiría ese resultado positivo para el sector.

Toyota precios
Toyota vuelve al primer puesto como marca y mantiene a la pick-up Hilux como el vehículo más vendido del mercado en todas las categorías

Toyota vuelve al primer lugar

A sólo un día de cerrar el mes, Toyota confirma el liderazgo de ventas que se había visto en el corte de mediados de marzo y ya tiene 6.369 operaciones de ventas, seguido por Volkswagen con 5.584 unidades, Fiat con 4.453, General Motors con 3.773, Ford 3.525 y Renault con 3.505 autos registrados. También se confirma el crecimiento de BYD, que se mantiene cerca de los 10 primeros (puesto 11 hoy) sólidamente por primera vez desde que comercializa autos en Argentina, con 1.287 unidades.

En el item de los modelos más vendidos, la pick-up Toyota Hilux se mantiene delante de todos en patentamientos con 2.083 unidades, pero no tiene tanta diferencia a favor como se había mostrado dos semanas atrás, ya que el Peugeot 208 lo sigue con 1.725 autos vendidos, la Ford Ranger tiene 1.458, el Fiat Cronos 1.328 y la Ford Territory tiene 1.243 unidades patentadas.

Detrás de los 5 modelos con mayor demanda hay una lucha cerrada por se “el mejor del resto”, con los modelos del segmento más competitivo del mercado, el de los B-SUV o SUV compactos. El sexto puesto lo tiene el Chevrolet Tracker con 1.161 autos, el séptimo está en poder del Volkswagen Tera con 1.115 y el octavo es para el nuevo Toyota Yaris Cross, que venía liderando la franja hasta una semana atrás, con 1.112 patentamientos.

A pesar de tener todas las miradas puestas en el VW Tera y el Toyota Yaris Cross, el B-SUV más vendido de marzo por ahora es el Chevrolet Tracker
A pesar de tener todas las miradas puestas en el VW Tera y el Toyota Yaris Cross, el B-SUV más vendido de marzo por ahora es el Chevrolet Tracker

Los puestos 9 y 10 quedan para dos vehículos completamente distintos. El primero es el Renault Kwid, que sigue siendo el mejor Renault en desempeño de ventas con 1.069 unidades y el segundo es la pick-up Volkswagen Amarok que lleva vendidas 1.049 camionetas en marzo. Después aparecen VW Taos, Toyota Yaris, Toyota Corolla Cross, Chevrolet Onix y Peugeot 2008 entre los 15 modelos más vendidos. El mejor auto chino, aunque como marca haya sido desplazada por BYD, es el Baic BJ30, que tiene 626 unidades.

Esta recuperación permite que la proyección que se había hecho para 2026 respecto a superar las 650.000 unidades tenga el sustento del mercado, aunque también habrá que ver qué sucede con la política de precios de las marcas para abril. No haber aumentado, e incluso bajar el precio de algunos modelos por fuera del grupo de vehículos que ya no pagarán el impuesto interno desde el nuevo mes, fue tomado como una buena señal a la que los consumidores respondieron.

Aunque la inflación de marzo se vuelve a calcular en un valor similar al de enero y febrero, la baja del dólar contribuyó para que no se hayan aumentado los precios este mes, pero la actualización tendría que regresar, si no es en abril, a partir de mayo.

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