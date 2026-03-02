Economía

La advertencia de Cavallo: “Sin una baja de la tasa real, será difícil sostener el ajuste fiscal y la apertura de la economía”

El exministro planteó que sin una reducción significativa de la tasa real de interés será difícil sostener el ajuste fiscal y avanzar en la apertura económica. Señaló que el crédito accesible es clave para la competitividad y la reestructuración productiva

Domingo Cavallo planteó que una reforma monetaria profunda es clave para reducir la tasa real de interés y sostener el ajuste fiscal Crédito: Fotos Cristian Gastón Taylor

El economista y exministro de Economía Domingo Cavallo advirtió sobre la necesidad de acelerar una transformación monetaria profunda en la Argentina.

En un extenso análisis que publicó en su blog personal, sostuvo que el gradualismo en materia cambiaria y financiera es tan inconveniente como el gradualismo fiscal y planteó que, sin una baja significativa de la tasa real de interés, será difícil sostener tanto el ajuste de las cuentas públicas como la apertura de la economía.

El argumento del exfuncionario se posa sobre la teoría de que la tasa real de interés no es una variable secundaria, sino el eje que condiciona el equilibrio fiscal, la reactivación y la competitividad frente a las importaciones.

Según detalló Cavallo, al 31 de diciembre de 2025 la deuda pública argentina equivale al 70% del Producto Bruto Interno. En ese contexto, una reducción de 100 puntos básicos (1%) en la tasa real implicaría una baja del gasto público equivalente al 0,7% del PBI. “Si se lograra una reducción de 300 puntos básicos, el ahorro fiscal superaría el 2% del PBI”, sostuvo, y agregó que ese margen podría destinarse a reducir impuestos, financiar inversión pública o combinar ambas opciones.

Para ilustrar su planteo, recordó el caso de Italia tras la adopción del euro. Con una deuda del 120% del PBI y tasas superiores al 10% anual, el reemplazo de la lira por la moneda común redujo el costo financiero a la mitad. “Italia prácticamente eliminó su déficit fiscal, que era superior al 6% del PBI”, señaló, retomando un ejemplo que, según recordó, el economista Rudiger Dornbusch utilizaba con frecuencia para explicar los beneficios de una reforma monetaria.

Apertura comercial y crédito

El exministro advirtió que avanzar en la apertura de la economía sin haber reducido de forma sustancial la tasa real de interés puede generar tensiones en el sector productivo. La competencia de importaciones —con mención particular a los productos provenientes de China— obliga a una reestructuración productiva que, en el largo plazo, puede fortalecer la economía, pero en el corto plazo exige inversión y financiamiento.

“Si el sector privado no consigue crédito a tasas razonables, los costos de adaptación pueden ser muy gravosos”, planteó y resaltó que la reconversión de empresas existentes, la incorporación de tecnología y la creación de nuevas firmas requieren acceso al mercado de capitales y al crédito bancario en condiciones sostenibles.

El exministro advirtió que sin crédito a tasas razonables la apertura económica puede generar mayores costos de adaptación para las empresas Crédito: Fotos Cristian Gastón Taylor

En este sentido, Cavallo vinculó directamente la reforma monetaria con la competitividad. Una tasa real más baja no solo alivia el costo financiero del Estado, sino que amplía la disponibilidad de crédito para el sector privado y facilita la adaptación a un entorno de mayor competencia interna y externa.

Asimismo, sostuvo que el tipo de cambio encontrará un equilibrio más sólido si el mercado cambiario opera sin restricciones y con acumulación genuina de reservas, abandonando la práctica de funcionar con reservas netas negativas. Solo en ese contexto —argumentó— podría reducirse de manera significativa el riesgo país y consolidarse el acceso al financiamiento.

Crítica al gradualismo

Cavallo valoró decisiones recientes del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas, como evitar la emisión de deuda en pesos a tasa fija y cubrir vencimientos con bonos ajustables por CER y dólar link, además de la colocación de BONAR en dólares bajo ley argentina. A su juicio, esas medidas “van en la dirección de una buena reforma monetaria, cambiaria y financiera”.

El efecto inmediato fue una baja de la tasa BADLAR y de la tasa real de los préstamos UVA, junto con un leve aumento del tipo de cambio que podría reducir el incentivo al carry trade. Sin embargo, advirtió que estas señales deben consolidarse con reglas claras y permanentes. “En esta materia no es aconsejable el gradualismo”, enfatizó, en un mensaje directo al ministro de Economía y al presidente Javier Milei.

Para Cavallo, los mercados monetario, cambiario y financiero pueden adaptarse a reglas más libres con bajo costo friccional, a diferencia de la economía real.

Al cierre de su análisis, el exministro sintetizó su advertencia: sin una reforma monetaria rápida y consistente que reduzca la tasa real de interés, tanto el ajuste fiscal como la apertura económica corren el riesgo de volverse más costosos y socialmente difíciles de sostener.

