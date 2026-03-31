Caputo se reunió con los supermercados, en medio de la caída del consumo y la creciente presión por las tasas municipales

Caputo y los representantes de los supermercados, en un encuentro que mantuvieron el año pasado

En medio de la persistente caída del consumo masivo, que no para de mostrar cifras en rojo -de acuerdo con los informes de la consultora Scentia- y de la creciente presión impositiva por parte de los municipios, que incrementan o crean nuevas tasas, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió este martes por la mañana a los principales referentes del sector supermercadista, en una reunión que se extendió durante una hora y en la que se abordaron las principales preocupaciones de la actividad.

Del encuentro participaron ejecutivos de distintas cadenas, además del director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez. Por La Anónima, estuvieron presentes Nicolás y Federico Braun; por Changomás, Juan Quiroga; por Carrefour, Néstor Sist; por Día, Agustín Ibero; por Cencosud, Alejandro Arruiz; y por Coto, Rodolfo Bava. Vale recordar que la semana pasada el dueño de esta cadena, Alfredo Coto, tuvo un encuentro personal con Caputo, en el que los temas de preocupación fueron los mismos.

“Mantuve una excelente reunión junto a Pablo Lavigne -secretario de Coordinación Productiva- y representantes de supermercados, quienes nos plantearon que el principal problema que hoy los afecta son las altas tasas que aplican los municipios, que por ley no corresponden, ya que no tienen una contraprestación que las justifique”, indicó Caputo en un posteo que publicó hace instantes.

Remarcó que son “tasas que perjudican al sector y por supuesto a los consumidores”. Las quejas, dijo, recayeron fundamentalmente sobre los intendentes de Lanús (Julián Álvarez en Lanús con 6,36% de tasa municipal) y de Pilar. Federico Achával en Pilar les cobra un 4,50% + Adicional Fondo Educativo de $ 435.997 y percepción al cliente del 2% por tasa ambiental. “Absolutamente descabellado!”, cuestionó en el tweet publicado.

También citó otros municipios en donde se destaca el elevado nivel de estas tasas, como el de Luján (4,20% + tasa ambiental de 1,50% que la eleva a 5,13%); Hurlingham (3,50% más adicionales como la contribución a comedores y merenderos de 1% más protección ciudadana que eleva la tasa a 4,50%); Bahía Blanca (2,70% + adicionales que la elevan a 4,05%); y Quilmes (3,74%, más adicionales que la elevan a 4,05%).

Fuentes del supermercadismo que participaron de la reunión precisaron que “el temario fue abierto, aunque la discusión estuvo dominada por el impacto de las tasas municipales y la carga de Ingresos Brutos sobre la actividad”. Desde el sector plantearon que, con los niveles actuales de ventas, la presión fiscal subnacional se vuelve cada vez más difícil de sostener y afecta directamente la rentabilidad.

En ese marco, los empresarios también expusieron la caída del consumo que viene registrando el sector en los últimos meses. Según señalaron, el menor nivel de actividad se combina con un avance de la informalidad, que les quita participación en el mercado. “Hoy te lo termina absorbiendo la presión impositiva o lo perdés por ventas que migran al canal informal”, fue uno de los conceptos que sobrevoló durante el encuentro.

Expectativas económicas

Caputo, por su parte, reconoció que se trata de un sector que le preocupa y se mostró atento al impacto que tiene la carga tributaria sobre la actividad, coincidieron las fuentes. Al mismo tiempo, transmitió una mirada optimista sobre la evolución de la economía, con expectativas favorables en torno a la cosecha y a algunos indicadores que podrían mostrar mejoras en los próximos meses, especialmente en rubros como la construcción.

Aunque los supermercadistas se lo mencionaron, Caputo no se refirió puntualmente a los datos de consumo masivo. Pero preocupan. En febrero, según el informe de Scentia, la caída se acentuó y alcanzó un 3,4%, lo que consolidó una tendencia negativa que ya se había manifestado en enero y que se extendió a la mayoría de los canales de venta. A su vez, las ventas en todos los canales también marcaron una fuerte contracción respecto del mes anterior (contra enero, cayeron 6,3%).

El deterioro se reflejó con claridad en el balance del primer bimestre. Entre enero y febrero, el consumo acumuló una contracción de 2,1%, en un contexto en el que casi todos los formatos comerciales mostraron caídas y solo el e-commerce logró desmarcarse con un crecimiento significativo. El canal moderno (grandes cadenas de supermercados) específicamente registró una contracción de 5,9% interanual, lo que los posicionó como el canal más afectado dentro del universo relevado.