Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 30 de marzo

El dólar al público avanzó 15 pesos o 1,1%, detrás de la suba del tipo de ces ofrecido a $1.410 para la venta en el Banco Nación. El blue se mantiene a $1.415

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13:52 hsHoy

¿A cuánto es negociado el dólar en bancos?

El dólar al público avanza cinco pesos este lunes a $1.410 para la venta en el Banco Nación. A lo largo de la semana pasada cedió cinco pesos o 0,4 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.404,43 para la venta y $1.353,61 para la compra.

13:52 hsHoy

La actividad de la cadena agropecuaria alcanzó un nuevo máximo histórico

¿Qué factores están detrás de este crecimiento y cuáles son los desafíos que deberá enfrentar el sector?

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria elaborado por la BCR, alcanzó en febrero un nuevo máximo histórico, impulsado -entre otras actividades- por la molienda de trigo (Foto: Shutterstock)
El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria elaborado por la BCR, alcanzó en febrero un nuevo máximo histórico, impulsado -entre otras actividades- por la molienda de trigo (Foto: Shutterstock)

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, alcanzó en febrero un nuevo máximo histórico, con una suba mensual desestacionalizada del 0,2%. Este crecimiento continuó una racha de cuatro meses consecutivos de niveles récord, consolidando una expansión sostenida en el sector. En términos interanuales, el indicador también mostró un fuerte aumento del 15,8% respecto al mismo mes del año anterior.

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13:51 hsHoy

El Banco Central compró más de USD 4.000 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria encadenó 56 ruedas seguidas con saldo comprador de divisas y alcanzó el 40% de la meta de compras fijada para todo el año

El BCRA hilvanó 56 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian
El BCRA hilvanó 56 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 56 jornadas seguidas con saldo positivo en la compra de divisas en el mercado cambiario, alcanzando así la racha más extensa desde 2007. Este viernes, incorporó otros USD 48 millones, con lo que el saldo acumulado en 2026 superó los 4.000 millones de dólares.

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13:50 hsHoy

El dólar rebotó tras el anuncio de reducción de encajes que hizo el BCRA

La divisa subió 1%, a $1.405 para la venta en el Banco Nación, detrás del ascenso del tipo de cambio mayorista, para interrumpir una serie de tres sesiones en baja

El dólar mantiene una baja de 5% en 2026.
El dólar mantiene una baja de 5% en 2026.

El dólar operó en alza este viernes, con una demanda más marcada tras el anuncio oficial de reducción de encajes bancarios, aunque la divisa terminó con pérdidas en un balance semana.

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13:50 hsHoy

El dólar blue, a $1.415

El dólar blue volvió a operar a “contramano” del oficia el viernesl, con baja de diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta. En la semana el dólar informal cedió diez pesos o 0,7 por ciento.

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