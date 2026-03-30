Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 30 de marzo

El dólar blue volvió a operar a “contramano” del oficia el viernesl, con baja de diez pesos o 0,7%, a $1.415 para la venta. En la semana el dólar informal cedió diez pesos o 0,7 por ciento.

El dólar operó en alza este viernes , con una demanda más marcada tras el anuncio oficial de reducción de encajes bancarios , aunque la divisa terminó con pérdidas en un balance semana.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 56 jornadas seguidas con saldo positivo en la compra de divisas en el mercado cambiario, alcanzando así la racha más extensa desde 2007. Este viernes, incorporó otros USD 48 millones , con lo que el saldo acumulado en 2026 superó los 4.000 millones de dólares .

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario , alcanzó en febrero un nuevo máximo histórico, con una suba mensual desestacionalizada del 0,2%. Este crecimiento continuó una racha de cuatro meses consecutivos de niveles récord, consolidando una expansión sostenida en el sector. En términos interanuales, el indicador también mostró un fuerte aumento del 15,8% respecto al mismo mes del año anterior.

El dólar al público avanza cinco pesos este lunes a $1.410 para la venta en el Banco Nación . A lo largo de la semana pasada cedió cinco pesos o 0,4 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.404,43 para la venta y $1.353,61 para la compra.

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