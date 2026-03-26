Fondo de Asistencia Laboral: qué pasa con la reglamentación y cuáles son las dudas de los agentes financieros

El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, se reunió con representantes de fondos comunes de inversión y ALyCs por la reglamentación del FAL.

Aunque la reforma laboral fue aprobada a fines de febrero, aún falta la reglamentación de instrumentos clave como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo creado por el Gobierno para proteger a las empresas —sobre todo a las pequeñas y medianas— ante eventuales despidos y con ello, reducir la litigiosidad. La normativa vigente establece que el FAL debe estar operativo en junio y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabaja contrarreloj para definir sus parámetros, mientras que en las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) persiste la preocupación por la falta de definiciones concretas.

El Fondo de Asistencia Laboral será el vehículo para canalizar los aportes empresariales destinados a cubrir indemnizaciones, con el objetivo de disminuir la litigiosidad laboral y fortalecer el mercado de capitales local. Según la Ley 27.082, el esquema debe estar disponible a mediados de 2026. Sin embargo, fuentes del sector advirtieron que aún existen aspectos operativos y normativos pendientes de resolución.

La semana pasada, el presidente de la CNV, Roberto E. Silva, encabezó una reunión para analizar la futura reglamentación del FAL, junto a los gerentes de Fideicomisos Financieros, Silvina Dimateo, y de Fondos Comunes de Inversión, Carlos Terribile. Participaron también la vicepresidenta, Sonia Salvatierra, y los directores Laura Herbón y Manuel Calderón. Del encuentro formaron parte representantes de fondos comunes de inversión, fiduciarios financieros, agencias de liquidación y compensación, la Cámara de Agentes de Bolsa, la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP) y la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI).

“Estamos trabajando junto al Ministerio de Economía sobre la futura reglamentación, que apunta a potenciar el crecimiento del mercado de capitales con un marco claro y previsible”, afirmó Silva. El funcionario calificó al FAL como una “oportunidad de crecimiento enorme” y alineó la estrategia con la decisión del ministro Luis Caputo de evitar nuevas emisiones en mercados internacionales y fortalecer el desarrollo local frente a los vencimientos de deuda soberana de los próximos meses.

Las ALyCs y fondos comunes de inversión esperan una reglamentación parcial que saldrá en los próximos 15 días por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según pudo saber Infobae, la CNV prevé publicar en los próximos 15 días una resolución parcial en el Boletín Oficial, lo que permitirá a los fondos comunes de inversión y las ALyCs prepararse antes de la entrada en vigencia del FAL en junio. Según anticipó una fuente de una de las principales ALyCs, la presentación se tramitaría de manera abreviada para cumplir con los plazos ajustados, mediante un procedimiento automático de la CNV.

Para que las empresas constituyan el fondo, deberán realizar una contribución mensual: 2,5% de la nómina salarial si son pequeñas y medianas empresas (pymes) y del 1% en caso de tratarse de grandes compañías, a cambio de una reducción en igual proporción de las contribuciones patronales. Las gestoras y ALyCs necesitan tiempo para adecuar sus equipos legales y definir los procedimientos internos de apertura de cuentas FAL para los clientes.

No solo resta la normativa de la CNV; los agentes del mercado advierten que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el propio Ministerio de Economía deben clarificar aspectos de la implementación. Una de las principales dudas es cómo se aplicará la reducción de cargas patronales a cambio de los aportes al FAL.

El funcionamiento operativo del Fondo también genera inquietudes entre las ALyCs. Según explicó la fuente, los aportes de empleadores, actualmente canalizados a través del formulario 931, pasarán a ser derivados automáticamente a la sociedad gerente o al fideicomiso que designe el empleador. El fisco nacional sería la entidad encargada de suscribir esas operaciones por cuenta y orden del cliente.

Hasta ahora, una de las cuestiones clave que fijó la Ley 27.082, es que los fondos y fideicomisos no podrán cobrar más del 1% por honorario de administración total. Además, se estima que el 80% de las carteras deberá invertirse en títulos soberanos y, según agentes del mercado local, no se autorizaría la inversión en Cedears.

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca robustecer el mercado de capitales local para reducir la dependencia con Wall Street.

“Sabemos que se va a tener que invertir en instrumentos soberanos, va a ser una inyección de capital importante lo que es el mercado de capitales, que entendemos que van a ser entre USD 2.500 millones y USD 5.000 millones por año”, destacaron en una importante ALyC a este medio en off the record.

De cumplirse esa proyección, se trataría de una buena noticia para el ministro Caputo, que desde fines de febrero lanzó el BONAR 2027, un bono en dólares con el que busca juntar USD 2.000 millones de cara al pago del vencimiento de julio por USD 4.200 millones y, en las últimas horas, anunció un segundo instrumento en moneda extranjera para juntar otros 2.000 millones de dólares.

El ministro sostiene que el eje de la estrategia oficial debe ser “reducir fuertemente la dependencia de Wall Street y desarrollar nuestro mercado de capitales propio”, destacando que la base de ese desarrollo reside en los recursos ya existentes dentro del país.

Caputo puntualizó: “El ahorro está, solo que está en los colchones. Ese ahorro está en los colchones de la casa de la gente, perdiendo intereses; podría estar ayudando a crecer el país y, además, esa gente ganando intereses sobre esos ahorros, que son tres veces la cantidad de depósitos privados que hay hoy en pesos medidos en dólares”.

¿Transferencias de FAL?

Durante el encuentro con la CNV, los agentes plantearon dudas sobre el mecanismo de transferencias de suscripciones y rescates. Uno de los participantes explicó que los fondos permanecerán de forma permanente en el FAL, aunque el empleador podrá transferirlos de una ALyC a otra. Se sugirió que estas transferencias se realicen en especie, mediante acuerdos entre sociedades gerentes sobre la transferencia de títulos y la determinación de precios.

Asimismo, se debatió la posibilidad de que una empresa diversifique sus FAL en distintos fondos gestionados por entidades como Migo, Allaria, Balanz o Facimex, ampliando las alternativas para la administración de los aportes obligatorios.