Designaron a tres funcionarios en áreas clave del Gobierno luego de las renunicas de las últimas semanas

Los nuevos funcionarios trabajarán bajo la órbita de los ministerios del Interior y de Economía

Una serie de nuevos nombramientos en la administración pública fueron oficializados en la madrugada de este viernes mediante la publicación en el Boletín Oficial de unos decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Entre los cambios más relevantes, desginaron a Damián Andrés Selem asumirá como Subdirector Nacional de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1 de febrero, de acuerdo con lo establecido mediante el decreto 76/2026.

Esta designación se produce tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver al mismo cargo. Asimismo, el Gobierno le agradeció al funcionario saliente por los servicios prestados durante su gestión.

Esta misma semana, el Gobierno aceptó la renuncia de quien se desempeñaba como director Nacional del RENAPER, el organismo responsable de los documentos de identidad y registros civiles de la Argentina. En su lugar, informaron que asumirá el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, a partir del 1° de febrero. El cambio quedó formalizado por el Decreto 33/2026, firmado tanto por el presidente Javier Milei como por el ministro Diego Santilli.

En el ámbito financiero, nombraron a Jaquelina Clara Truzzel como una de las directoras del Banco de la Nación Argentina. Según precisaron en el decreto 70/2026, su gestión inició el 21 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 21.799.

Esta modificación en el directorio se da luego de que a mediados de diciembre Darío Wasserman asuma la conducción de la principal entidad financiera de la Argentina en reemplazo de Daniel Tillard.

En su momento, el Gobierno destacó que Wasserman aportará continuidad a la línea impulsada por Javier Milei, marcada por un retorno al crédito al sector privado y el alejamiento del financiamiento público. “El banco volvió a trabajar de banco”, subrayó el Gobierno, en un mensaje difundido.

Por último, a través del decreto 67/2026, establecieron que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quede bajo la conducción de Maximiliano Patti, quien asumió como Director Ejecutivo a partir del 19 de diciembre de 2025. Ocupa el lugar que dejó Carlos Frugoni, actual secretario Coordinador de Infraestructura.

En paralelo, esta misma semana se hizo efectivo un cambio clave en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Mediante el Decreto 47/2026 se oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área.

Tras la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte, se anunciaron cambios entre las máximas autoridades de las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF): los dos presidentes de las empresas, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, renunciaron el miércoles de la semana pasada.

Vamos a hacer un cambio total en la gestión de Transporte”, indicaron fuentes oficiales de la Casa Rosada a Infobae.

Las autoridades dijeron que Pierrini, la máxima autoridad de esa cartera, se fue por “motivos personales”, aunque diferentes versiones que trascendieron alegan que había insatisfacción en el manejo y reparto de los subsidios de colectivos.

De hecho, fuentes oficiales precisaron que los cambios fueron gestionados por el propio Furgoni, que ahora tiene bajo su órbita numerosas carteras administrativas, organismos y empresas públicas. “Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como comienzo de su gestión y se le aceptaron”, marcaron a Infobae.

En particular, SOFSA es una de las compañías que más interesa en la cúpula del Gobierno, ya que es de las ocho compañías que fueron dispuestas para su privatización o concesión en la Ley Bases.

