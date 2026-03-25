Autos argentinos, brasileños e importados del resto del mundo: cómo se divide hoy el mercado automotor

El mix de autos argentinos, brasileños e importados del resto del mundo parece confluir hacia el 33% de cada región. REUTERS/Jon Nazca

Aunque la palabra suene a otra cosa, hablar de autos importados fue sinónimo en los últimos años de vehículos brasileños para el mercado automotor argentino, ya que el 85% de las unidades que entran por las fronteras terrestres y los puertos vienen desde el principal socio comercial de la Argentina.

Pero desde que en 2024 se desreguló la importación, dejando sin efecto las famosas SIRA que eran aprobadas discrecionalmente en busca de preservar las reservas de dólares del Banco Central, tanto automotrices como importadores oficiales empezaron a traer progresivamente más vehículos desde otros países, especialmente desde Europa y Asia.

Si a eso se le suma el programa del Gobierno de habilitar un cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos exentos de arancel de importación extrazona del 35%, el cambio de ecuación es inevitable.

En 2023 se vendían un 65% de autos nacionales y un 35% de importados, la mayoría de estos brasileños. Al día de hoy, los números oficiales de 75 días de operaciones de autos nuevos en el mercado automotor muestran que la industria nacional tiene el 35% del mercado, la brasileña, el 43% y los importados del resto del mundo, el 22%.

La proporción de autos argentinos en el mercado es del 35%. Domina Brasil con el 43%, pero cayó del 45% del año pasado

Sin embargo, en la mezcla de todas las procedencias, entre los diez autos con mayor demanda, hay 7 modelos argentinos, 2 brasileños y 1 chino. Si se toman los siguientes 10 modelos (del 11mo al 20mo del ranking) no hay ningún auto nacional, hay 8 modelos importados desde Brasil, y dos desde China. Y si la muestra se amplía y se toma desde el 21ro al 50mo puesto hay solo 6 modelos argentinos, 19 son de origen brasileño y solo 4 se importan desde China.

El gran volumen de autos argentinos está entre los diez primeros puestos en el ranking de ventas, la mayoría de autos brasileños tienen la franja media del mercado, y los chinos de marcas chinas (excluyendo al Ford Territory que está 4to absoluto), empiezan a aparecer en el puesto 18 con el Baic BJ30, en el puesto 37 con el BYD Song, y en el 46 y 47 con Haval H6. El resto entra por debajo del puesto 50 de la lista.

Entre los 10 modelos de producción nacional hay cuatro pick-ups, dos autos de pasajeros, tres SUV y un furgón. En los 10 modelos brasileños con mejores ventas hay 6 SUV y 4 autos compactos; mientras que en los 10 modelos más demandados de otras regiones hay 7 SUV, 2 autos de uso pasajeros y una pick-up compacta.

La Toyota Hilux es el auto argentino más vendido

Los 10 autos argentinos más vendidos:

Toyota Hilux: 7.178 unidades Fiat Cronos: 6.078 Peugeot 208: 5750 Ford Ranger: 4771 Volkswagen Amarok: 3970 Chevrolet Tracker: 3907 Peugeot 2008: 3235 Mercedes-Benz Sprinter: 1.652 Toyota SW4: 1.432 Nissan Frontier: 1.337

En este grupo, la pick-up Nissan Frontier dejará de ser un vehículo nacional desde el segundo semestre, cuando comience la importación de la versión fabricada en México.

El Volkswagen Tera es el auto brasileño con mejores ventas en lo que va de 2026

Los 10 autos brasileños más vendidos:

Volkswagen Tera: 4.258 unidades Chevrolet Onix: 3.250 Volkswagen Polo: 3.176 Toyota Yaris: 2.912 Toyota Corolla Cross: 2.823 Renault Kwid: 2.579 Jeep Compass: 1.977 Volkswagen Nivus: 1.929 Volkswagen T-Cross: 1.808 Renault Kardian: 1.728

A este grupo de autos brasileños con alta demanda, deberá sumarse en los próximos meses el acumulado de ventas del nuevo Toyota Yaris Cross, que por tener solo los primeros 15 días de marzo en el mercado, todavía no tiene un volumen que le permita entrar en los 10 modelos más vendidos de Brasil.

El Ford Territory es el auto más vendido entre los que llegan desde otros países fuera de la región

Los 10 autos importados de otros países:

Ford Territory (China): 5.300 unidades Volkswagen Taos (México): 2.542 Baic BJ30 (China): 1.923 BYD Song Pro (China): 1.192 Ford Maverick (México): 1.084 Haval H6 (China): 825 Kia K3 (México): 803 Ford Bronco Sport (México): 683 BYD Dolphin Mini (China): 679 Chevrolet Captiva (China): 679

La llegada de más autos chinos cambiará la ecuación, y si no se renueva el acuerdo comercial (ACE 55) que la Argentina tenía hasta el 18 de marzo con México, la proporción de vehículos importados desde ese país también podría cambiar hacia la baja.