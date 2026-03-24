Venció el acuerdo automotor con México y hay dudas sobre su continuidad: qué pasará con los vehículos que llegan de ese país

La industria automotriz mexicana exporta actualmente 30 modelos distintos de autos a Argentina. REUTERS/Margarita Perez Retana

El pasado 18 de marzo venció el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 55) que la Argentina tiene con México y por el cual ambos países pueden exportar e importar automóviles sin pagar arancel alguno hasta un monto de USD 773 millones anuales.

Como el acuerdo no se renovó -continúan las negociaciones entre los países-, desde el jueves pasado no se pueden liquidar operaciones de comercio automotor entre ambos países con esa condición, que le permitía a las fábricas e importadoras argentinas traer autos en las mismas condiciones arancelarias que hay con Brasil, por ejemplo, o con Colombia.

Las marcas que tienen producción en la Argentina y que traen modelos de México son Ford, con los modelos Bronco Sport y Maverick, Volkswagen, con Tiguan, Vento y Taos; General Motors con Silverado y Stellantis con Ram 1500. Además, Nissan importa los sedanes Versa y Sentra, y en el segundo semestre del año empezará a ingresar la pick-up Frontier. A su vez, KIA trae los K3 y K4; Honda el Z-RV y Audi el Q5.

Además, BMW importa de México la serie 3 (3 modelos), la serie 2 coupé (2 versiones) y los M2, pero en ningún caso se ven afectados por la demora en la renovación del acuerdo, porque esos modelos no tienen la integración regional mínima que exige el ACE 55 y por lo tanto, aunque vengan desde México, pagan igualmente el 35% de arancel de importación.

Ford Maverick, uno de los autos mexicanos más vendidos actualmente en Argentina

La situación actual

“Técnicamente es cierto. En este momento, si una marca quiere traer autos desde México, tendría que pagar el 35%. Pero todos tenemos stock para un par de meses. En este momento no es preocupante, aunque todos estamos monitoreando la situación, porque si no se renueva el acuerdo, hay que ver cuánto se tendrán que aumentar los precios de esos vehículos. Hoy nadie va a importar nada. Lo que está en camino podrá entrar si salieron de México antes del 18 de marzo, ya que ambos gobiernos acordaron una medida transitoria que así lo garantice para evitar un shock de efecto inmediato en los precios para los consumidores”, confesaron este lunes desde una automotriz.

Los ejecutivos de las marcas son optimistas porque entienden que se podrá encontrar un punto intermedio. “Argentina es deficitaria en el rubro autos porque importa mucho y no exporta casi nada en este momento. Por eso, el Gobierno quiere compensar con otros productos (sumar posiciones arancelarias a la lista del ACE 6 que engloba todo el comercio entre ambos países). México respondió que no a la propuesta de esos nuevos productos. Argentina redujo la lista y México volvió a decir que no”, explicó un ejecutivo de otra terminal.

“Pero no les conviene perder mercados de exportación, menos aún si Estados Unidos se pone más firme para cerrar el ingreso de autos desde México y Canadá como medida preventiva para que las marcas chinas establezcan fábricas en esos países desde los cuales poder entrar al mercado norteamericano. Este acuerdo se tiene que renovar, le conviene a ambas partes”, completó.

La Nueva Volkswagen Taos viene importada desde México, al igual que el sedán Vento y otro SUV, el Tiguan.

Más allá del resultado de las negociaciones entre los gobiernos de Javier Milei y Claudia Sheinbaum, hay marcas más preocupadas que otras porque tienen proyectos en marcha que incluyen a México, tanto como país proveedor como en su rol de mercado para la exportación.

Volkswagen y Nissan son probablemente los más perjudicados porque tienen tres modelos que se importan desde sus plantas mexicanas y dos de ellos son de gran volumen como Taos y Frontier. En tanto, Kia, como importador, tiene su principal modelo de ese origen, el Kia K3, y lanzará el próximo 14 de abril el nuevo K4, también mexicano.

En cuanto a las exportaciones, la automotriz más atenta al avance de las negociaciones sería Renault, ya que actualmente es la única que vende productos en México (un volumen chico de Renault Kangoo), y en el reciente lanzamiento del nuevo programa industrial global futuREady se confirmó que la nueva pick-up Niágara Concept (nombre provisional del proyecto que muy posiblemente no sea el definitivo), se exportará a Brasil y México entre los principales destinos a los que se abastecerá desde Santa Isabel, Córdoba.

Actualmente el único auto argentino que se exporta a México es el Renault Kangoo. Este año comenzará a fabricarse también la pick-up Renault Niágara Concept que también se venderá a ese país

La historia del acuerdo

El ACE 55 fue suscrito en septiembre de 2002 y ha sido renovado periódicamente desde su creación, aunque con cambios significativos en su cobertura. Hasta el año 2022, las renovaciones se realizaban por períodos de tres años, un horizonte que proporcionaba certidumbre y permitía a las automotrices planificar sus inversiones y estructuras de producción con una visibilidad razonable.

Ya en marzo de 2025, cuando se renovó por última vez, ambos países acordaron extender el acuerdo solamente por un año ante la diferente condición que representaba para ambos gobiernos. Esta fue la mejor representación de las dificultades en las negociaciones bilaterales que se están atravesando en la actualidad. Hoy la negociación está trabada por 118 posiciones arancelarias que quiere incorporar la Argentina al acuerdo macro entre ambos países.

Según comunicados oficiales de la Cancillería Argentina emitidos durante las rondas de negociación, Argentina mantiene un “gran interés en la incorporación o profundización de preferencias para vinos, lácteos, carne aviar, ajos, hortalizas, frutas frescas y preparaciones, maníes, chocolates, aceite de girasol, productos siderúrgicos y químicos, entre otros”. La mención explícita de estos productos sugiere que la mayoría de las 118 posiciones solicitadas estaría concentrada en estos rubros, particularmente en productos de origen agropecuario y agroindustrial donde Argentina tiene capacidades comparativas significativas y donde México ha mantenido una posición de restricción.

Los Kia K3 vienen de México. El nuevo K4 que llega en abril también. (Kia Argentina)

Posibles escenarios

El escenario más optimista presupone una renovación rápida del acuerdo automotriz acompañada de progresos en la negociación del convenio global ampliado. Bajo esta condición, los gobiernos lograrían llegar a un acuerdo sobre la renovación del ACE 55 quizá por un período de uno o dos años, mientras simultáneamente avanzan en la negociación de las 118 posiciones adicionales para el ACE 6. Si bien habría un retraso en la entrada en vigor de la expansión acuerdo macro, resolvería la incertidumbre respecto del comercio automotriz.

Un segundo escenario, que algunos analistas consideran probable, es que la renovación del ACE 55 se logre eventualmente pero solo después de varios meses de negociación intensiva durante los cuales los vehículos mexicanos continúen enfrentando aranceles completos. En este caso, los vehículos mexicanos importados entre marzo y una fecha estimada para junio o julio pagarían un 35% de arancel, con lo que cada marca debería decidir que se hagan o no las importaciones aplicando un aumento de precios. Una vez alcanzado el acuerdo, se aplicarían disposiciones retroactivas o se permitiría el reintegro de aranceles pagados como medidas paliativas.

La tercera opción, la más pesimista, es que el impasse se extienda indefinidamente, llevando a una negociación de largo plazo que podría tomar meses o incluso años para resolverse completamente. Bajo este escenario, Argentina y México eventualmente tendrían que implementar algún tipo de acuerdo provisional que permitiera continuar el comercio bajo condiciones mejores, quizás con un arancelamiento de los autos que podría ser de entre el 15% y el 20% como solución intermedia para el sector.