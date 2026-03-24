Economía

A 50 años del golpe: cómo funcionó el plan económico de Martínez de Hoz y cuáles fueron sus consecuencias

El modelo impulsado durante la dictadura militar marcó un antes y un después en la historia argentina. De la liberalización financiera a la deuda y la crisis, un repaso sobre el experimento económico más drástico, las promesas de apertura y el impacto que todavía divide a especialistas y a la sociedad

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El plan económico de Martínez de Hoz durante la dictadura implementó una profunda liberalización financiera y apertura comercial en Argentina

En Infobae a la Tarde, la economista Lara López Calvo afirmó que “en lo discursivo son muy parecidos”, al comparar el plan de Martínez de Hoz bajo la dictadura argentina con las políticas económicas actuales, pero advirtió sobre diferencias de fondo en materia fiscal y de endeudamiento.

Durante el análisis con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Lara López Calvo, se desgranó el impacto de la comunicación oficial y el modelo económico que impulsó Martínez de Hoz desde su llegada al Ministerio de Economía en 1976. La charla recorrió desde la función de la propaganda estatal hasta la liberalización financiera y la deuda externa, enfatizando el carácter profesional de los mensajes públicos que buscaban “la libertad de elegir” en el mercado, con la industria nacional enfrentándose a la competencia internacional.

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La estrategia comunicacional del plan económico de Martínez de Hoz

López Calvo remarcó el peso de la publicidad oficial durante la dictadura: “Hay una propaganda de aquellos años que muestra cómo los empresarios estaban atrapados entre los costos y el dólar”. Según la economista, este tipo de mensajes tenía como objetivo “muy didáctico y claro” instalar la idea de que la apertura traería beneficios para la industria nacional, aunque advertía que la competencia internacional podía también traer productos de baja calidad.

El equipo recordó la emblemática campaña de la “silla de industria nacional”, utilizada como ejemplo de cómo la apertura de importaciones promovía la mejora en la producción local: “La de las sillas, que habla de una silla de industria nacional. Sin competencia pasa esto que ven ustedes ahora y se rompe”. Paula Guardia Bourdin reforzó: “Ahora tenés la libertad de elegir, prácticamente. Podés elegir la que más te guste”.

El modelo económico introducido entre
El modelo económico introducido entre 1976 y 1981 combinó congelamiento de salarios, suba de tarifas y el uso de la 'tablita cambiaria' para establecer el valor del dólar

El discurso se alineaba, según López Calvo, con la lógica actual de apertura y defensa de la competencia: “Muy en línea con el discurso actual”, sintetizó Lara López Calvo.

Dos fases y un diagnóstico: déficit, inflación y deuda

La economista explicó que el diagnóstico central de Martínez de Hoz era que “la economía venía funcionando muy mal por lo cerrada que estaba”. Identificó dos etapas claves: una primera, ortodoxa, entre 1976 y 1978, marcada por el “congelamiento de salarios y suba de tarifas”, y una segunda, entre 1978 y 1981, caracterizada por la apertura total al mundo y la implementación de la “tablita cambiaria”.

“El plan económico de la dictadura tuvo un gran déficit fiscal, se endeudó mucho y el fondo de este plan económico, por ejemplo, sabemos que tiene superávit. Entonces, en lo discursivo sí veo muchas coincidencias. En el fondo del programa hay algunas diferencias”, afirmó López Calvo.

La reforma financiera de aquellos años sigue vigente, advirtió la economista: “Martínez de Hoz aplica una gran reforma financiera. La Argentina en ese momento pasó de un extremo a otro, de que los depósitos bancarios sean completamente regulados por el Estado a la completa liberalización”. El resultado fue la suba abrupta de las tasas de interés y la génesis de la “plata dulce”.

Sobre la tablita, López Calvo detalló: “Literalmente una tabla donde se anunciaba día y hora de cómo se iba a mover el tipo de cambio, devaluaciones, microdevaluaciones pautadas. Si vos ya sabés cuándo y cuánto va a subir el tipo de cambio, te están quitando un gran riesgo”. Esta previsibilidad, sumada a tasas elevadas, habilitó el ingreso de capitales especulativos y generó un proceso conocido como “bicicleta financiera”.

El modelo económico introducido entre
El modelo económico introducido entre 1976 y 1981 combinó congelamiento de salarios, suba de tarifas y el uso de la 'tablita cambiaria' para establecer el valor del dólar

Paralelismos y diferencias con el presente

López Calvo advirtió que, aunque “en lo discursivo son muy parecidos”, existen diferencias estructurales. “El plan económico de la dictadura convivió con niveles de inflación bastante elevados”, señaló, recordando que la inflación anual durante la gestión de Martínez de Hoz promedió el “200%”, con picos de hasta “300%”.

La economista puntualizó que actualmente se observa un “reacomodamiento del balance del Banco Central” y que la desaceleración de la inflación responde a la existencia de superávit fiscal, marcando un contraste con el déficit crónico de la dictadura. “Eso no pasó en este plan económico. Fue apertura sin reacomodar las cuentas internas”.

El diálogo también abordó la relación entre el gobierno de facto y el empresariado, el rol de Martínez de Hoz como nexo con el establishment y el contexto internacional adverso, marcado por la crisis del petróleo de 1973 y el Rodrigazo. Maia Jastreblansky y Manu Jove destacaron que Martínez de Hoz fue uno de los ministros de Economía de mayor duración, convirtiéndose en figura central de la política económica y social del régimen.

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