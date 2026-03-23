Cómo comprar o vender dólares en este feriado puente

Las sucursales bancarias interrumpen atención presencial durante el feriado turístico, pero el homebanking sigue habilitado para operaciones cambiarias REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

La operatoria bancaria en la Argentina presenta limitaciones este lunes 23 de marzo debido al “feriado turístico”, condición que restringe la atención presencial en todas las entidades bancarias del país.

Las sucursales permanecen cerradas al público, pero los usuarios pueden acceder a servicios financieros mediante canales digitales. ¿Cómo hacer entonces para, por ejemplo, comprar o vender dólares durante esta jornada?

El sistema de homebanking continúa disponible en su formato habitual, permitiendo la compra y venta de dólares desde cualquier punto del país. Esta opción digital mantiene habilitada la posibilidad de realizar operaciones cambiarias, lo que ofrece una alternativa para quienes buscan adquirir o vender moneda extranjera. Esta misma situación se repetirá mañana martes 24 de marzo, con motivo del feriado nacional.

En el canal digital, el precio de referencia del Banco Nación para la adquisición de dólares se ubica en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, promedio tomado de la última jornada hábil, que fue el viernes anterior al inicio del feriado. Este valor rige exclusivamente para operaciones realizadas mediante homebanking y puede variar de acuerdo a la política de cada entidad bancaria.

El Banco Central informó que en entidades financieras el dólar minorista promedió $1.414,02 para la venta y $1.363,59 para la compra.

Quienes prefieren operar fuera del sistema formal encuentran disponible el mercado informal, conocido como mercado “blue”, donde el precio del dólar se posiciona en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. La operatoria en este segmento se efectúa en casas de cambio que deciden abrir sus puertas durante el feriado turístico, ya que no están sujetas a la normativa que rige a los bancos tradicionales, así como el habitual comercio callejero en zonas del microcentro en zonas donde frecuenta el turismo extranjero.

En el mercado mayorista -Mercado Libre de Cambios- no habrá negocios este lunes y martes.

Se podrán hacer transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo sin problemas. Sin embargo, algunas operaciones, como la acreditación de cheques o transferencias de alto monto entre distintos bancos, pueden experimentar demoras.

Disponibilidad de efectivo

Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad, aunque se recomienda prever extracciones con anticipación, sobre todo en localidades donde la reposición de efectivo puede verse afectada por el receso. La falta de recarga de billetes puede generar inconvenientes para quienes necesitan retirar sumas importantes de dinero. Esta limitación afecta a quienes dependen del acceso presencial para obtener efectivo, ya que la reposición de billetes en los dispositivos automáticos no está garantizada durante el feriado.

Por su parte, las billeteras virtuales no experimentan restricciones en su funcionamiento. Los usuarios pueden realizar transferencias, pagos y otras operaciones habituales a través de estas plataformas, que se consolidan como una alternativa para sortear las limitaciones del sistema bancario tradicional durante los días no laborables.

En relación con el mercado bursátil, la jornada permite la realización de operaciones en la Bolsa, aunque no se concretan liquidaciones. Este aspecto influye en la cotización de instrumentos como el dólar MEP y el denominado Contado con Liquidación, que dependen de los movimientos registrados en el ámbito financiero y de la disponibilidad de liquidaciones para establecer un valor de referencia.

Es decir que la operatoria de los bancos se adapta a las disposiciones oficiales y replica lo que suele ocurrir en fechas similares. Sucursales cerradas, servicios online disponibles y algunas operaciones demoradas forman parte de este esquema.

Asimismo, en el exterior la operatoria es normal, por cuanto sí se registran negocios con acciones y bonos argentinos que cotizan en moneda extranjera en mercados como Wall Street y Londres.

El calendario de marzo con este nuevo feriado extendido impacta de lleno en la actividad bancaria. La combinación de feriado nacional y día no laborable podía generar dudas sobre qué se puede hacer y qué no en materia financiera.

Hay que subrayar que el martes 24 de marzo es feriado nacional inamovible, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que recuerda el golpe de Estado de 1976 y que este año marca medio siglo desde el inicio de la última dictadura militar. Como cada año, se trata de una jornada con alcance pleno: no hay actividad administrativa ni bancaria, y rige como feriado en todo el país.