Una por una, las 135 prepagas que el Gobierno ya dio de baja: las razones detrás de la medida

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio un nuevo paso en la reorganización del registro de Agentes del Seguro de Salud, al iniciar el proceso de baja de 20 empresas de medicina prepaga que, aunque inscriptas, no registraban actividad. La decisión se formalizó este viernes con la publicación de un edicto en el Boletín Oficial y, con esta veintena de firmas, ya son más de 130 las compañías eliminadas del padrón.
Fuentes oficiales indicaron que las auditorías identificaron a compañías sin afiliados, sin prestaciones activas y sin documentación que respaldara su funcionamiento. Este procedimiento se suma a la exclusión de otras tres prepagas en los últimos días, concretada a comienzos de la semana. De esta manera, la cantidad de empresas retiradas del registro alcanza 135 desde el inicio de la actual gestión, todas ellas sin actividad.
Desde la Superintendencia señalaron que el propósito es depurar el registro y disponer de un padrón actualizado de agentes que realmente presten servicios dentro del sistema de salud.
El proceso de revisión comenzó en los primeros meses del actual gobierno, tras detectarse que la lista oficial incluía numerosas entidades formalmente habilitadas que no desarrollaban operaciones efectivas. En muchos casos, se trataba de empresas sin afiliados, sin estructura ni presentación de la información básica requerida por la normativa. El organismo precisó que estas bajas no alcanzan a las compañías que sí están prestando servicios ni afectan a los usuarios.
Desde el Gobierno enfatizaron que la decisión adoptada no afecta a los afiliados del sistema de salud privado. Las compañías excluidas no tenían beneficiarios activos ni prestaban servicios en el momento de las inspecciones.
Fuentes del SSS explicaron que retirar a los agentes inactivos contribuye a obtener datos más exactos sobre la cantidad real de prestadores y refuerza el control sobre el funcionamiento del sistema. También anticiparon que la revisión seguirá adelante en tanto se detecten entidades que no reúnan las condiciones necesarias para operar como agentes de seguro de salud.
El listado completo de las prepagas que el Gobierno dio de baja
- Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
- Grupo Proyectar S.R.L.
- Clínica Espora S.A.
- Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
- SEM Olavarría S.R.L.
- Emergencia Médica Privada S.A.
- Grupo IE Traslados S.A.
- Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
- Medinals S.A.
- Del Sol S.A.
- Veramed SRL
- Cardioblas S.A.
- Formar Salud S.A.
- VFMH Desarrollos S.A.
- Salud Patagónica S.A.
- UB Asistencial S.A.
- Cobertmed SRL
- Azul Salud S.A.
- Alianza Mediterránea de Salud S.A.
- Premium Traslados S.R.L.
- Carmed S.R.L.
- Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
- Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
- Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
- Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
- Cooperativa Bienestar Ltda.
- Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
- Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
- Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
- Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
- Asociación Mutual San Isidro Labrador
- Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
- Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
- Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
- Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
- Asociación Mutual Trabajo y Progreso
- Asociación Mutual Renacer
- Asociación Mutual 22 de Julio
- Asociación Mutual Bancaria
- Mutual Agua y Energía Salta
- Mutual de Docentes Privados
- Asociación Mutual Crecer
- Centro Gallego Sociedad Mutual
- Asociación Mutual Triángulo
- Mutual de Integración Latinoamericana
- Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
- Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
- Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
- Asociación Mutual Todos Unidos
- Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
- Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
- Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
- Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
- Asociación Mutual Pedro Campos
- Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
- Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
- Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
- Mutual Solidaria Génesis
- Magna Salud S.R.L.
- OMSA Prosal S.A.
- Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
- Emergencias Médicas Santa María S.A.
- Medicina Asistencial Privada S.R.L.
- Medycin S.R.L.
- IE Emergencias Chivilcoy S.A.
- Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
- Compañía Global de Salud S.A.
- Vivir Medicina Privada S.A.
- Medical S.R.L.
- Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
- Siempre S.R.L.
- Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
- Roma Salud S.A.
- Opsal S.A.
- Master Med System S.R.L.
- Coseguro Total S.R.L.
- Centro Médico del Parque SDH
- Mitre Medical Network S.A.
- Salud Total S.A.
- Confederada Salud SRL
- Noba Pampa Salud SRL
- Quince
- MPN Medical International S.A.
- Compañía Mediterránea de Salud S.A.
- Gerenciar Salud SRL
- Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
- Prepaga SRL
- Aio Care S.R.L.
- Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
- Centro Salud S.A.
- Medicina Argentina S.A.
- Sid Medical S.A.
- Acarti S.A.
- Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
- Comese Coop. Ltda.
- Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
- Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
- Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
- Mutual de Activos y Pasivos
- Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
- Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
- Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
- Mutual Doce de Enero
- Asociación Mutual de Óptica Integral
- Asociación Mutual Versailles
- Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
- Asociación Mutual Los Andes
- Amtapra
- Asociación Mutual Arquitas
- Asociación Mutual Veteranos Argentinos
- Mutual Ibatin
- Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
- Staff Médico S.A.,
- Sancor Medicina Privada S.A
- Obra Social del Personal Aeronáutico
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
- Mutual Persona John Deere Argentina
- Asistencia Mutual Aeronavegante
- Instituto Médico Asistencial IMA
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
- Asociación Mutual Intercooperativa
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
- Instituto Materno Infantil S.A.
- Empy SRL
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- Austral Organización Médica Integral
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
- IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
- Cardio S.A.