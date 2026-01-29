Política

El Gobierno oficializó la baja de otras 13 empresas de medicina prepaga

La Superintendencia de Servicios de Salud publicó en el Boletín Oficial la exclusión de nuevas compañías prestadoras. Es en el marco de un proceso de revisión reglamentaria que endurece los controles sobre el sistema privado de atención sanitaria

Guardar
La decisión forma parte de
La decisión forma parte de una serie de medidas que se lleva a cabo desde comienzos de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de depuración impulsado por el Gobierno para transparentar el sistema de salud privado sumó una nueva etapa: la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió la baja de otras 13 empresas de medicina prepaga.

La decisión, oficializada hoy mediante un edicto en el Boletín Oficial, forma parte de una serie de medidas que, desde comienzos de 2024, buscan actualizar el padrón de prestadoras autorizadas y fortalecer las exigencias de habilitación en el sector.

La publicación efectuada por la SSS constituye una notificación formal a los usuarios de las compañías involucradas. El acto administrativo rechazó la inscripción definitiva de aquellas entidades que no completaron el proceso requerido según la Ley 26.682, lo que incluye la presentación de documentación sobre la actividad, información financiera y datos de afiliados.

En el último tramo del año, el Gobierno ya había avanzado en este sentido: el 20 de enero se informó la baja de cuatro empresas, llevando entonces el total a 27 compañías excluidas del sistema de medicina prepaga en 2026.

La reciente disposición amplía el alcance del plan de revisión iniciado en 2024, cuando el Poder Ejecutivo definió públicamente la medida como un “reordenamiento”.

Cuáles fueron las prepagas afectadas

Las empresas en esta oportunidad son Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).

De acuerdo con la resolución firmada por Silvia Noemí Viazzi, secretaria general del organismo, la medida impacta directamente sobre entidades que figuraban con inscripción provisoria o cuyos trámites de registro definitivo aún estaban incompletos.

El proceso administrativo iniciado tras el edicto contempla la baja de los registros provisorios junto al rechazo de las inscripciones definitivas. Estas 13 firmas se suman a las cuatro inhabilitadas el 20 de enero de este año: Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y Cámara de Tabaco de Misiones.

La lista completa de las 152 empresas de salud que el Gobierno ya dio de baja

  • Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
  • Grupo Proyectar S.R.L.
  • Clínica Espora S.A.
  • Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
  • SEM Olavarría S.R.L.
  • Emergencia Médica Privada S.A.
  • Grupo IE Traslados S.A.
  • Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
  • Medinals S.A.
  • Del Sol S.A.
  • Veramed SRL
  • Cardioblas S.A.
  • Formar Salud S.A.
  • VFMH Desarrollos S.A.
  • Salud Patagónica S.A.
  • UB Asistencial S.A.
  • Cobertmed SRL
  • Azul Salud S.A.
  • Alianza Mediterránea de Salud S.A.
  • Premium Traslados S.R.L.
  • Carmed S.R.L.
  • Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
  • Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
  • Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
  • Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
  • Cooperativa Bienestar Ltda.
  • Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
  • Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
  • Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
  • Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
  • Asociación Mutual San Isidro Labrador
  • Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
  • Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
  • Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
  • Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
  • Asociación Mutual Trabajo y Progreso
  • Asociación Mutual Renacer
  • Asociación Mutual 22 de Julio
  • Asociación Mutual Bancaria
  • Mutual Agua y Energía Salta
  • Mutual de Docentes Privados
  • Asociación Mutual Crecer
  • Centro Gallego Sociedad Mutual
  • Asociación Mutual Triángulo
  • Mutual de Integración Latinoamericana
  • Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
  • Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
  • Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
  • Asociación Mutual Todos Unidos
  • Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
  • Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
  • Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
  • Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
  • Asociación Mutual Pedro Campos
  • Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
  • Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
  • Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
  • Mutual Solidaria Génesis
  • Magna Salud S.R.L.
  • OMSA Prosal S.A.
  • Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
  • Emergencias Médicas Santa María S.A.
  • Medicina Asistencial Privada S.R.L.
  • Medycin S.R.L.
  • IE Emergencias Chivilcoy S.A.
  • Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
  • Compañía Global de Salud S.A.
  • Vivir Medicina Privada S.A.
  • Medical S.R.L.
  • Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
  • Siempre S.R.L.
  • Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
  • Roma Salud S.A.
  • Opsal S.A.
  • Master Med System S.R.L.
  • Coseguro Total S.R.L.
  • Centro Médico del Parque SDH
  • Mitre Medical Network S.A.
  • Salud Total S.A.
  • Confederada Salud SRL
  • Noba Pampa Salud SRL
  • Quince
  • MPN Medical International S.A.
  • Compañía Mediterránea de Salud S.A.
  • Gerenciar Salud SRL
  • Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
  • Prepaga SRL
  • Aio Care S.R.L.
  • Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
  • Centro Salud S.A.
  • Medicina Argentina S.A.
  • Sid Medical S.A.
  • Acarti S.A.
  • Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
  • Comese Coop. Ltda.
  • Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
  • Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
  • Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
  • Mutual de Activos y Pasivos
  • Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
  • Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
  • Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
  • Mutual Doce de Enero
  • Asociación Mutual de Óptica Integral
  • Asociación Mutual Versailles
  • Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
  • Asociación Mutual Los Andes
  • Amtapra
  • Asociación Mutual Arquitas
  • Asociación Mutual Veteranos Argentinos
  • Mutual Ibatin
  • Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
  • Staff Médico S.A.,
  • Sancor Medicina Privada S.A
  • Obra Social del Personal Aeronáutico
  • Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
  • Mutual Persona John Deere Argentina
  • Asistencia Mutual Aeronavegante
  • Instituto Médico Asistencial IMA
  • Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
  • Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
  • Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
  • Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
  • Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
  • Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
  • Asociación Mutual Intercooperativa
  • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
  • Instituto Materno Infantil S.A.
  • Empy SRL
  • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
  • Austral Organización Médica Integral
  • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
  • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
  • IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
  • Cardio S.A.
  • Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
  • Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
  • Plan Odontológico Integral S.A.
  • Cámara de Tabaco de Misiones
  • Codime S.A.
  • Mapfre Salud S.A.
  • Sociedad Médica Universitaria S.A.
  • Carra Salud S.A.
  • Huinca Salud
  • Rescate Centro S.A.
  • Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
  • Emergencias Médicas Punilla S.A.
  • Grupo Gerenciador G4 S.A.
  • Emergencia Cardio Asistencial S.A.
  • Pangea S.A.
  • Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
  • Armiento S.A. (Grupo A Mano)

Temas Relacionados

Superintendencia de Servicios de SaludSilvia Noemí ViazziRío CuartoSalud privadaRegulación sanitariaCodime S.A.medicina prepagaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Milei arremetió por tercera vez contra Paolo Rocca: lo acusó de conspirar contra su gobierno antes de las elecciones legislativas

El Presidente volvió a hacer una referencia crítica al CEO de Techint, en medio de la disputa que se generó luego de que el grupo empresario perdiera una licitación con una empresa de la India por el suministro de caños para un ducto de 480 en Vaca Muerta

Milei arremetió por tercera vez

El Gobierno nombró a 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”

La decisión publicada en Boletín Oficial establece que toda la documentación de organismos públicos deberá llevar la consigna

El Gobierno nombró a 2026

El Gobierno estableció los requisitos para que el personal militar pueda acceder a cargos públicos

Tras los cambios en el reglamento, el Ejecutivo dejó en claro que los militares de carrera no podrán acceder a la función pública mediante elecciones y mantener activa su carrera en las fuerzas

El Gobierno estableció los requisitos

Habilitaron un trámite digital para facilitar la transferencia de armas

La nueva modalidad exige que ambas personas —la que entrega y la que recibe— deben contar con el registro correspondiente en “MiRenar”

Habilitaron un trámite digital para

El Gobierno debe definir al nuevo representante diplomático en Italia tras la jubilación del último embajador

Entre los nombres que circulan como candidatos aparecen diplomáticos y dirigentes con una amplia experiencia política, cercanos a la Secretaría General de la Presidencia

El Gobierno debe definir al
DEPORTES
“No me hagas muecas”: el

“No me hagas muecas”: el tenso cruce de Eduardo Domínguez con un periodista por Marcos Rojo y la férrea defensa a Santiago Ascacibar

Flamengo rompió el mercado y concretó el fichaje más caro de la historia del fútbol Sudamericano

La historia del día que Sir Alex Ferguson se enfureció con David Beckham y le pateó un botín a la cara: “Un accidente”

Cómo es el proyecto internacional de fotógrafas que registra el fútbol desde una mirada feminista, situada y colectiva

10 frases de Úbeda: el “descontrol” de Boca tras la caída con Estudiantes y cuándo debutarán Ángel Romero y Santiago Ascacíbar

TELESHOW
El exigente desafío del alfajor

El exigente desafío del alfajor en MasterChef Celebrity: recetas y secretos de la gran delicia argentina

Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

Relax, playa y cariño: así fue el día de Andrés Calamaro y Natalí Franco en Punta del Este

William Fichtner en Talamasca: “Jasper es una persona que se sienta paciente y hace lo necesario para llegar a donde quiere”

Llega Casino Deluxe, el nuevo ciclo de entrevistas con Emilia Attias: ¿qué contarían los famosos por un millón de dólares?

INFOBAE AMÉRICA

La primera ministra japonesa es

La primera ministra japonesa es favorita para lograr la mayoría absoluta tras llamar a elecciones anticipadas

Los exportadores uruguayos critican al gobierno por la baja del dólar: “Estamos desesperados y se actuó tarde”

Hubo cambios de color, olor y sabor en el agua potable en Uruguay: salió marrón de los grifos y hubo quejas

El ministro uruguayo que atropelló a un motociclista conduciendo con una licencia vencida se defendió ante el parlamento

Hallaron restos humanos en la búsqueda de una turista desaparecida hace más de dos años en Australia