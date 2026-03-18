Economía

Inflación mayorista: cuánto puede anticipar del próximo dato minorista y qué variables claves no contempla

Las consultoras señalan que el moderado aumento de los precios mayoristas en febrero no garantiza una desaceleración similar en la inflación minorista de este mes debido a factores excluidos, como servicios

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Analistas y consultoras proyectan una
Analistas y consultoras proyectan una inflación minorista en torno al 3% para marzo, con fuerte presión de rubros regulados y estacionales

La inflación mayorista registró una suba de 1% en febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), constituyendo el menor incremento mensual desde finales de 2022. Este resultado generó expectativas sobre la evolución de la inflación minorista para los próximos meses, en un contexto donde el presidente Javier Milei anticipó que en agosto podría comenzar con cero. Sin embargo, especialistas subrayan que este índice no contempla variables clave que afectan el comportamiento de los precios al consumidor.

Tras conocerse el dato de febrero, Milei afirmó que la evolución de los precios mayoristas “anticipa lo que viene para la minorista” y sostuvo que ese índice “está bajando”. Como marzo suele mostrar una suba en la inflación minorista por factores estacionales, la expectativa oficial es que la desaceleración se consolide después del primer trimestre. No obstante, informes de consultoras privadas y economistas advierten que la inflación al consumidor está condicionada por elementos que no se reflejan en el indicador mayorista.

La inflación mayorista mide la variación de precios de bienes producidos localmente y de productos importados antes de llegar al consumidor final, pero omite los servicios, un segmento que en el último año presentó incrementos superiores al promedio de los bienes. Claudio Caprarulo, economista de Analytica, explicó que “la inflación mayorista es un buen indicador para entender la dinámica de los precios, pero hay que considerar que es una metodología diferente a la del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es aquel que afecta directamente nuestro bolsillo”.

El índice mayorista excluye los
El índice mayorista excluye los servicios, un rubro central en la minorista y que ha liderado los aumentos en el último año.

En enero, cuando el IPC fue de 2,9%, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostró un incremento de 6,8%, impulsado principalmente por el aumento de las tarifas de agua, electricidad y gas bajo el nuevo esquema de subsidios económicos. El segmento de servicios explicó una parte sustancial del aumento mensual en el índice general, con un alza de 4% en febrero frente al 2,3% registrado en bienes. Para marzo, Analytica proyecta que el IPC mostraría una suba similar a la de febrero (2,9%).

El 1% de inflación mayorista de febrero se explicó en gran medida porque los productos importados presentaron una deflación del 2,7%, a consecuencia de la estabilidad en el dólar en el arranque del año, mientras que los nacionales tuvieron una suba del 1,3%. Entre los productos nacionales, las divisiones que más contribuyeron al aumento del IPIM fueron petróleo crudo y gas (0,27%), alimentos y bebidas (0,26%), productos agropecuarios (0,24%), productos refinados del petróleo (0,23%) y energía eléctrica (0,12%).

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, coincidió y aseguró que “a pesar del 1% de los mayoristas en febrero, es poco probable que la inflación de marzo sea del 1 por ciento. Estará en torno al 3 por ciento”. Según el economista, esto se debe tanto a factores estacionales —como el aumento en indumentaria y educación— como también a subas pendientes en tarifas, carnes y combustibles.

En ese sentido fue el último informe de JP Morgan, en donde sugieren que el IPC de marzo se ubicará cerca del 3% mensual. El banco estadounidense estimó que la inflación mensual permanecerá por encima del 2% hasta el segundo trimestre, con una posible desaceleración hacia el 1,5% recién en el segundo. Aunque con la advertencia de que, para lograr una anual en torno al 10%/15%, serán necesarios cambios estructurales.

Aumentos en alimentos y bebidas: impacto en la canasta básica

En lo que va del mes, consultoras como Analytica, Econviews y LCG detectaron incrementos sostenidos en los precios de alimentos y bebidas, especialmente en carnes, lácteos y panificados. Analytica relevó un aumento semanal de 0,2% en el Gran Buenos Aires y un promedio mensual de 2,2% en las últimas cuatro semanas. Los mayores incrementos se dieron en pescados y mariscos (8,5%) y carnes y derivados (3,7%). Econviews observó una suba mayor, de; 0,8% en supermercados, con fiambres creciendo 5,8%. LCG informó un alza de 1,1% en alimentos y bebidas en la segunda semana de marzo, con un acumulado mensual de 2,7%. El promedio móvil de las últimas cuatro semanas en ese rubro se ubicó en 3,7%.

Alimentos frescos, bebidas y lácteos
Alimentos frescos, bebidas y lácteos lideran las subas de precios en marzo, según relevamientos privados.

El análisis de LCG indicó que el 75% de la inflación semanal se explicó por los aumentos en carnes y lácteos. Además, el 13% de los productos de la canasta relevada presentó incrementos esa semana, porcentaje que se mantuvo elevado respecto a meses previos. El desglose muestra que carnes, bebidas, panificados y lácteos encabezaron las subas, todos con aumentos superiores al 3%.

Tarifas, combustibles y expectativas: factores que inciden en la inflación minorista

Luego del mal dato de febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la dinámica inflacionaria a un proceso de corrección de precios relativos, con recomposición de tarifas y ajustes regulatorios en sectores clave. Según Caputo, esta situación responde a la necesidad de modificar precios que quedaron rezagados frente al promedio general, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, previo al dato de febrero, los analistas privados ajustaron al alza sus proyecciones de inflación para ese mes y marzo. Para el tercer mes del año, la estimación se elevó de 2,2% a 2,5%. No obstante, los economistas advierten que el margen de error creció por la aceleración registrada en el último tramo del verano.

Otro factor que va a jugar en marzo es el impacto del conflicto en Medio Oriente, que llevó a que los combustibles también se ubicaran en el centro del análisis privado. Eco Go estimó que un traslado parcial del aumento internacional del barril de petróleo podría derivar en una suba de hasta 8,7% en el precio de la nafta, con un impacto de 0,3 puntos porcentuales en el IPC. En escenarios de traslado total, la incidencia podría llegar a 1,1 puntos porcentuales.

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