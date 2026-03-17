La inflación mayorista desaceleró a 1% en febrero y acumuló 25,6% en los últimos doce meses

La inflación mayorista desaceleró respecto a enero y se ubicó por debajo del IPC en febrero. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La inflación mayorista fue de 1% en febrero y registró una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto a la medición de enero. A la vez, evidenció una variación interanual de 25,6% y una suba acumulada de 2,7% en el primer bimestre. De esta manera, la cifra mensual quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que había arrojado un 2,9% para el segundo mes de 2026.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) mostró en febrero de 2026 un incremento del 1% respecto de enero. Este resultado se debió a un alza del 1,3% en los productos de origen nacional y a una caída del 2,7% en los importados.

Entre los productos nacionales, las divisiones que más contribuyeron al aumento del IPIM fueron petróleo crudo y gas (0,27%), alimentos y bebidas (0,26%), productos agropecuarios (0,24%), productos refinados del petróleo (0,23%) y energía eléctrica (0,12%).

Por su parte, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, subió 0,7% en el mismo mes, impulsado por una variación positiva de 0,9% en productos nacionales y una disminución de 2,6% en los importados.

Por último, el índice de precios básicos del productor (IPP), que mide la variación de los precios de la producción local excluyendo impuestos, avanzó 0,7% en el período. Este resultado reflejó una suba de 1,0% en productos primarios y de 0,6% en productos manufacturados y energía eléctrica.

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