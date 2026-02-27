Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en marzo de 2026 con bono incluido

El personal doméstico tendrá un aumento salarial de 1,5% en marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal de casas particulares tendrá una suba salarial del 3% distribuida en dos etapas, junto a sumas no remunerativas que dependen de la carga horaria semanal. Desde la Secretaría de Trabajo confirmaron a Infobae que el ajuste se aplicará con un 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo. Además, cada empleada doméstica recibirá un bono no remunerativo cuyo monto varía según las horas trabajadas por semana.

La actualización salarial fue definida en una reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp), realizada el último martes en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de revisar el salario mínimo del sector.

Según los datos oficiales que recogió este medio, quienes trabajen menos de 12 horas semanales recibirán un bono de 8.000 pesos; aquellas entre 12 y 16 horas, 11.500 pesos; y quienes superen las 16 horas semanales, 20.000 pesos. Estos montos no remunerativos se aplicarán en ambos meses.

La Secretaría de Trabajo detalló que habrá un nuevo encuentro en abril para negociar otros posibles aumentos o revisiones. Las sumas adicionales no se computan para el aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios, y se abonan junto al salario habitual.

Las empleadas domésticas percibirán un bono no remunerativo de entre $8.000 y $20.000 en marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remuneración de las trabajadoras domésticas varía según la categoría y la modalidad de trabajo (con o sin retiro). Las categorías oficiales incluyen Supervisión, Tareas específicas, Caseros, Asistencia y cuidado de personas, y Tareas generales, cada una con valores mínimos por hora y por mes.

Empleadas domésticas: las escalas salariales de marzo 2026

Con la suba del 1,5%, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) realizó una estimación de los nuevos valores a partir de marzo:

Para las trabajadoras que cumplen funciones de supervisión , la tarifa por hora con retiro alcanzaría los 4.013,30 pesos. Cuando la supervisión se realiza sin retiro, el valor por hora subiría a 4.382,63 pesos.

En el caso de tareas específicas , las cifras se ubicaría en $3.807,87 con retiro y $4.161,54 sin retiro.

Los caseros , que residen en el lugar de trabajo, cobraría $3.599,86 por hora.

Quienes se dedican a asistencia y cuidado de personas percibirían $3.599,86 por hora con retiro y $4.012,14 sin retiro.

Las tareas generales se pagarían a $3.348,37 por hora con retiro y $3.599,86 sin retiro.

Los aumentos se aplicarán en febrero y marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas tarifas horarias permiten calcular el salario mensual para jornadas completas:

En marzo de 2026, una empleada que trabaja como supervisor/a con retiro alcanzaría un salario de $500.649,26 por mes. La misma categoría sin retiro recibía $556.024,76 mensuales.

Para tareas específicas , la mensualidad con retiro llegaría a $466.154,67 y sin retiro a 517.277,03 pesos.

Los caseros que viven en el lugar de trabajo percibirían $455.160,14 mensuales.

La asistencia y cuidado de personas se remuneraría con $455.160,14 por mes con retiro y $505.578,34 sin retiro.

Las tareas generales se ubicaría en $410.773,52 mensuales con retiro y $455.160,14 sin retiro.

A los salarios base se suman adicionales obligatorios, como el plus por antigüedad, que representa un 1% extra por cada año trabajado con el mismo empleador, de acuerdo a la normativa vigente para el sector. Este adicional se incorpora automáticamente al salario mensual o por hora, siempre que la continuidad laboral quede demostrada.

También se contempla un adicional por zona desfavorable, que significa un aumento del 30% sobre el salario mínimo para quienes prestan servicios en algunas regiones del país. Esta cobertura incluye las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido de Patagones en Buenos Aires. El objetivo es equilibrar el costo de vida y las condiciones de acceso en zonas alejadas.