Economía

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en marzo de 2026 con bono incluido

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) definió los incrementos para el personal de casas particulares correspondientes al segundo y tercer mes del año

Guardar
El personal doméstico tendrá un
El personal doméstico tendrá un aumento salarial de 1,5% en marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal de casas particulares tendrá una suba salarial del 3% distribuida en dos etapas, junto a sumas no remunerativas que dependen de la carga horaria semanal. Desde la Secretaría de Trabajo confirmaron a Infobae que el ajuste se aplicará con un 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo. Además, cada empleada doméstica recibirá un bono no remunerativo cuyo monto varía según las horas trabajadas por semana.

La actualización salarial fue definida en una reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp), realizada el último martes en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de revisar el salario mínimo del sector.

Según los datos oficiales que recogió este medio, quienes trabajen menos de 12 horas semanales recibirán un bono de 8.000 pesos; aquellas entre 12 y 16 horas, 11.500 pesos; y quienes superen las 16 horas semanales, 20.000 pesos. Estos montos no remunerativos se aplicarán en ambos meses.

La Secretaría de Trabajo detalló que habrá un nuevo encuentro en abril para negociar otros posibles aumentos o revisiones. Las sumas adicionales no se computan para el aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios, y se abonan junto al salario habitual.

Las empleadas domésticas percibirán un
Las empleadas domésticas percibirán un bono no remunerativo de entre $8.000 y $20.000 en marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remuneración de las trabajadoras domésticas varía según la categoría y la modalidad de trabajo (con o sin retiro). Las categorías oficiales incluyen Supervisión, Tareas específicas, Caseros, Asistencia y cuidado de personas, y Tareas generales, cada una con valores mínimos por hora y por mes.

Empleadas domésticas: las escalas salariales de marzo 2026

Con la suba del 1,5%, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) realizó una estimación de los nuevos valores a partir de marzo:

  • Para las trabajadoras que cumplen funciones de supervisión, la tarifa por hora con retiro alcanzaría los 4.013,30 pesos. Cuando la supervisión se realiza sin retiro, el valor por hora subiría a 4.382,63 pesos.
  • En el caso de tareas específicas, las cifras se ubicaría en $3.807,87 con retiro y $4.161,54 sin retiro.
  • Los caseros, que residen en el lugar de trabajo, cobraría $3.599,86 por hora.
  • Quienes se dedican a asistencia y cuidado de personas percibirían $3.599,86 por hora con retiro y $4.012,14 sin retiro.
  • Las tareas generales se pagarían a $3.348,37 por hora con retiro y $3.599,86 sin retiro.
Los aumentos se aplicarán en
Los aumentos se aplicarán en febrero y marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas tarifas horarias permiten calcular el salario mensual para jornadas completas:

  • En marzo de 2026, una empleada que trabaja como supervisor/a con retiro alcanzaría un salario de $500.649,26 por mes. La misma categoría sin retiro recibía $556.024,76 mensuales.
  • Para tareas específicas, la mensualidad con retiro llegaría a $466.154,67 y sin retiro a 517.277,03 pesos.
  • Los caseros que viven en el lugar de trabajo percibirían $455.160,14 mensuales.
  • La asistencia y cuidado de personas se remuneraría con $455.160,14 por mes con retiro y $505.578,34 sin retiro.
  • Las tareas generales se ubicaría en $410.773,52 mensuales con retiro y $455.160,14 sin retiro.

A los salarios base se suman adicionales obligatorios, como el plus por antigüedad, que representa un 1% extra por cada año trabajado con el mismo empleador, de acuerdo a la normativa vigente para el sector. Este adicional se incorpora automáticamente al salario mensual o por hora, siempre que la continuidad laboral quede demostrada.

También se contempla un adicional por zona desfavorable, que significa un aumento del 30% sobre el salario mínimo para quienes prestan servicios en algunas regiones del país. Esta cobertura incluye las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido de Patagones en Buenos Aires. El objetivo es equilibrar el costo de vida y las condiciones de acceso en zonas alejadas.

Temas Relacionados

Empleadas domésticasBonoMarzoEscalas salarialesSalarioSueldoPersonal domésticoTrabajadoras de casas particularesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2026 comienza su etapa piloto en El Salvador

El Banco Central de Reserva (BCR) desarrolla un operativo en los catorce departamentos del país para recolectar información que permitirá renovar indicadores como el índice de precios al consumidor y la canasta básica, esenciales para la política económica nacional

Encuesta nacional de ingresos y

Juicio por YPF: Estados Unidos presentó un escrito en defensa de Argentina y contra el pedido de desacato y sanciones

En la presentación, el Departamento de Justicia de EE.UU. advirtió que castigar al país afectaría la reciprocidad judicial y las relaciones exteriores entre ambas naciones

Juicio por YPF: Estados Unidos

Jornada financiera: las acciones y los bonos retomaron las pérdidas y el riesgo país superó los 550 puntos

La baja del índice Nasdaq tras el balance de Nvidia impactó en las bolsas de la región y el S&P Merval restó 1,6%. Los bonos en dólares cedieron 0,4% y el riesgo país subió a 554 puntos. El dólar subió por tercer día y el BCRA compró USD 41 millones

Jornada financiera: las acciones y

Entre Ríos regresa al mercado internacional tras casi diez años con la colocación de bono por USD 300 millones

La operación busca refinanciar el bono ERF28, cancelar deuda en pesos de corto plazo y extender el perfil de vencimientos para mejorar la liquidez del tesoro provincial

Entre Ríos regresa al mercado

Monotributo: paso a paso, qué tienen que hacer los contribuyentes si ARCA los recategoriza de forma automática

La normativa establece que el recurso se debe presentar en un plazo de 15 días hábiles desde la notificación electrónica, mediante la vía digital, acreditando con documentación la procedencia de los fondos cuestionados como ingresos por el organismo

Monotributo: paso a paso, qué
DEPORTES
Sebastián Báez le ganó un

Sebastián Báez le ganó un partido caliente a Cristian Garín y sacó boleto para los cuartos de final del Chile Open

Así quedó la tabla histórica de títulos tras el batacazo de Lanús ante Flamengo en el Maracaná: la supremacía de Argentina contra Brasil

Insólito: la seguridad derrumbó a Messi al querer atrapar a los fanáticos que entraron al campo en el triunfo del Inter Miami

Se definieron los cruces de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026: todos los clasificados y cuándo será el sorteo

La escena final de la despedida de Gallardo de River Plate: de la ovación al técnico a la estruendosa silbatina a los jugadores

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer el fin de

Qué leer el fin de semana: libros para “vivir mil vidas”, de la Edad Media a un romance de varones

Las apuestas deportivas, entre el auge mediático y los nuevos riesgos sociales emergentes

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano