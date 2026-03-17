Cuáles son los autos 0 km que bajaron su precio casi $10 millones a pesar de no pagar el impuesto al lujo

Aún sin estar alcanzados por el impuesto interno que se eliminó, Stellantis decidió bajar cerca de $10.000.000 el precio de 5 modelos

A pesar de no estar alcanzados por el impuesto a los autos de lujo que se elimina desde el 1 de abril, Stellantis Argentina decidió hacer un reacomodamiento de precios en algunos de sus modelos importados de Europa para ponerlos en valores más competitivos.

Uno de ellos, el que tuvo una baja de precio más significativa, es el Fiat 600 Hybrid, que además es uno de los modelos que el holding trae importado bajo el régimen del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos exentos del 35% de arancel extrazona. Desde su lanzamiento en octubre pasado, el vehículo tenía un precio de USD 34.500, por entonces unos $50.000.000. Así se mantuvo hasta febrero, cuando por la baja del dólar oficial por momentos por debajo de los $1.400, su precio pasó a ser más cercano a los $48.000.000.

Fue así que Stellantis decidió “pesificar” el precio del 600 Hybrid en un valor intermedio de la cotización de la divisa norteamericana entre $1.400 y $1.450, poniendo un precio de $49.340.000. Sin embargo, tras dos semanas de operaciones, en un movimiento estratégico que replicó también con los tres modelos de Peugeot que vienen importados de Francia, decidieron rediseñar la oferta de los autos europeos, aplicando un 19% de baja para ese modelo de Fiat, que ahora tiene un precio de $39.950.000. La baja fue de casi $9.390.000.

El Fiat 600 Hybrid bajó un 19%, lo que implica un descuento de casi $10.000.000 (Stellantis Argentina)

Si bien con modelos en una franja de precios superior, con los Peugeot pasó algo similar, pasaron a publicar sus precios en pesos en marzo y aplicaron bajas de montos similares a tres modelos.

En el caso del Peugeot 408, que empezó el mes con un precio de $74.650.000, la reducción fue del 13% y ahora cuesta $64.945.500, es decir $9.704.500 más barato; el Peugeot 3008 tenía un precio de $77.940.000 y ahora se vende en $66.249.000, una reducción del 15% que implica bajar $11.691.000; mientras que el Peugeot 5008, que tenía un valor de $82.230.000 y bajó $11.512.200, ahora tiene un precio oficial de $70.717.800.

Sin embargo, la gran sorpresa que dio la marca fue una baja similar en un modelo de fabricación nacional, ya que durante marzo, la versión de entrada de gama de la pick-up Fiat Titano, la denominada Endurance 4x2 MT, bajó $10.330.000 para convertirse en la camioneta mediana más barata del mercado, ya que pasó de $50.230.000 a $39.900.000.

El Peugeot 3008 GT fue el modelo que más bajó en términos de monto, con una reducción de precio de $11.700.000

Otra marca también bajó precios

Stellantis no fue el único fabricante que tomó una decisión sobre los modelos que no estaban afectados por el impuesto interno. Volkswagen hizo también un movimiento estratégico con tres autos que vienen importados de México como el Vento GLI y las dos versiones del SUV VW Tiguan.

En el caso del sedán deportivo, su precio a comienzos de mes era de $77.818.800 y se aplicó una baja de precio del 7% que implicó descontar $5.072.750 para quedar con un valor actualizado de $72.746.050. En Tiguan, los precios de referencia de las versiones Life y R-Line eran de $ 84.320.800 y 88.748.800 respectivamente, y se aplicó una baja del 9%, que se traducen en bajas de $6.746.700 y $7.101.000 para el de mayor equipamiento, con lo que los nuevos precios de lista son ahora de $77.574.100 y $81.647.800.

La gama completa de la pick-up Volswagen Amarok bajó cerca de un 6%. La versión más cara, Black Style cuesta unos $5.800.000 menos que a comienzos de mes

Pero siguiendo la misma línea de readecuación de precios en otros modelos, Volkswagen también bajó la gama completa de la pick-up Amarok entre un 5,8% y un 6%.

Son en total 11 versiones con ese beneficio, con un modelo de entrada al portafolio, el Trendline 4x2 MT que pasó de $58.255.500 a $54.980.250 con $3.275.250 de descuento, y la versión 4x4 más accesible de $67.471.800 a 63.653.650, es decir una baja de $3.818.150; mientras las de alta gama como la Black Style V6, que estaba en $105.156.800, bajó un 5,8% y ahora se vende en $99.370.900, con lo cual bajó 5.785.900 de pesos.