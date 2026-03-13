Sturzenegger defendió el modelo económico y aseguró que se está creando empleo

Sturzenegger resaltó que la cantidad de personas con empleo creció de 13.396.000 a 13.606.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la economía generó 400.000 nuevos puestos de trabajo en los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei y describió los cambios que atravesó el mercado laboral, rechazando las críticas de que se crece sin empleo o con empleo de baja calidad.

De acuerdo con Sturzenegger, la economía avanzó un 6,6% en el primer año de la gestión de Milei y un 3,5% en el segundo. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta un crecimiento trimestral del 1%, lo que, según el ministro, acercaría a la economía a un aumento del 20% al final del mandato. “Es implausible que con tanto crecimiento tengamos un problema de empleo”, sostuvo.

El análisis del funcionario sobre el mercado laboral se basa en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Según los registros, la tasa de actividad en el tercer trimestre de 2025 superó la del mismo período en 2023, con un 48,6% frente a un 48,2%. Esto llevó a un aumento en la población económicamente activa, que pasó de 14.210.000 a 14.554.000 personas.

“La Ley Bases facilitó mucho el monotributo que tiene una menor carga impositiva”, indicó Sturzenegger (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resaltó que la cantidad de personas con empleo creció de 13.396.000 a 13.606.000, lo que implica que, en promedio, más de 100.000 argentinos accedieron a un puesto de trabajo cada año durante el actual gobierno.

Sturzenegger remarcó que la EPH sólo releva grandes centros urbanos, por lo que los datos totales del país se obtienen a partir de la Cuenta de Generación del Ingreso (CGI). Según este indicador, en el tercer trimestre de 2025 existían 22.668.000 puestos de trabajo, frente a los 22.260.000 registrados en el mismo lapso de 2023.

La composición de ese crecimiento revela un aumento de 630.000 empleos informales e independientes y una caída de 222.000 puestos formales. " ¿Esto es bueno o no? Difícil de saber. Hay cambios en las modalidades de trabajo más flexibles (monotributo) y más tercerización (independientes). La Ley Bases facilitó mucho el monotributo que tiene una menor carga impositiva. Para entender qué implica este traspasamiento es necesario ver qué está pasando con los ingresos en esos trabajos y cómo se distribuye por cada sector", planteó Sturzenegger.

Y agregó que el ingreso promedio de un trabajador independiente alcanzó los $1.460.000 mensuales en 2025, mientras que el salario promedio de un asalariado fue de 1.300.000 pesos. “No hay una relación directa entre trabajo independiente y trabajo de mala calidad. En promedio los independientes ganan más que los asalariados y pagan menos impuestos”, señaló Sturzenegger.

Al analizar los 17 sectores productivos, detalló que el empleo creció en la mayoría de los rubros, excepto en construcción, pesca, minería, intermediación financiera y servicio doméstico. La construcción acumuló el 80% de las bajas, mientras que la industria manufacturera, frecuentemente señalada en el debate público, sumó 40.000 nuevos puestos en los dos años analizados.

El ministro se refirió también a la caída de asalariados formales registrada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que pasó de 13.287.000 a 12.852.000 trabajadores en un año.

Al analizar los 17 sectores productivos, detalló que el empleo creció en la mayoría de los rubros, excepto en construcción, pesca, minería, intermediación financiera y servicio doméstico

“Se omite indicar que dentro de los empleos registrados está el monotributo social que se había inflado artificialmente cuando el kirchnerismo lo había hecho gratuito (cosa que hicieron porque eso les daba un argumento ‘legal’ para financiar obras sociales truchas). Cuando restablecimos el pago histórico de la mitad de la prestación de salud, el monotributo social se derrumbó (de hecho la gente se negó a pagar algo en lo que ni sabía que la habían anotado). De hecho, en el último año cae de 653.400 a 248.900, explicando prácticamente el 100% de la caída de trabajadores registrados”, sostuvo.

“En definitiva, para resumir. A) Los puestos de trabajo están creciendo fuertemente. B) Han crecido en virtualmente toda la economía excepto en construcción. C) El crecimiento en el empleo crece con un sesgo hacia modalidades más flexibles. Por eso también impulsamos la modernización laboral. D) Las modalidades independientes registran un mayor ingreso, por ende el debate sobre la calidad de empleo requiere un análisis más fino. E) Las bajas en el empleo registrado del SIPA se explican prácticamente en un 100% por la baja del monotributo social”, concluyó Sturzenegger.