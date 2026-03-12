Las expensas subieron 38,36% interanual: cuál es el valor promedio que pagan los consorcios argentinos

La estructura de costos de las expensas muestra una fuerte concentración en rubros operativos y servicios periódicos (Freepik)

El valor promedio de expensas en edificios residenciales de Argentina alcanzó $260.353, según el relevamiento de Octopus Proptech correspondiente a febrero de 2026. Este monto reflejó un incremento del 2,39% respecto al mes anterior y un aumento del 38,36% en comparación con el año pasado. El informe, elaborado a partir de datos de consorcios administrados en diferentes ciudades del país, detalla la composición de este gasto y su evolución reciente.

El mayor componente dentro de las expensas lo representan los sueldos y cargas sociales. En febrero, este rubro sumó $67.747, equivalente al 32,02% del total mensual. En enero, el valor de este ítem fue levemente superior, con $67.816. La importancia de los sueldos y cargas sociales dentro del gasto total resulta determinante, ya que este segmento absorbe prácticamente un tercio de lo que pagan los consorcios.

Los servicios públicos figuran como el segundo rubro en peso relativo, con $35.679 en febrero, que representa el 14,57% del gasto promedio. Respecto a enero, esta categoría exhibió una leve baja, ya que entonces la cifra fue de $36.830. Estos servicios incluyen electricidad, agua, gas y otros consumos esenciales para el funcionamiento de las áreas comunes.

El tercer segmento en importancia es el de abonos de servicios, que en febrero ascendió a $41.805, es decir, el 16,06% de la expensa mensual. En enero, los consorcios destinaron a este ítem $40.565. Los abonos comprenden contratos con empresas de limpieza, mantenimiento de ascensores y otros servicios periódicos indispensables para la operatividad del edificio.

El gasto en mantenimiento de partes comunes también mostró un aumento entre enero y febrero. El último relevamiento consignó $43.223, lo que equivale al 16,60% del total mensual, mientras que un mes antes la cifra era de $41.649. Este rubro engloba tareas de reparación y conservación de espacios compartidos, como pasillos, halls y jardines.

Por su parte, los trabajos de reparación en unidades funcionales sumaron $17.156 en febrero, representando el 6,59% de la expensa promedio. Este valor resultó inferior al registrado en enero, cuando alcanzó $19.028. Las reparaciones suelen responder a imprevistos o a intervenciones puntuales solicitadas por los propietarios.

El informe de Octopus Proptech también identificó a los gastos de administración entre los componentes relevantes del gasto edilicio. En febrero, este concepto alcanzó $14.977, lo cual representa el 5,75% del total mensual. En enero, la cifra fue de $14.374. La administración abarca honorarios de los administradores y costos asociados a la gestión de la documentación y la contabilidad del consorcio.

El segmento de seguros absorbió $9.310 en febrero, cifra que explica el 3,58% del gasto total, frente a los $8.444 consignados el mes anterior. Los seguros protegen contra riesgos como incendios, daños por agua o siniestros en espacios comunes.

Por último, el rubro de otros gastos abarcó $6.716 en febrero, con una incidencia del 2,58% sobre el total de la expensa, mientras que en enero había llegado a $7.789. Esta categoría agrupa desembolsos menores o extraordinarios no clasificados en los apartados anteriores.

La estructura de costos revela que los cuatro rubros principales —sueldos y cargas sociales, mantenimiento de partes comunes, abonos de servicios y servicios públicos— concentran cerca del 79% del total de las expensas. Esta composición pone de relieve el peso de los gastos operativos y periódicos en el presupuesto mensual de los consorcios.

El CEO de Octopus Proptech, Nicolás Baccigalupo, explicó: “Si bien el incremento mensual muestra cierta estabilidad, la composición del gasto confirma que los costos estructurales siguen siendo determinantes. Más del 75% de las expensas está concentrado en rubros que tienen ajustes periódicos o están atados a variables macroeconómicas”.

El relevamiento también expuso diferencias internas entre los rubros. Mientras los trabajos de reparación en unidades funcionales y los servicios públicos mostraron leves bajas respecto a enero, aumentaron los costos en mantenimiento de partes comunes, abonos de servicios y seguros. Esta dinámica refleja la volatilidad de los precios de insumos y servicios contratados en el mercado.

En relación con la utilidad de la información para quienes administran edificios, Baccigalupo sostuvo: “Entender cómo se distribuye cada peso dentro de la expensa es fundamental para administradores y consorcios. La tecnología permite analizar estos desvíos en tiempo real y tomar decisiones con mayor previsibilidad”.

La empresa Octopus Proptech realiza este seguimiento con el objetivo de ofrecer transparencia y datos actualizados sobre la evolución de los costos en edificios residenciales. El análisis de los gastos permite a los consorcios identificar oportunidades de gestión y anticipar los efectos de los aumentos periódicos en los rubros de mayor incidencia.

El cuadro de incrementos y ajustes muestra que, si bien la suba mensual resultó acotada, el impacto interanual se mantuvo elevado, con una diferencia de más de $72.000 en el valor promedio de las expensas respecto a febrero del año anterior. Esta dinámica responde tanto a la evolución de las paritarias salariales como a los ajustes tarifarios y la renovación de contratos de servicios.

La información contenida en el informe de Octopus Proptech sirve de referencia para propietarios, administradores y proveedores del sector inmobiliario, dado que permite comparar el comportamiento de los principales rubros y anticipar tendencias.