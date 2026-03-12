Gustavo Manriquez, CEO de Banco Supervielle: “Hoy la Argentina genera más interés que dudas”

Gustavo "Paco" Manríquez, CEO de Banco Supervielle: "Hoy la Argentina genera más interés que dudas"

Argentina Week dejó una balance “super positivo” para el país según explicó Gustavo “Paco” Manríquez, CEO de Banco Supervielle, entrevistado en Infobae en Vivo desde Nueva York, donde participó del evento que reunió a empresarios locales y extranjeros con autoridades del Gobierno argentino. Destacó que el plan de reformas en marcha “es lo que pedían los grandes empresarios” y que, a diferencia de otras épocas, “hoy la Argentina genera más interés que dudas”.

Durante la entrevista, Manríquez destacó que el encuentro en EEUU mostró un clima de negocios alentador y la presencia de una amplia variedad de empresarios, inversores y autoridades de distintas fuerzas políticas. Y resaltó la magnitud de esa convocatoria: “Si hacemos la lista de quiénes no estaban, te diría que es muy difícil de hacer. Estaban todos los empresarios de peso, los que están moviendo la economía. Entonces, entre el poder político, los gobernadores de cualquier bandera política, todo el Gobierno nacional y todos los empresarios, creo que se dio un círculo muy virtuoso. Ojalá lo aprovechemos”.

Para el CEO de Banco Supervielle, la dinámica del evento reflejó un cambio en la percepción sobre las oportunidades en el país. “El interés del inversor siempre está dado por el timing del mercado, los precios, entonces es oportunista a veces la inversión en ciertos proyectos”, explicó.

Según Manríquez, el principal reclamo de los inversores internacionales se centra en la demanda de “estabilidad, predictibilidad y regulaciones”. Al respecto, señaló que “el RIGI, el tema de la ley de glaciares y todas las reformas que se están provocando es lo que pedían los grandes empresarios y las grandes inversiones”. Subrayó que el proceso de reformas en marcha recibió el reconocimiento de empresarios tanto locales como estadounidenses, lo que contribuyó a fortalecer el clima de confianza durante las reuniones.

“Mi balance de Argentina Week es superpositivo. Ahora hay que hacer las cosas bien y aprovecharlo”. Destacó que, a diferencia de otros momentos, “hoy la Argentina genera más interés que dudas” y el nivel de entusiasmo superó ampliamente las materias pendientes: “Te puedo decir que en el pasado había 80% dudas y 20% interés en el mercado. Hoy es al revés: hay un 80% de interés y 20% dudas sobre las cosas que hay que corregir”.

“El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, dijo unas palabras muy interesantes a los inversores, como que el tiempo es ahora, hay que aprovecharlo”, relató.

Gustavo Manríquez, CEO de Banco Supervielle, participó de la Argentina Week en Nueva York, junto a empresarios y funcionarios. (Captura de video)

Consultado por los anuncios del Banco Central, que descartó cambios inmediatos en las restricciones cambiarias, el CEO del Supervielle sostuvo que la macroeconomía y la evolución de la inflación serán determinantes. “Creo que la inflación tiene que empezar a bajar, en función de eso las tasas van a bajar y bueno, capaz con un dólar mucho más calmado se animan a algún tipo de flexibilización”, indicó. Sobre la demora en retirar las restricciones, enfatizó que “nada está escrito en piedra, hay que ver cómo evoluciona toda la economía para entender qué tipo de flexibilizaciones se pueden ir dando”.

Sobre la posibilidad de que las restricciones a la salida de divisas condicionen el flujo de inversiones, Manríquez consideró que existe cierto grado de flexibilización y que el factor de confianza en el equipo económico es clave: “Los grandes inversores confían en el equipo económico. Lo ven como gente muy profesional y confiable, gente de mercado. Ellos aquí han trabajado aquí, conocen mucha gente y yo creo que eso es clave para lo que viene”.

Respecto a la llegada efectiva de capitales, el ejecutivo reconoció que ya se observan algunos movimientos. “He visto empresas muy importantes y en el RIGI hay aprobado USD 13.000 millones de mineras y otros proyectos muy interesantes por fuera de YPF”, describió. Agregó que “se va a venir muy pronto y eso es muy auspicioso de cara al 2030, independientemente de los proyectos internacionales. Hay proyectos locales”.

El CEO de Banco Supervielle planteó que la normalización de la economía dependerá de la consolidación de una inflación a la baja. “Ojalá que el segundo semestre tengamos una inflación más cercana a 1, y ahí es donde creo que se empiezan a normalizar los precios y donde la calle puede sentir cierta recuperación”, afirmó. Sin embargo, reconoció que este proceso suele tomar tiempo y que el desafío central es avanzar hacia un entorno macroeconómico más estable.

El CEO del Banco Supervielle desde Nueva York

