Economía

El Gobierno oficializó un aumento del 1,5% y la entrega de un bono para las empleadas domésticas

La suba es de caracter retroactivo, puesto que el incremento se aplicará desde los sueldos de enero. En ese sentido, también indicaron que este mes se pagará otra suba sobre los montos peribidos en febrero

Las autoridades adelantaron que también
Las autoridades adelantaron que también habrá un incremento del 1,5% en marzo

A partir de febrero de 2026, el Gobierno nacional dispuso que se aplique un aumento del 1,5% en el salario percibido por las empleadas domésticas. Además de tomarse como referencia los montos establecidos en enero, remarcaron que la suba deberá ser aplicada en todo el territorio.

Por medio de la publicación de la Resolución 3/2026 en el Boletín Oficial, la presidente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, Sara Gatti, confirmó que el incremento será del 1,5 % en las remuneraciones mínimas horarias y mensuales.

Fijar un incremento de las remuneraciones horarias y mensuales mínimas que será del uno con cinco por ciento (1,5%) a partir del mes de febrero de 2026, con base en los salarios mínimos conformados del mes de enero de 2026″, establecieron en el documento.

No obstante, las autoridades utilizaron el anuncio de esta medida para anticipar otro ajuste del 1,5% que será aplicado en los sueldos correspondientes a marzo. Asimismo, se deberá tomar como base los montos que se fijaron para febrero.

Tras un acuerdo entre las
Tras un acuerdo entre las partes, también se otorgará un bono en febrero y marzo según las horas trabajadas

Por otro lado, la titular de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó el pago de bonos, que serán calculados según la cantidad de horas que la empleada haya prestado sus servicios. El monto deberá ser liquidado junto al salario de febrero y marzo.

En el caso del personal que haya trabajado 16 o más horas semanales, corresponderá un adicional de $20.000, mientras que el monto disminuirá a $11.500 para los que hayan cumplido una jornada laboral de entre 12 y 15 horas. Para las empleadas domésticas que hubieran trabajado menos de 12 horas a la semana, las autoridades determinaron que la cifra que les correspondería percibir sería de $8.000.

Además, recordaron que el pago de los bonos había sido acordado en la sesión plenaria realizada el 24 de febrero, en donde participaron representantes del sector trabajador, empleador e integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. En dicha audiencia, también se aceptó la necesidad de actualizar los salarios mínimos.

Así impactará el aumento de febrero en los salarios de empleadas domésticas

Supervisor/a:

  • Personal con retiro: $3.953,99 por hora y $493.250,50 por mes.
  • Personal sin retiro: $4.317,86 por hora y $547.807,65 por mes.

Cocineros/as y tareas específicas:

  • Personal con retiro: $3.751,59 por hora y $459.265,68 por mes.
  • Personal sin retiro: $4.100,04 por hora y $509.632,54 por mes.

Caseros/as:

  • Personal sin retiro: $3.546,67 por hora y $448.433,64 por mes.

Asistencia y cuidado de personas:

  • Personal con retiro: $3.546,67 por hora y $448.433,64 por mes.
  • Personal sin retiro: $3.952,85 por hora y $498.106,75 por mes.

Personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento, etc.)

  • Personal con retiro: $3.298,85 por hora y $404.702,98 por mes.
  • Personal sin retiro: $3.546,85 por hora y $448.433,64 por mes.
Cómo quedarán los sueldos de las empleadas domésticas en marzo

Supervisor/a:

  • Personal con retiro: $4.013,30 por hora y $500.649,26 por mes.
  • Personal sin retiro: $4.382,63 por hora y $556.024,77 por mes.

Cocineros/as y tareas específicas:

  • Personal con retiro: $3.807,86 por hora y $466.154,67 por mes.
  • Personal sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 por mes.

Caseros/as:

  • Personal sin retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.

Asistencia y cuidado de personas:

  • Personal con retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.
  • Personal sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,35 por mes.

Personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento, etc.)

  • Personal con retiro: $3.348,33 por hora y $410.733,52 por mes.
  • Personal sin retiro: $3.599,87 por hora y $455.160,14 por mes.

