Cómo es el nuevo plan de Renault para Latinoamérica y qué impacto tendrá en Argentina

Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault, durante el anuncio del nuevo plan futuREady, trazado por François Provost para los próximos 4 años. REUTERS/Christian Hartmann

Esta semana el Renault Group anunció su nuevo plan para los próximos cuatro años llamado futuREady, que marcará el rumbo la compañía hasta 2030, liderada ahora por François Provost, quien asumió en julio pasado como CEO del Renault Group, donde se incluyen también Dacia, Alpine y Horse, en reemplazo de Luca de Meo.

El nuevo plan es una continuidad de la conocida Renaulution, que tuvo la misión de devolver el equilibrio financiero y el relanzamiento de la marca entre 2021 y 2025, pero adaptándose a un nuevo escenario global mucho más exigente, especialmente para las compañías automotrices convencionales.

En una rueda de prensa internacional de la que participó Infobae, Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault, dijo que “Renolution en la primera parte estuvo enfocada en Europa, con muchos lanzamientos. Y en la segunda parte, con una ola de ocho nuevos lanzamientos en mercados internacionales donde LATAM se benefició de estos lanzamientos a través de Kardian y Boreal”.

Al respeto, Cambolive reconoció que “el equipo de LATAM atravesó un ciclo económico muy errático en este periodo. Al final, vemos que nuestros planes están funcionando, tenemos proyectos, ganamos participación de mercado, tenemos rentabilidad. Pero en el medio, muchas cosas cambiaron”, dijo.

La planificación estratégica persigue algunos objetivos muy ambiciosos, como es que Renault sea “siempre la primera marca francesa en el mundo con un ADN común, como hicimos en los últimos lanzamientos. Este ADN común se basa en la electrificación incluyendo híbridos por ejemplo en LATAM, queremos también tener una conectividad muy orientada a las personas, y tener la capacidad de crear amplitud interior como elemento clave”, señaló.

El nuevo Renault Clio fue lanzado en septiembre en el IAA Mobility de Munich. Es híbrido y muestra el nuevo camino empredido por Renault hacia una electrificación total en Europa para 2030. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Dentro de los planes de expansión de la marca, el nuevo objetivo es alcanzar para 2030 dos millones de automóviles, un millón de unidades en Europa y un millón fuera. En Europa, el 100% de los autos serán electrificados, la mitad híbridos y la mitad eléctricos puros, y fuera de Europa, el 50% será electrificado y el 50% a combustión. Al hablar de fuera de Europa, la compañía define dos grandes mercados combinando regiones. Por un lado está lo que llaman Europa ampliada con Marruecos y Turquía, y por el otro LATAM, India y Corea.

“Cada región debe jugar un papel complementario pero diferente. Corea es nuestro buque insignia o pionero para los segmentos D y E y para la conectividad, por eso lanzamos allí, con un socio seleccionado, que es Geely, y una plataforma compartida, dos modelos nuevos, Gran Koleos y Filante. En India, estamos desarrollando autos nuevos y acabamos de anunciar el concepto Bridger, que es un SUV multi-energía basado en nuestra plataforma modular de Renault Group (RGMP). Para LATAM, queremos beneficiarnos de las sinergias, pero también dar a cada país nuevos productos para crecer. En Argentina nos enfocamos en pick-up, Niágara Concept. En Colombia nos enfocamos en SUV, y en Brasil, decidimos asociarnos con Geely, y hacerlo realmente en una base de beneficio mutuo”, dijo el CEO global de Renault.

El acuerdo con Geely no es nuevo. De hecho, Renault, Geely y la petrolera árabe Aramco son socios en una compañía llamada Horse, que tiene como misión producir motores de combustión interna de máxima eficiencia y baja contaminación para todos los productos de ambas automotrices.

Pero la llegada a Brasil es un paso más grande aún, ya que incluye fabricar autos en conjunto para ese mercado, e hipotéticamente, integración de partes regionales de por medio, para exportar a la región, Argentina incluida, dentro de las reglas del Mercosur, es decir, sin arancel de importación.

“Esta sociedad nos permite compartir nuestros activos en términos de plantas, de red, pero también tener dos gamas de marcas distintivas, Renault y Geely, lo que debería permitirnos crecer en volumen y participación de mercado”, dijo Cambolive, antes de resumir el anuncio diciendo que “el plan se basa en 36 nuevos lanzamientos en todo el mundo, de los cuales 26 son para la marca Renault, 12 en Europa y 14 fuera de Europa”.

La planta de Renault en Brasil empezará a producir vehículos Geely. Inicialmente para el mercado local, aunque en una posterior etapa podrán exportar a la región

Este tipo de alianzas parecen ser el camino para generar mayor eficiencia industrial. Sin embargo, el CEO de Renault hizo una especial distinción ante la consulta de Infobae.

“En los últimos años, y especialmente con la llegada de los autos eléctricos, aprendimos que el volumen o la escala no siempre son el punto. Ahora somos capaces de ser rentables con un número de unidades por modelo de entre 50 y 100 mil autos al año. En un mundo muy fragmentado, con regulaciones que cambian cada año, con nuevas normas de contenido regional, nuevos paradigmas en tipo de cambio y situación geopolítica, hay que ser muy ágiles. Eso significa que no dudamos en asociarnos si vale la pena”, dijo a modo de introducción.

“Eso hicimos con Geely en Brasil, y eso es lo que Ford hace con nosotros en nuestra plataforma eléctrica pura, la plataforma global de EV pequeños de Renault en Europa, para tener una oferta eléctrica en Europa. También tenemos una especie de alianza con Nissan, para compartir una planta industrial en India o producir autos Nissan en nuestras instalaciones eléctricas en Francia. Eso significa que ganamos mucho en agilidad. Mientras podamos entregar valor, es decir, producto al nivel adecuado de tecnología y calidad, estamos abiertos a este tipo de alianzas seleccionadas”, explicó.

Sin embargo, Cambolive cree que no todo tiene que tener relación con sinergias entre automotrices, y la independencia cobra protagonismo en determinadas situaciones o regiones del mercado mundial.

“No queremos depender solo de los grandes socios. Por eso también invertimos fuertemente en nuestra propia plataforma para producir nuestros autos Renault o del Grupo Renault. Así ocurre con Duster en LATAM, con Boreal, y será el caso en Argentina con Niagara. Queremos estar muy equilibrados porque este desarrollo internacional es una especie de gestión de riesgos. Para eso hay que estar equilibrados”, respondió.

La pick-up de media tonelada que se fabricará desde este año en Argentina tiene por el momento el nombre de Niagara Concept. Es el primer nuevo vehículo que saldrá de Santa Isabel tras su redireccionamiento como hub de utilitarios livianos. Rodolfo Buhrer/Renault/Handout via REUTERS

En relación con el mercado argentino en particular, Cambolive hizo especial hincapié en la transformación que tuvo la planta Santa Isabel, que está en pleno proceso de transformarse en un hub de vehículos utilitarios liviano.

“Muchas cosas cambiaron en Argentina en los últimos años. Siempre tuvimos en Argentina esta capacidad en pick-ups, que es muy importante. Por eso destinamos todas nuestras inversiones a este segmento estratégico del mercado argentino. El próximo paso será el lanzamiento y producción de Niagara en Argentina. Una vez que tengamos eso, también hay una posición importante en el mercado de vehículos comerciales livianos (Kangoo nueva generación). Ese es un campo que queremos explorar. Y luego debemos analizar todas las posibles alianzas para expandir nuestra posición en Argentina, teniendo en cuenta que la marca Renault es muy fuerte”, indicó.

Al respecto, la matriz impositiva para producir vehículos en Argentina sigue siendo un tema de preocupación, especialmente ante el inicio de la fabricación de un vehículo como será la pick-up de media tonelada para exportar a la región, y que como novedad, incluye a México como destino de venta en el exterior.

“Decidimos hacer Niagara porque apuntamos a hacer volumen en Brasil, Colombia y México, además del volumen argentino. Todo lo que pueda ayudar a reducir este impuesto es mejor porque traerá más competitividad y más volúmenes para la planta Santa Isabel en Argentina. Así que necesitamos impuestos más bajos. Esto debería permitirnos apostar por más volúmenes en los otros países”, finalizó Cambolive.