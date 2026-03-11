Ranking de exportaciones: qué provincias lideran, cuáles ocupan el fondo de la tabla y cuál es el producto estrella

El polo exportador de la región Pampeana concentró el 71,5% de los envíos totales en 2025. (EFE)

Las exportaciones argentinas cerraron el año 2025 con una cifra contundente: 87.111 millones de dólares. Este monto, que representa un crecimiento interanual del 9,3%, refleja un mapa de ventas al exterior donde un puñado de provincias y sectores estratégicos concentran la generación de divisas, mientras que otras jurisdicciones todavía muestran una participación marginal en el comercio global.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el origen provincial de las exportaciones permite trazar una radiografía precisa de quiénes impulsan la economía nacional y qué productos son los que hoy el mundo demanda de la Argentina.

El podio de las exportaciones

La provincia de Buenos Aires se consolidó como el principal distrito exportador de Argentina en 2025. Con un total de USD 31.684 millones, esta jurisdicción representó por sí sola el 36,4% de las exportaciones totales del país, registrando además un incremento del 7,3% respecto al año anterior. El motor de sus ventas externas fueron las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que aportaron USD 11.664 millones, destacándose principalmente el rubro de “material de transporte terrestre”, con 6.801 millones de dólares. También tuvo un rol relevante el rubro de semillas y frutos oleaginosos, que experimentó un crecimiento interanual del 117,1 por ciento.

En el segundo lugar del ranking nacional se ubicó Santa Fe, con exportaciones por USD 16.190 millones en 2025. Esta cifra equivale al 18,6% del total país y marca una suba del 5,2% interanual. A diferencia de Buenos Aires, el perfil exportador santafesino está dominado por las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que representaron 11.919 millones de dólares. Dentro de este rubro, los subproductos con mayor peso fueron los residuos y desperdicios de las industrias alimentarias (USD 5.072 millones) y las grasas y aceites (USD 4.679 millones).

Córdoba completó el podio de las provincias con mayor volumen exportado, alcanzando los 10.913 millones de dólares. Su participación en el total nacional fue del 12,5%, con una variación positiva del 6,7% en comparación con 2024. El fuerte de esta provincia residió en los Productos Primarios (PP), que sumaron USD 5.017 millones, siendo los cereales el subrubro más relevante con 2.788 millones de dólares.

El ascenso de la Patagonia y el empuje de la energía

Fuera de la zona núcleo, la Patagonia mostró un desempeño notable debido a la actividad extractiva. Neuquén se posicionó en el cuarto lugar nacional al exportar USD 4.534 millones, lo que significó un aumento del 18,8% respecto al período previo. La dependencia del sector energético es casi total: los Combustibles y Energía (CyE) explicaron el 96,7% del valor exportado por la provincia, con el petróleo crudo como protagonista absoluto al sumar 3.808 millones de dólares.

Chubut, por su parte, exportó USD 3.966 millones (4,6% del total nacional), impulsada también por los combustibles, que aportaron USD 2.135 millones. El petróleo crudo representó en este caso un incremento del 22,6% interanual.

Cerrando el grupo de las provincias con mayor peso se encuentra Santa Cruz, con ventas por 2.953 millones de dólares. Su perfil se distingue por las manufacturas de origen industrial, específicamente en el subrubro de piedras y metales preciosos, que totalizó 2.090 millones de dólares.

La base de la pirámide: las provincias con menor exportación

En el extremo inferior de la tabla, las diferencias de escala son pronunciadas. La provincia con el menor registro exportador en 2025 fue Formosa, con ventas por apenas 29 millones de dólares. Esta cifra, aunque representó una mejora del 18,2% respecto a 2024, sitúa su participación en el total nacional en un nivel cercano al 0,0% según el redondeo estadístico.

Le sigue en el fondo del ranking la provincia de La Rioja, que registró exportaciones por USD 163 millones en 2025. Esta jurisdicción tuvo el desempeño interanual más crítico del país, con una caída del 25,7% en sus ventas al exterior.

Chaco también se encuentra en los últimos escalones de la tabla, con exportaciones por USD 235 millones, lo que representa solo el 0,3% del total nacional, a pesar de haber crecido un 8,7% interanual. Por su parte, Corrientes exportó USD 336 millones (0,4% del país), aunque con un crecimiento porcentual alto del 31,6 por ciento.

Otras provincias con baja participación relativa incluyen a Catamarca, con USD 402 millones (0,5% nacional), y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con USD 409 millones (0,5% nacional). En el caso de Catamarca, sus exportaciones subieron un 22,2% interanual. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el rubro predominante fueron los productos químicos y conexos, que sumaron 343 millones de dólares.

Las brechas regionales

El informe del Indec permite observar que la región Pampeana sigue siendo el eje central del comercio exterior argentino, concentrando el 71,5% de las exportaciones totales (USD 62.250 millones). Le sigue en importancia la región Patagonia, que con USD 12.613 millones alcanzó el 14,5% de participación, impulsada por la suba del 20,2% en el rubro de combustibles y energía.

En el norte del país, la región Noroeste (NOA) aportó USD 5.019 millones (5,8% del total), con Salta y Jujuy como sus principales referentes. Los productos primarios fueron el pilar de esta región, representando el 46,5% de sus despachos. Por último, la región Cuyo exportó USD 4.326 millones (5,0%), liderada por San Juan y sus ventas de oro y plata, mientras que la región Noreste (NEA) fue la de menor aporte volumétrico con USD 1.133 millones, equivalente al 1,3% nacional.

A nivel país, los principales socios comerciales que absorbieron esta producción provincial durante 2025 fueron Brasil, China, Estados Unidos e India, aunque el peso de cada destino varía significativamente según la canasta de productos de cada provincia.

Los productos que más traccionan

Así como se puede identificar fácilmente a las provincias que son protagonistas de las exportaciones, se puede reconocer también a los “productos estrella”.

Según el Indec, más de un cuarto de las exportaciones totales argentinas (28,8% de participación) corresponden al sector oleaginoso, que en 2025 aportó USD 25.046 millones. Dentro de ese rubro se encuentra el líder indiscutido del negocio exportador: la soja. En concreto, el complejo sojero aportó USD 21.442 millones el año pasado, un 24,6% del total.

En segundo lugar aparece el complejo petrolero-petroquímico, que con USD 11.772 millones exportados en 2025, tuvo una participación del 13,5%.

El complejo maicero aportó USD 6.660 millones en 2025. (EMBRAPA)

Apenas por detrás figura el sector cerealero, con USD 11.670 millones exportados y 13,4% de participación. Entre los cereales, los de mayor peso son el complejo maicero (USD 6.660 millones facturados por exportaciones en 2025) y el complejo triguero (USD 3.469 millones).

El cuarto lugar del ranking le corresponde al complejo automotriz. Las fábricas de autos explican el 10,1% de las exportaciones totales argentinas y el año pasado aportaron USD 8.784 millones.

Finalmente, se puede mencionar al sector minero, que tiene una participación del 9,3% sobre los envíos totales al exterior y en 2025 facturó USD 8.109 millones. La mayor parte (USD 4.886 millones) la aportó el complejo de oro y plata.