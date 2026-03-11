Radiografía del crédito en Argentina: crisis en consumo, mora sin precedentes y menos acceso a viviendas

La mora en créditos de consumo y tarjetas en Argentina alcanza niveles récord, afectando a uno de cada cuatro pesos prestados por fintech y supermercados

Matías Barbería y Malena de los Ríos, durante el debate en Infobae en vivo, advirtieron que la mora en créditos de consumo y tarjetas alcanzó niveles récord en Argentina, con uno de cada cuatro pesos prestados por fintech y supermercados sin recuperar.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, los periodistas desgranaron la radiografía del endeudamiento argentino, poniendo el foco en un fenómeno que afecta tanto a bancos como a entidades no reguladas.

El peor registro de mora desde 2010 y su impacto en las familias

“Tenemos el peor momento registrado en la historia financiera argentina”, advirtió Matías Barbería, aunque aclaró que “la serie arranca en 2010”, por lo que no se puede comparar con crisis previas. Según los datos aportados, “la mora de las familias está en su punto más alto”, especialmente en créditos para consumo, personales y tarjetas, donde “no el de las empresas, el de las empresas no voló”.

Barbería precisó: “En noviembre llegaron a 8,8 de la cartera. 9,3 en diciembre”, sumando empresas y familias. Pero al analizar el universo fuera del sistema bancario tradicional, la situación es más grave: “Si uno mide al cierre de 2025, la irregularidad llegó al 13%. En tarjetas de súper y fintech, estos no son bancos, llega al 24%”.

Para graficar el impacto, explicó: “Uno de cada cuatro pesos que prestaron las tarjetas y súper no se devolvió. Uno de cada cinco créditos menores a un millón está con atrasos. Una de cada cinco personas que tomó créditos de menos de un millón, estamos hablando de la base de la pirámide, no ha podido pagarlo en tiempo y forma”.

El fenómeno afecta especialmente a sectores de menores ingresos que recurren a financieras no reguladas y soportan tasas más altas. “Cuando tomás préstamo en financieras no reguladas, estamos hablando de gente de mucho menor poder adquisitivo”, describió Barbería. Gonzalo Aziz aportó el testimonio de un empresario fintech: “Es crédito para pagar crédito”. Barbería coincidió: “El crédito para tomar crédito, también abunda y mucho”.

En la comparación regional, la relación crédito sobre PBI en Argentina está en apenas 14%, frente al 80% de Chile y 70% de Brasil, evidenciando una marcada brecha

Comparación internacional: el crédito argentino frente a la región

Malena de los Ríos puso en contexto el fenómeno al analizar la radiografía del crédito en la región. “El sector privado en Chile supera el 80% del producto bruto interno en función del crédito”, explicó, incluyendo todas las líneas: hipotecario, industria, consumo. “¿Sabés cuánto estaba la Argentina? Estaba en el 3, 4% para el 2023”, detalló, aunque reconoció que hoy “podemos hablar de un casi 14 %”.

“Es bajísimo”, coincidió Gonzalo Aziz, en contraste con Brasil (“la relación respecto al PBI para medir en función del crédito, 70%”) y Colombia o Perú (cerca del 50 %). De los Ríos subrayó que “Argentina tiene una población muy interesante, un mercado de crédito que todavía tenés un mercado importante para poder agrandarlo”.

En la comparación sectorial, destacó: “En Chile, el 28% de ese crédito representa el hipotecario. En Argentina no llegamos al 14% del PBI del total de los créditos”. Barbería amplió: “El sector financiero en la Argentina, no existe. No hay depósitos en Argentina, no hay ahorro en moneda local. Sin ahorro en moneda local no tenés masa prestable para prestar”.

Estrategias oficiales y límites del mercado de crédito

El panel abordó las respuestas del sistema financiero y las limitaciones del mercado local. “Una forma muy sensata de salir de deudas, si lo agarrás temprano, es tomar un crédito, alargar plazos… No es fácil para nada, y así pagar”, describió Barbería, aunque advirtió sobre el círculo vicioso del endeudamiento.

Respecto al crédito hipotecario, Barbería fue tajante: “Tres de cada cuatro créditos hipotecarios que se están otorgando hoy los da el Estado, los da el Banco Nación. Ni siquiera entre los mejores están cazando los bancos”.

Malena de los Ríos completó: “El banco evalúa distintas cuestiones. Hoy, con la cantidad de créditos disponibles, los bancos buscan lo mejor. Hay una decisión política de los países de que también se amplíe ese crédito, porque tiene que haber una macroeconomía estable”.

En cuanto a la política oficial, Barbería destacó: “El Banco Central está tratando de mantener bajas las tasas para que las refinanciaciones, crédito para tomar crédito, empiecen a correr y puedan sacar del pozo a estos sectores… Todavía la mora está alta. Esperan en el sector que el pico llegue ahora, en el primer trimestre de este año, y después empiece a bajar si se sostienen las condiciones financieras laxas”.

El panel concluyó que, pese a la gravedad de los indicadores, “no estamos ante un estallido, no se va a caer ningún banco, pero la situación debería no empeorar para que no pase de castaño oscuro”.

