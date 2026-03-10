Economía

Los dueños de las estaciones de servicio no esperan cambios abruptos en el precio de la nafta por la suba del petróleo

El presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles, Alberto Boz, llevó calma a los consumidores, en medio de la volatilidad derivada del conflicto en Medio Oriente

El presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles analiza el reciente aumento en el precio de los combustibles. Explica el impacto de la suba internacional del petróleo, el rol de la especulación y por qué Argentina está en una mejor posición que en el pasado

Alberto Boz, presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Combustibles, descartó en diálogo con Infobae en Vivo que haya subas abruptas en el precio de las naftas en los surtidores, pese al conflicto en Medio Oriente que llevó el valor del barril de petróleo a máximos en poco más de tres años.

“Esta escalada del precio del barril de crudo impacta en todo el mundo y la Argentina no puede quedar exenta de ese efecto. A su vez, entre el viernes y las primeras horas del lunes también se observó un componente financiero y especulativo detrás de los movimientos del mercado”, explicó Boz.

“De todas maneras, lo que se espera en la Argentina es que no haya cambios abruptos a partir de estos vaivenes del precio internacional del crudo. Existen mecanismos que amortiguan ese impacto”, señaló.

Además, resaltó que el país hoy se encuentra en una mejor posición que en otros momentos en los que se registraron conflictos en Medio Oriente. Un antecedente fue el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando también se produjo un fuerte aumento en el precio internacional del petróleo y la Argentina atravesaba una situación distinta.

Actualmente, detalló Boz, el país produce en Vaca Muerta más de 800.000 barriles diarios, lo que mejora la posición frente a este tipo de shocks externos.

No hay faltantes de combustibles, por lo que las estaciones de servicio no enfrentan la situación que se registró en años anteriores, cuando ante cualquier movimiento de precios se generaban faltantes o cupos que amplificaban el impacto en el mercado. Hoy ese escenario no se está dando”, subrayó.

Al mismo tiempo, aseguró que “lamentablemente para las estaciones de servicio, todavía no se ha recuperado el volumen de venta que teníamos años anteriores. Entonces, existe una mejor situación que en otras oportunidades”.

También, Boz detalló que hay varios factores que influyen en términos de precios. Uno de ellos es la cotización del dólar oficial, que estuvo relativamente retraída o incluso a la baja en el último tiempo, lo que ayudó a que no hubiera un impacto inmediato en la suba del combustible.

“Pero estamos más cerca de tener fluctuaciones de sube y baja”, aclaró.

Destacó que la Argentina está muy cercana al precio de paridad de exportación y que el Estado tiene algunas facultades para morigerar los aumentos vía reducción o postergación de los ajustes previstos en el impuesto a los combustibles.

Vale mencionar igualmente que ya se produjo un aumento del 6% en los precios de la nafta y el gasoil en estaciones de servicio desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, según el índice de alta frecuencia elaborado por la consultora EcoGo.

Este dato contrasta con la estabilidad que predominó en las semanas previas a la escalada bélica. Entre el 25 de diciembre y el 26 de febrero, justo antes de su estallido, el índice de precios de los combustibles había aumentado apenas 0,09%, lo que refleja un cambio de ritmo muy marcado.

Se espera que la suba incida en el dato de marzo. El índice de precios al consumidor más reciente, correspondiente a enero, registró un avance del 2,9%.

Una de las fuentes de referencia es el sitio especializado Surtidores, que reportó aumentos de hasta 4% en los precios entre el viernes pasado y este lunes. Según los datos de esa plataforma, los valores promedio de los combustibles son los siguientes:

  • Súper: $1.717
  • Premium: $1.881
  • Gasoil: $1.768
  • Euro: $1.966

Mientras tanto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, conversó con Infobae en Nueva York y dijo: “Repito, no habrá cimbronazos. Tenemos un compromiso honesto con los consumidores. Tenemos un moving average que tiene en cuenta los costos, cuyos detalles no revelamos. Y se transfiere para arriba y para abajo. No damos detalles de los cómo y los cuándo de ese proceso. Entiendo la incertidumbre que generar la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.

