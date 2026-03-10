El dólar retomó la baja: cayó a $1.400 y se aleja del techo de las bandas cambiarias

El dólar se mantiene estable. Foto: Business Empresarial

La calma cambiaria se extendió durante este martes luego de que las múltiples versiones del dólar anoten contracciones respecto de sus valores de principios de semana.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el volumen negociado se incrementó a USD 458 millones y el tipo de cambio mayorista cedió 16 pesos hasta los 1.400 pesos. En simultáneo, El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció el tope máximo de la banda cambiaria en $1.623,48, lo que deja al valor mayorista a una distancia de 15,96% respecto del límite superior.

De esta manera, el dólar al por mayor aún cuenta con un margen de suba de 223,48 pesos antes de que la autoridad monetaria deba intervenir y corregir su cotización dentro del rango permitido.

“Tipo de cambio cierra en 1.400 cayendo 1,13% contra el cierre de ayer. Volumen operado aumentó a USD 458 millones mientras que en la D30A6 se desploma a menos de USD 14 millones”, resumió el analista financiero Javier Giordano.

Por su parte, el tipo de cambio minorista de referencia descendió otros 15 pesos en la jornada y se posicionó en $1.420 para la venta y $1.370 para la compra. Los valores se mantuvieron estables en el mercado formal, mientras los inversores concentraron su interés en las señales provenientes del escenario internacional con el foco puesto en el conflicto en Medio Oriente.

En sintonía con la estabilidad de los billetes oficiales, el dólar blue también redujo su valor en cinco pesos. Actualmente, la divisa se comercializa a $1.420 en el segmento informal de la Ciudad de Buenos Aires y se adquiere a $1.400 por unidad, según información de Reuters.

A propósito del segmento bursátil, el dólar MEP cedió a $1.421,05 y el contado con liquidación (CCL) cayó a 1.465,24 pesos. Cabe recordar que el MEP surge mediante la compra de títulos en pesos y su posterior venta en dólares en el mercado local. En cambio el CCL la cotización del dólar Contado con Liquidación (CCL) se obtiene con la compraventa de instrumentos en pesos que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Ambos mecanismos permiten acceder a dólares a través del sistema financiero, por fuera de los canales oficiales.

En simultáneo, el riesgo país experimentó un descenso significativo de 26 unidades hasta los 557 puntos básicos. Esta reducción del indicador elaborado por JP Morgan responde a una mejora en la cotización de los bonos soberanos argentinos y se da en el marco de una perspectiva positiva tanto en el mercado local como en las bolsas globales.

El índice resulta clave para los inversores porque refleja el riesgo de que un país no pague sus deudas. En cuanto al cálculo en sí, se obtiene al contrastar el rendimiento de los bonos soberanos de Argentina con el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos para plazos equivalentes, que se consideran libres de riesgo.

Cuando la diferencia entre ambos bonos se amplía, suele interpretarse como una muestra de desconfianza hacia el contexto económico local y anticipa obstáculos para el acceso a crédito externo en condiciones favorables.

Un nivel alto de riesgo país obliga al Estado a ofrecer tasas de interés superiores para captar fondos internacionales, lo que eleva el costo de la deuda y dificulta la administración de las finanzas públicas. Con las tasas actuales, el Gobierno debería endeudarse a un rendimiento superior al 9% anual en dólares.

Por ahora, el equipo económico descarta esa posibilidad. El ministro de Economía, Luis Caputo, apunta a disminuir la “dependencia con Wall Street” y, para ello, impulsa la emisión de un bono quincenal en dólares en el mercado local. El objetivo es captar USD 2.000 millones, monto que se destinará a cubrir un pago de deuda superior a USD 4.200 millones previsto para julio.