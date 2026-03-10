Del alimento al veterinario: cuánto sale mantener una mascota en la Argentina

El costo mensual de mantener una mascota en Argentina oscila entre 70.000 y 100.000 pesos, dependiendo de servicios como alimentación y salud

Mantener el costo de mascotas en Argentina implica un gasto mensual relevante para las familias. El presupuesto destinado al bienestar de un animal varía entre 70.000 y 100.000 pesos, considerando tanto la alimentación balanceada como la atención veterinaria, paseos, peluquería y otros servicios propios del cuidado de perros y gatos. En Infobae en Vivo, la periodista Belén Escobar brindó detalles entorno a los costos.

El alimento balanceado “empieza en un monto de 70 mil pesos a 100 mil pesos por mes” para perros y que “en el caso de los gatos vamos de 40 mil a 80 mil pesos por mes”, dijo Escobar. Y advirtió: “Esto va a variar según la raza, si es chiquito o si es grande, porque por supuesto no es lo mismo darle de comer a un perro grande o a un gato grande que a uno chiquitito”.

El alimento balanceado para perros va de 70.000 a 100.000 pesos mensuales, mientras que para gatos ronda entre 40.000 y 80.000 pesos (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

Atención veterinaria, vacunas y controles: el impacto en el presupuesto

Escobar destacó la importancia de considerar los gastos en salud animal: “Las consultas van a partir de 15 mil y pueden llegar a los 35 mil pesos”. Sobre las vacunas anuales, afirmó: “Van de 30 mil a 50 mil. Es importante tener la libreta sanitaria”.

La especialista en economía subrayó la necesidad de los controles rutinarios: “Desparasitaciones y controles rutinarios van de entre 10 mil y 20 mil pesos”. En referencia al paseo de mascotas, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, Escobar explicó: “20 paseos al mes, individual, es decir, el perrito solo con el paseador entre 100 mil y 200 mil pesos. Y si preferís un paseo grupal que esté con otros perritos, vas a estar pagando entre 60 mil y 120 mil pesos al mes”.

Las consultas veterinarias para mascotas cuestan desde 15.000 a 35.000 pesos, y las vacunas anuales oscilan entre 30.000 y 50.000 pesos (especial)

El gasto mensual estimado puede variar según el servicio. Escobar evaluó: “Llegamos a un presupuesto por mes de entre setenta y cien mil pesos aproximadamente para empezar a hablar de tener bien a una mascota”.

Diferencias de costos entre perros y gatos, y opciones según el estilo de vida

Al comparar los gastos de perros y gatos, Escobar fue clara: “El perrito es más caro. Esa es la conclusión”. La alimentación balanceada también “es más caro para el perrito”. La periodista aclaró que los gatos suelen requerir menos servicios, ya que “un gato vos no le pagás el paseador. Se lo pagás para el perrito”.

El gasto en controles veterinarios rutinarios y desparasitaciones se ubica entre 10.000 y 20.000 pesos por mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la frecuencia de los servicios, Escobar señaló: “Lo suelo bañar en mi casa pero. cada dos o tres meses lo llevo a que le corten el pelo porque ya es algo que me excede. Cortar cerca de los ojitos y demás, es otro presupuesto”.

Escobar aconsejó tomar el gasto como un promedio: “Estamos hablando de promedio. De lo que vos quieras elegir dentro de este presupuesto. Puede ser obviamente un poquito menos, pero puede ser también bastante más pasando en limpio”.

Actualización periódica y la canasta básica mascotil

La periodista propuso mantener un monitoreo regular de los costos: “Por trimestre podemos actualizar la que hemos dado en llamar la canasta básica”.

Escobar insistió en la importancia de considerar todos los factores antes de sumar una mascota al hogar: “Para tener a una mascota hay que tenerla bien y hay que tener en cuenta entonces todos los gastos”.

Especialistas recomiendan actualizar periódicamente la canasta básica mascotil para reflejar los cambios en el costo de vida en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

