Economía

Del alimento al veterinario: cuánto sale mantener una mascota en la Argentina

Alimentación, consultas veterinarias, vacunas, paseos y peluquería forman parte de los gastos que las familias deben considerar para garantizar su bienestar

Guardar
El costo mensual de mantener una mascota en Argentina oscila entre 70.000 y 100.000 pesos, dependiendo de servicios como alimentación y salud

Mantener el costo de mascotas en Argentina implica un gasto mensual relevante para las familias. El presupuesto destinado al bienestar de un animal varía entre 70.000 y 100.000 pesos, considerando tanto la alimentación balanceada como la atención veterinaria, paseos, peluquería y otros servicios propios del cuidado de perros y gatos. En Infobae en Vivo, la periodista Belén Escobar brindó detalles entorno a los costos.

El alimento balanceado “empieza en un monto de 70 mil pesos a 100 mil pesos por mes” para perros y que “en el caso de los gatos vamos de 40 mil a 80 mil pesos por mes”, dijo Escobar. Y advirtió: “Esto va a variar según la raza, si es chiquito o si es grande, porque por supuesto no es lo mismo darle de comer a un perro grande o a un gato grande que a uno chiquitito”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El alimento balanceado para perros
El alimento balanceado para perros va de 70.000 a 100.000 pesos mensuales, mientras que para gatos ronda entre 40.000 y 80.000 pesos (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador Centro)

Atención veterinaria, vacunas y controles: el impacto en el presupuesto

Escobar destacó la importancia de considerar los gastos en salud animal: “Las consultas van a partir de 15 mil y pueden llegar a los 35 mil pesos”. Sobre las vacunas anuales, afirmó: “Van de 30 mil a 50 mil. Es importante tener la libreta sanitaria”.

La especialista en economía subrayó la necesidad de los controles rutinarios: “Desparasitaciones y controles rutinarios van de entre 10 mil y 20 mil pesos”. En referencia al paseo de mascotas, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, Escobar explicó: “20 paseos al mes, individual, es decir, el perrito solo con el paseador entre 100 mil y 200 mil pesos. Y si preferís un paseo grupal que esté con otros perritos, vas a estar pagando entre 60 mil y 120 mil pesos al mes”.

Las consultas veterinarias para mascotas
Las consultas veterinarias para mascotas cuestan desde 15.000 a 35.000 pesos, y las vacunas anuales oscilan entre 30.000 y 50.000 pesos (especial)

El gasto mensual estimado puede variar según el servicio. Escobar evaluó: “Llegamos a un presupuesto por mes de entre setenta y cien mil pesos aproximadamente para empezar a hablar de tener bien a una mascota”.

Diferencias de costos entre perros y gatos, y opciones según el estilo de vida

Al comparar los gastos de perros y gatos, Escobar fue clara: “El perrito es más caro. Esa es la conclusión”. La alimentación balanceada también “es más caro para el perrito”. La periodista aclaró que los gatos suelen requerir menos servicios, ya que “un gato vos no le pagás el paseador. Se lo pagás para el perrito”.

El gasto en controles veterinarios
El gasto en controles veterinarios rutinarios y desparasitaciones se ubica entre 10.000 y 20.000 pesos por mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la frecuencia de los servicios, Escobar señaló: “Lo suelo bañar en mi casa pero. cada dos o tres meses lo llevo a que le corten el pelo porque ya es algo que me excede. Cortar cerca de los ojitos y demás, es otro presupuesto”.

Escobar aconsejó tomar el gasto como un promedio: “Estamos hablando de promedio. De lo que vos quieras elegir dentro de este presupuesto. Puede ser obviamente un poquito menos, pero puede ser también bastante más pasando en limpio”.

Actualización periódica y la canasta básica mascotil

La periodista propuso mantener un monitoreo regular de los costos: “Por trimestre podemos actualizar la que hemos dado en llamar la canasta básica”.

Escobar insistió en la importancia de considerar todos los factores antes de sumar una mascota al hogar: “Para tener a una mascota hay que tenerla bien y hay que tener en cuenta entonces todos los gastos”.

Especialistas recomiendan actualizar periódicamente la
Especialistas recomiendan actualizar periódicamente la canasta básica mascotil para reflejar los cambios en el costo de vida en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Familias ArgentinasCiudad de Buenos AiresAlimento BalanceadoAtención VeterinariaAumento Costo MascotasEconomía DomésticaInfobae Al AmanecerInfobae en Vivo

Últimas Noticias

El precio del petróleo se alejó de los USD 100 dólares y devolvió algo de calma a los mercados globales

Luego de tocar máximos, el valor del crudo reflejó una caída a partir del mensaje del presidente de EEUU y la previsión de que el conflicto de Medio Oriente no se extenderá

El precio del petróleo se

La reunión del G7 de ministros de Energía abordará el uso de las reservas estratégicas de petróleo

El encuentro está previsto para este martes y tiene como objetivo principal moderar los costos del combustible y garantizar la estabilidad en los países miembros

La reunión del G7 de

Subió la cantidad de locales vacíos en Buenos Aires: cuáles son las avenidas con más persianas bajas

Un relevamiento privado detectó 284 inmuebles comerciales en venta, alquiler o cerrados. La cifra implica un aumento del 38,5% frente al mismo período de 2025 y del 43,4% respecto del bimestre anterior

Subió la cantidad de locales

ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 7

Los distintos beneficios sociales y jubilaciones serán abonados durante marzo según el tipo de prestación, actualización de haberes y refuerzos, con fechas diferenciadas para evitar demoras en bancos y optimizar la atención a los beneficiarios

ANSES: cuándo cobro en marzo

Argentina Week: entusiasmo entre los empresarios a pesar de las tensiones que genera la guerra en la economía local

Un acto en el consulado argentino congregó a referentes de finanzas, energía y tecnología, quienes destacaron el potencial de inversiones pese a la inestabilidad económica internacional y al contexto local condicionado por el conflicto en Medio Oriente. Manuel Adorni inauguró el evento de promoción del país

Argentina Week: entusiasmo entre los
DEPORTES
Marcelo Gallardo es uno de

Marcelo Gallardo es uno de los candidatos a dirigir el San Pablo tras la salida de Hernán Crespo

La imagen de la maniobra de Franco Colapinto que dio que hablar en la Fórmula 1 desde una cámara 360°

Sebastián Báez cayó ante Daniil Medvevev y ya no quedan argentinos en el cuadro de singles de Indian Wells

Con cuatro atrapantes series comienzan los octavos de final de la Champions League: la agenda de la jornada

Michael Jordan rechaza el debate: “No hay un mejor de todos los tiempos en la NBA”

TELESHOW
Maxi López volvió a la

Maxi López volvió a la Argentina: la sorprendente frase sobre Mauro Icardi

Cambios en la casa de Gran Hermano: Santiago del Moro anunció la nominación masiva y un polémico ingreso virtual

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

INFOBAE AMÉRICA

La reunión del G7 de

La reunión del G7 de ministros de Energía abordará el uso de las reservas estratégicas de petróleo

Conmoción en Uruguay: un padre mató a golpes a su hijo de 15 años y lo tiró en una zanja

Orsi se reunió con hermana del comerciante asesinado al grito de “Alá es grande”

Netanyahu dijo que la ofensiva contra Irán no ha terminado y apuntó al fin del régimen: “Les estamos quebrando los huesos”

Por qué Irán apuesta al caos petrolero