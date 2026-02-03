Perros y gatos

De la dieta cruda al alimento balanceado: el debate sobre la alimentación de mascotas divide a expertos en Estados Unidos

El auge de dietas frescas, productos naturales y fórmulas alternativas desafía la hegemonía del alimento tradicional y alimenta la polémica entre la innovación, la ciencia y el bienestar animal

Guardar
El auge de dietas crudas,
El auge de dietas crudas, deshidratadas y naturales para mascotas desafía la alimentación tradicional de perros y gatos en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alimento balanceado sigue siendo respaldado por la mayoría de los veterinarios, aunque el interés por la dieta cruda para perros, la comida deshidratada para mascotas y la nutrición funcional animal crece con fuerza en Estados Unidos, según informa The Wall Street Journal.

Conferencias especializadas y espacios digitales muestran un debate que cuestiona las prácticas tradicionales en la alimentación de mascotas.

Innovación, mercado y desconfianza hacia lo tradicional

El mercado estadounidense de alimentos para mascotas supera los USD 65.800 millones. Sin embargo, compañías emergentes que ofrecen fórmulas frescas, dietas crudas y productos de “grado apto para consumo humano” están ampliando su presencia. Foros sobre longevidad animal y el lanzamiento de alternativas como recetas cocidas al vacío o suplementos de hongos muestran el avance de la “alimentación natural”.

Parte de este auge surge por la desconfianza hacia los alimentos ultraprocesados y los medicamentos de prescripción. El llamado “padre de mascota 2.0” busca opciones para mejorar la salud y longevidad de sus animales. Ruby Balaram, nutricionista canina y fundadora del Feed Real Summit, sostiene que “mucha gente se está dando cuenta de que la comida ultraprocesada es terrible”.

Testimonios, beneficios y riesgos

Expertos y propietarios exploran alternativas
Expertos y propietarios exploran alternativas como la dieta cruda y suplementos de hongos, motivados por la desconfianza hacia los alimentos ultraprocesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas como Kay Stewart afirman que una dieta basada en carnes, órganos y vegetales reales permite aprovechar un espectro completo de nutrientes. Rilla Banks, responsable de comercio electrónico en My Pet Carnivore, explica: “Los órganos realmente aportan lo más”, al referirse a los productos con proteínas animales integrales que distribuyen en todo el país.

Algunos dueños atribuyen a estas dietas alternativas mejoras en la salud de sus mascotas, como la remisión de enfermedades crónicas o cambios en la calidad de vida. Kara Hanrahan, enfermera y propietaria de un perro con pancreatitis, relata que dejó alimentos de prescripción y tratamientos tradicionales para investigar y finalmente adoptar una dieta cruda.

No obstante, el consenso de la comunidad veterinaria sigue inclinándose por el alimento balanceado comercial, tal como indica The Wall Street Journal. Michael Bailey, presidente de la Asociación Veterinaria Estadounidense, señala: “En muchos casos, la comida cruda no está equilibrada nutricionalmente; productos inadecuadamente balanceados pueden provocar otras enfermedades crónicas”.

Testimonios de dueños atribuyen mejoras
Testimonios de dueños atribuyen mejoras en la salud y la remisión de enfermedades de mascotas a la alimentación natural basada en carnes y vegetales reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asociaciones y organismos de control subrayan que el alimento balanceado se fabrica bajo normas estrictas de control sanitario, mientras que las dietas caseras presentan riesgos de contaminación por bacterias patógenas y posibles desequilibrios nutricionales. Por ello, recomiendan consultar siempre a un nutricionista veterinario antes de hacer cambios en la dieta de perros o gatos.

A pesar de los beneficios que promueven los defensores de dietas frescas o crudas, la industria del alimento tradicional también ha tenido episodios de contaminación, como retiradas de productos por salmonella o listeria.

Este contexto alimenta el debate sobre cuál es realmente la opción más segura. Algunos dueños perciben que la relación cercana entre los fabricantes y las facultades de veterinaria podría influir en el asesoramiento profesional, aunque todas las referencias oficiales apuntan al estricto control sanitario vigente en Estados Unidos.

Cultura, presión social y bienestar animal

El debate sobre la mejor
El debate sobre la mejor dieta para mascotas combina factores culturales, presión social y avances en la industria, sin una solución única ni definitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre tendencias en alimentación de mascotas trasciende el ámbito clínico y adquiere un matiz cultural. Muchos propietarios sienten una presión significativa por encontrar “la mejor” dieta, sumada a la influencia de activismo y relatos de figuras que desafían el consenso científico. Mientras algunos replican en sus mascotas el interés humano por reducir ultraprocesados, otras voces critican la falta de evidencia firme detrás de ciertas afirmaciones más radicales.

Según The Wall Street Journal, el futuro de la alimentación para mascotas se presenta como un equilibrio dinámico entre avances industriales, innovación en ingredientes, ciencia y bienestar animal. La convivencia de diferentes enfoques y testimonios indica que el debate está lejos de concluir.

Por último, especialistas recuerdan que la decisión perfecta no existe, pero los lazos afectivos entre las personas y sus animales superan cualquier elección nutricional o tendencia del momento.

Temas Relacionados

Alimento BalanceadoEstados UnidosNutricionista VeterinarioIndustria Alimenticia PetTendencias Nutricionales MascotasBienestar AnimalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué los gritos de alegría o enojo pueden alterar el equilibrio y la estabilidad física de los perros

Un estudio revela que la intensidad de la voz humana provoca reacciones físicas inesperadas en los canes y desafía la idea de que comprenden nuestras emociones

Por qué los gritos de

Científicos de EEUU alertan sobre la circulación de gripe D en vacas y coronavirus canino

Los expertos hicieron una revisión de estudios y la publicaron en la revista de los CDC. Por qué consideran que la detección temprana es clave para cuidar la salud pública global

Científicos de EEUU alertan sobre

Gatos siameses: cuáles son sus características y qué distingue su comportamiento

De Tailandia al resto del mundo, es una raza felina que se destaca por su inteligencia, su intensa conexión con los humanos y una apariencia inconfundible

Gatos siameses: cuáles son sus

Un hallazgo sobre el gusano del corazón desafía lo que se sabía sobre los perros

Científicos analizaron genomas de parásitos en canes y animales silvestres de varios continentes. Qué aportaron para comprender la expansión global de la filariasis cardíaca

Un hallazgo sobre el gusano

Perros y gatos: cómo detectar las primeras señales de envejecimiento en las mascotas

Cambios sutiles en la energía, el apetito y la movilidad pueden marcar el inicio de la tercera edad en los animales y requieren atención veterinaria, ajustes en la rutina y un entorno adaptado para preservar su calidad de vida

Perros y gatos: cómo detectar
DEPORTES
Marco Trungelliti, el debut en

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

Fue el jugador más alto de Argentina, lo buscó Boca, hizo más de 100 goles y a los 47 años fue anunciado en su nuevo club

Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

TELESHOW
Nicole Neumann y su crítica

Nicole Neumann y su crítica a los looks más impactantes de los Premios Grammy: “Es un montón”

Valeria Gastaldi recordaba a su padre cuando vivió una inesperada situación: “Es un mensaje”

Marixa Balli criticó a Luis Caputo por su frase acerca de que nunca compró ropa en Argentina: “Es ofensivo”

El tierno momento de Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas a la hora de la siesta: “Mamá cargosa”

La discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro la casa nueva: “No estamos de acuerdo con nada”

INFOBAE AMÉRICA

Así es la suite en

Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi

Manantiales ocultos, leyendas ancestrales y biodiversidad única: así son las Colinas de Chocolate de Filipinas

Sabotaje bajo el umbral de la guerra: la estrategia rusa que erosiona la confianza europea

El precio de Bitcoin cayó a su nivel más bajo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos

La OTAN comenzó la planificación de sus operaciones para reforzar el control en el Ártico