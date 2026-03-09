De Galperín a Rocca: cómo Milei construye su relación con los empresarios en la Argentina Week de Nueva York

Javier Milei refuerza su política de aliados y exclusión frente a los empresarios argentinos en la Argentina Week de Nueva York

Durante la Argentina Week en Nueva York, Javier Milei ratificó su postura frente a los empresarios más influyentes del país, diferenciando aliados y adversarios en un contexto de tensiones recientes, según se debatió en Infobae en vivo.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, se abordó el modo en que Milei expone públicamente su distanciamiento con ciertos referentes del sector privado. Los conductores analizaron cómo el presidente, en una gira clave ante el círculo rojo argentino y figuras internacionales, profundizó la brecha con empresarios de peso como Paolo Rocca de Techint y Javier Madanes Quintanilla de Fate.

La estrategia de Milei frente a los empresarios: aliados, enemigos y sátira

“La empresa más importante del país es Techint, con todas sus filiales y todos sus desprendimientos, y es Paolo Rocca”, expuso Maia Jastreblansky, subrayando el peso simbólico de la confrontación. Milei en su reciente entrevista evitó cualquier gesto de conciliación: “Salvo que besáramos el anillo. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso”, afirmó al relatar la presión para que el gobierno habilitara la distribución de dividendos de Techint, lo que pudo haber impactado en el tipo de cambio.

La ausencia de Paolo Rocca y Techint en la gira presidencial acentúa la distancia entre el Gobierno y uno de los principales referentes del sector privado

El presidente, según relató el equipo periodístico, sostiene un discurso de polarización que clasifica a los empresarios entre “de bien” y “empresaurios”. Maia Jastreblansky explicó: “Para Milei hay empresarios de bien y empresarios de mal, como él utiliza ese término”. La ausencia de Rocca en la Argentina Week —y de cualquier representante de Techint— fue interpretada como señal de esa distancia, en contraste con la presencia de otros grandes nombres del rubro energético y financiero.

Javier Milei también acusó a Madanes Quintanilla de ejercer presiones históricas sobre el Estado: “Era una práctica tradicional del señor Javier Madanes Quintanilla de apretar gobiernos con que si no le daban la protección para Fate y para Aluar, les tiraba las 920 familias a la calle”. El propio Madanes Quintanilla, según la reconstrucción de Maia Jastreblansky, mantuvo contacto con funcionarios del gobierno para advertir sobre la crisis fabril y la necesidad de diálogo, aunque desde la empresa sostienen que se trató de un aviso institucional y no de una extorsión.

El círculo rojo en Nueva York: quiénes arman la agenda y quiénes quedan afuera

La delegación argentina en Nueva York incluyó a funcionarios como Luis Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger y Mario Lugones, con encuentros previstos junto a referentes globales de banca e inversión, entre ellos Jamie Dimon, CEO de JP Morgan.

Javier Milei refuerza su política de aliados y exclusión frente a los empresarios argentinos en la Argentina Week de Nueva York

Entre los empresarios argentinos que viajaron, Maia Jastreblansky destacó la participación de figuras como Alejandro Bulgheroni (PAE) y Marcos Galperín (Mercado Libre), todos con vínculo fluido con el presidente.

“La mayoría de los grandes empresarios está, menos Paolo Rocca”, enfatizó la conductora. La exclusión de Techint y la reciente aparición de Rocca junto a Lula en Brasil fueron leídas como un mensaje político. Milei, en cambio, ha cultivado cercanía con otros miembros influyentes del sector privado, como Bettina Bulgheroni, presidenta del CICyP, y Eduardo Eurnekian, a través de cuadros técnicos que pasaron por el gobierno.

El staff de Infobae a la Tarde remarcó que esta diferenciación no responde solo a la magnitud de los negocios con el Estado sino a la disposición de los empresarios a confrontar o alinearse públicamente con el Ejecutivo. “No es que los enemigos de turno son los que más negocio tienen con el Estado, sino los que confrontan abiertamente con el gobierno”, resumió Manu Jove.

La estrategia de Milei polariza al empresariado argentino en aliados, enemigos y críticos, marcando diferencias ante el círculo rojo (EFE/Matias Martin Campaya)

Polarización, sátira y la lógica de la “batalla cultural” en el discurso presidencial

El análisis del programa resaltó cómo Milei utiliza la sátira y la polarización para disciplinar al empresariado y posicionarse frente al electorado. “En algún punto, terminamos todos acostumbrados, pero pataleando quizá por algunos usos y costumbres, que aparte mismo ya empiezan a burlarse desde el mismo espacio de ese pataleo”, reflexionó Maia Jastreblansky sobre el efecto de la retórica presidencial.

En exposiciones públicas recientes, como en Expo EFI y foros empresariales, Milei profundizó esta lógica de “amigos y enemigos”, recurriendo a términos como “empresaurios” y “econochantas”, y diferenciando a quienes apoyan su programa económico de quienes cuestionan las políticas oficiales. El presidente se vale de la indignación y la confrontación permanente para disciplinar a los interlocutores y fortalecer su liderazgo.

El contexto económico, con sectores fabriles en baja y la energía y minería como principales polos de empleo, acentúa la tensión entre el discurso oficial y el reclamo empresario. “Hay un desfasaje entre lo que plantea el gobierno y lo que se siente en la economía real”, advirtió el staff, mientras la delegación argentina busca capitalizar la Argentina Week para atraer inversiones y proyectar una imagen de apertura, en medio de internas no resueltas con parte de la elite local.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.