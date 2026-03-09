Economía

De cuánto es la PUAM de ANSES en marzo 2026

Este beneficio incorpora ajustes periódicos basados en el Índice de Precios al Consumidor y suma refuerzos económicos para asegurar mayor cobertura a los sectores más vulnerables del sistema previsional

Guardar
La ANSES abona la PUAM
La ANSES abona la PUAM de forma mensual y suma un bono extraordinario de $56.000 para beneficiarios de menores ingresos (ANCCOM)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación no contributiva que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a personas mayores de 65 años que no acceden a una jubilación tradicional. En marzo de 2026, el monto de la PUAM fue actualizado conforme a la fórmula de movilidad vigente, la cual ajusta los haberes mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A partir de marzo de 2026, la PUAM de ANSES se ubica en $295.680,71, cifra equivalente al 80% de la jubilación mínima, según lo dispuesto en la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial. Este monto incluye el aumento del 2,88% correspondiente a la actualización de haberes y refleja la política de ajuste automático implementada por el organismo previsional.

La PUAM se abona de manera mensual y es compatible con el cobro de un bono extraordinario para los beneficiarios de menores ingresos, reforzando así la protección social para adultos mayores.

De cuánto es la PUAM en marzo 2026

La PUAM para marzo de 2026 se establece en $295.680,71, monto que representa el 80% de la jubilación mínima fijada por ANSES. Este valor surge tras la aplicación del aumento del 2,88% que dispuso el organismo previsional en función de la variación del IPC correspondiente a enero de 2026. La cifra fue confirmada en la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial.

A este haber se suma el pago de un bono extraordinario de $56.000, anunciado por el Gobierno nacional para titulares de prestaciones no contributivas. De esta manera, el total a cobrar por la PUAM en marzo de 2026 asciende a $351.680,71. Los pagos se realizan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Según información oficial de ANSES, la PUAM es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares, manteniendo así la cobertura integral para los sectores más vulnerables.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

En marzo de 2026, la jubilación mínima del sistema contributivo de ANSES se ubica en $369.600,88, tras el ajuste del 2,88% aplicado a todos los haberes previsionales. Además, el Gobierno nacional mantiene el bono de refuerzo de $70.000 para aquellos jubilados que perciben la mínima, garantizando que ningún beneficiario cobre menos de $439.600,88 en total durante este mes.

El haber máximo para jubilados y pensionados del sistema alcanza los $2.487.063,95, según la última actualización informada por el organismo. Todos estos valores se encuentran publicados en los canales oficiales de ANSES y responden a la normativa vigente en materia de movilidad previsional.

Las asignaciones familiares y universales también fueron actualizadas. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) tienen un valor de $132.814 por cada menor de edad, aunque se retiene un 20% mensual que se liquida de manera acumulada al año siguiente, tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal. Para hijos con discapacidad, la AUH asciende a $432.461 y la Asignación por hijo con discapacidad llega a $216.240.

La PUAM es compatible con
La PUAM es compatible con la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y todas las asignaciones familiares según la legislación vigente (ANSES)

Cómo es el calendario de pagos de ANSES en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 fue oficializado y se organiza según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas, y la consulta personalizada puede realizarse a través de la plataforma “Mi ANSES” o mediante la aplicación móvil oficial.

Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el cronograma es el siguiente:

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo
  • DNI terminado en 1: 10 de marzo
  • DNI terminado en 2: 11 de marzo
  • DNI terminado en 3: 12 de marzo
  • DNI terminado en 4: 13 de marzo
  • DNI terminado en 5: 16 de marzo
  • DNI terminado en 6: 17 de marzo
  • DNI terminado en 7: 18 de marzo
  • DNI terminado en 8: 19 de marzo
  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

Para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, los pagos se efectúan en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Las Pensiones No Contributivas, incluyendo la PUAM, siguen este esquema:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

El plazo de cobro para la primera quincena se extiende desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril, mientras que para la segunda quincena va del 20 de marzo al 10 de abril.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro en la página web de ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Los pagos se acreditan de manera automática, y el acceso a los recibos de haberes está disponible a partir de la fecha de inicio de cada calendario de pagos.

Temas Relacionados

ANSESPUAMJubiladosJubilacionesÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

La crisis energética global reabre el debate: qué papel pueden jugar EEUU, Brasil y Argentina en el mercado del petróleo

La escalada de tensiones en Medio Oriente y la volatilidad del precio del crudo volvieron a poner el foco en los grandes productores de América. Expertos señalan que países como Estados Unidos, Brasil y Argentina podrían tener un rol clave para aportar estabilidad al mercado energético en medio de la incertidumbre global

La crisis energética global reabre

ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 6

El esquema oficial detalla los nuevos valores de las prestaciones, incorpora el bono adicional y establece cuándo cobra cada beneficiario

ANSES: cuándo cobro en marzo

Conflicto en Medio Oriente: por la suba del precio, Argentina podría aumentar sus exportaciones de petróleo en USD 3.000 millones

La mejora en los términos de intercambio por el contexto global quita presión a las cuentas externas y el país se posiciona como proveedor alternativo

Conflicto en Medio Oriente: por

En febrero se patentaron 42.000 autos: cuáles fueron las marcas y modelos más vendidos

Desde el 5 de febrero no había datos precisos que mostraran la dirección del mercado. No hubo aumento significativo de marcas chinas. Volkswagen sigue liderando en marcas y la Toyota Hilux se volvió a quedar con el primer puesto

En febrero se patentaron 42.000

Horacio Marín, CEO de YPF: “Insisto, no habrá cimbronazos en el precio de la nafta, seguiremos con nuestra estrategia, pero sin saltos”

El titular de la petrolera de bandera está en Nueva York, donde será parte del Argentina Week. Dialogó con Infobae sobre el salto de precio de petróleo y el impacto en los surtidores

Horacio Marín, CEO de YPF:
DEPORTES
Impacto en la Fórmula 1:

Impacto en la Fórmula 1: el jefe de Mercedes Toto Wolff buscaría comprar Alpine y generar una nueva alianza

El anillo de 1 millón de dólares que la número 1 del tenis Aryna Sabalenka usa para jugar: “Espero que se distraigan con este diamante”

Furor por Franco Colapinto en China para la carrera de Fórmula 1: de la gorra de Boca a los regalos de los fanáticos

Arranca el Challenger de Santiago de Chile: seis argentinos debutan en el cuadro principal y otros dos buscan avanzar desde la clasificación

Sufrió malformaciones por una explosión nuclear, pero un gesto cambió su vida y se transformó en la figura de los Juegos Paralímpicos de Invierno

TELESHOW
Juanita Tinelli y Tomás Mazza

Juanita Tinelli y Tomás Mazza terminaron su corto romance: “Es así la vida”

Cuánto costó la exclusiva fiesta de cumpleaños de la China Suárez: los detalles de lujo que organizó Mauro Icardi

“Mi primer amor”: la conmovedora dedicatoria de Jimena Barón a su hijo Momo por su cumpleaños con fotos inéditas

El llanto de Cinzia Francischiello: “Cuando tengo hambre no puedo pensar”

Las fotos inéditas del cumpleaños de la China Suárez: Mauro Icardi abrió el álbum del exclusivo festejo en yate

INFOBAE AMÉRICA

Lograron extirpar con cirugía robótica

Lograron extirpar con cirugía robótica un tumor en una parte de difícil acceso del hígado

“Salir del ghetto era entrar en el pánico”: reeditan en España la autobiografía de Héctor Libertella

El 68% de las empresas salvadoreñas son lideradas por mujeres, según CONAMYPE

Bolivia registra un feminicidio cada tres días y suma 19 en lo que va del año

La agenda alterna de Rodrigo Paz en EEUU: seguridad, comercio e integración regional