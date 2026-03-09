De cuánto es la PUAM de ANSES en marzo 2026

La ANSES abona la PUAM de forma mensual y suma un bono extraordinario de $56.000 para beneficiarios de menores ingresos (ANCCOM)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación no contributiva que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a personas mayores de 65 años que no acceden a una jubilación tradicional. En marzo de 2026, el monto de la PUAM fue actualizado conforme a la fórmula de movilidad vigente, la cual ajusta los haberes mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A partir de marzo de 2026, la PUAM de ANSES se ubica en $295.680,71, cifra equivalente al 80% de la jubilación mínima, según lo dispuesto en la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial. Este monto incluye el aumento del 2,88% correspondiente a la actualización de haberes y refleja la política de ajuste automático implementada por el organismo previsional.

La PUAM se abona de manera mensual y es compatible con el cobro de un bono extraordinario para los beneficiarios de menores ingresos, reforzando así la protección social para adultos mayores.

De cuánto es la PUAM en marzo 2026

La PUAM para marzo de 2026 se establece en $295.680,71, monto que representa el 80% de la jubilación mínima fijada por ANSES. Este valor surge tras la aplicación del aumento del 2,88% que dispuso el organismo previsional en función de la variación del IPC correspondiente a enero de 2026. La cifra fue confirmada en la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial.

A este haber se suma el pago de un bono extraordinario de $56.000, anunciado por el Gobierno nacional para titulares de prestaciones no contributivas. De esta manera, el total a cobrar por la PUAM en marzo de 2026 asciende a $351.680,71. Los pagos se realizan en la cuenta bancaria declarada por cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Según información oficial de ANSES, la PUAM es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares, manteniendo así la cobertura integral para los sectores más vulnerables.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

En marzo de 2026, la jubilación mínima del sistema contributivo de ANSES se ubica en $369.600,88, tras el ajuste del 2,88% aplicado a todos los haberes previsionales. Además, el Gobierno nacional mantiene el bono de refuerzo de $70.000 para aquellos jubilados que perciben la mínima, garantizando que ningún beneficiario cobre menos de $439.600,88 en total durante este mes.

El haber máximo para jubilados y pensionados del sistema alcanza los $2.487.063,95, según la última actualización informada por el organismo. Todos estos valores se encuentran publicados en los canales oficiales de ANSES y responden a la normativa vigente en materia de movilidad previsional.

Las asignaciones familiares y universales también fueron actualizadas. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) tienen un valor de $132.814 por cada menor de edad, aunque se retiene un 20% mensual que se liquida de manera acumulada al año siguiente, tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal. Para hijos con discapacidad, la AUH asciende a $432.461 y la Asignación por hijo con discapacidad llega a $216.240.

La PUAM es compatible con la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo y todas las asignaciones familiares según la legislación vigente (ANSES)

Cómo es el calendario de pagos de ANSES en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES para marzo de 2026 fue oficializado y se organiza según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas, y la consulta personalizada puede realizarse a través de la plataforma “Mi ANSES” o mediante la aplicación móvil oficial.

Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el cronograma es el siguiente:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, los pagos se efectúan en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Las Pensiones No Contributivas, incluyendo la PUAM, siguen este esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

El plazo de cobro para la primera quincena se extiende desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril, mientras que para la segunda quincena va del 20 de marzo al 10 de abril.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro en la página web de ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Los pagos se acreditan de manera automática, y el acceso a los recibos de haberes está disponible a partir de la fecha de inicio de cada calendario de pagos.