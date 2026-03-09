Ante la volatilidad global, el FMI insiste en reforzar las reservas para enfrentar crisis cambiarias

El FMI recomienda a los países que refuercen sus reservas internacionales para capear los shocks externos.

Una nueva recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la urgencia de acumular reservas internacionales resuena con fuerza en el escenario actual, donde la fragmentación geopolítica y los conflictos, como la reciente escalada en Medio Oriente, profundizan los riesgos para las economías emergentes.

Si bien el FMI no hizo mención a la Argentina sino que se trató de un llamamiento general a todos los bancos centrales, el caso argentino es particular ya que el Gobierno incumplió la meta de acumulación de reservas fijada por el organismo multilateral en el marco del acuerdo por 20.000 millones de dólares.

De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, deslizó que el objetivo debería ser anual en vez de trimestral. “Para mí decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha sería arrogante, eso incluso lo hablamos con el Fondo. Normalmente, tenemos que poner metas trimestrales, y nosotros le decimos: ‘Podemos poner metas trimestrales, pero lo lógico sería una meta anual, porque yo, realísticamente, no puedo decirles con certeza que puedo comprar más en esta fecha que en esta’. Porque por ahí los exportadores retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, no podés saber. Si podés tener una estimación sobre cuánto vas a comprar”, consignó.

En tal sentido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró la compra de divisas a partir de enero y acumula más de USD 3.000 millones en lo que va del año. Sin embargo, esa cifra no tuvo un impacto directo en las arcas de la autoridad monetaria ya que buena parte se utilizaron para que el Tesoro cancele compromisos de deuda en moneda extranjera y el stock actual se ubica por debajo de los USD 46.000 millones de dólares.

En ese contexto, el economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, publicó un artículo titulado “Reservas adecuadas protegen a las economías frente a shocks y refuerzan su resiliencia” en el que plantea que la acumulación de divisas es clave para blindar a los países ante crisis externas y evitar tensiones cambiarias de gran impacto.

La fragilidad que caracteriza al entorno global, según subraya Gourinchas, requiere que los países en desarrollo y los mercados emergentes refuercen su capacidad de resistencia. Para ello, el FMI recomienda fortalecer los colchones de reservas, aun cuando existan resistencias internas y desafíos políticos.

Bajo la perspectiva del prestamista de última instancia, la experiencia histórica muestra que los países con bajos niveles de reservas enfrentan un riesgo elevado de crisis, ya que cuentan con un margen muy reducido para afrontar episodios de volatilidad o cambios bruscos en el flujo de capitales.

“La importancia de las reservas va más allá del régimen cambiario adoptado. Los países con tipo de cambio fijo suelen requerir más reservas para respaldar su moneda, pero las reservas también son fundamentales para quienes adoptan regímenes más flexibles. Estas ayudan a contener una volatilidad cambiaria excesiva y los costos macroeconómicos asociados”, apunta el documento.

En los últimos 25 años, el volumen global de activos de reserva oficial se incrementó de manera sostenida. Sin embargo, la distribución de estas reservas se mantiene muy concentrada: un grupo reducido de países logró acumular grandes sumas, a veces superiores a lo necesario para afrontar shocks externos. Para estos casos, el desafío es gestionar el exceso de reservas y no la escasez. En cambio, muchas economías, especialmente las de ingresos bajos, carecen de colchones suficientes y enfrentan dificultades para acceder a los mecanismos de protección.

El FMI utiliza un indicador de suficiencia de reservas para evaluar la capacidad de los países de soportar shocks severos. Según este indicador, un nivel más alto de reservas se traduce en mayor resiliencia. No obstante, el reporte de Gourinchas advierte que, pese a los beneficios bien documentados—entre ellos, mayor protección ante crisis y menores costos de financiamiento—, no todos los países consiguen implementar las políticas necesarias para aumentar sus reservas. Las razones suelen estar vinculadas a cuestiones político-económicas, como la presión para lograr resultados inmediatos que lleva a las autoridades a tomar decisiones que ponen en riesgo la estabilidad a largo plazo.

“A pesar de los beneficios conocidos, como una mayor protección y menores costos de financiamiento, los países con bajos niveles de reservas a veces enfrentan dificultades para implementar las políticas necesarias. Esto obedece a consideraciones político-económicas, como cuando la búsqueda de beneficios políticos de corto plazo lleva a las autoridades a postergar medidas necesarias y agotar las reservas. Los países que lograron superar estos obstáculos y dejaron atrás la inestabilidad fueron los que consiguieron generar consenso en torno a principios macroeconómicos básicos de disciplina fiscal y externa”, reza otro pasaje del análisis.

El proceso para engrosar las arcas de los bancos centrales -define Gourinchas- suele comenzar con superávits fiscales y de cuenta corriente, bases a partir de las cuales se pueden adquirir reservas de forma sostenida. A medida que la situación macroeconómica se estabiliza, el ingreso neto de capitales privados cobra mayor relevancia.

Sin embargo, el análisis de la entidad presidida por Kristalina Georgieva subraya sobre los riesgos de depender en exceso de flujos financieros volátiles y de una flexibilidad cambiaria insuficiente. En muchos casos, los programas de estabilización terminaron abruptamente cuando cesaron los flujos de capital, especialmente en países que mantenían tipos de cambio sobrevaluados. El equilibrio del balance de pagos, entonces, depende de la capacidad del país para mantener superávits comerciales que permitan cubrir el pago de dividendos e intereses sobre pasivos externos y, al mismo tiempo, acumular o sostener niveles adecuados de reservas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

El costo de mantener reservas también es tema de análisis en el artículo de Gourinchas. “Las reservas implican un costo elevado”, señala el economista jefe del FMI, quien destaca que, por su naturaleza líquida y segura, estos activos ofrecen retornos mucho más bajos que otras alternativas de inversión. El alto costo de oportunidad, definido como “el precio de la autoaseguración”, suele desalentar la acumulación. A esto se suma el riesgo de que, si la compra de reservas no se acompaña con medidas de esterilización monetaria, pueda generarse presión inflacionaria.

Ante este escenario, el organismo multilateral plantea la necesidad de buscar estrategias que reduzcan el costo global de acumular reservas. Entre las alternativas, propone ampliar las opciones de inversión disponibles para los bancos centrales, lo que permitiría abaratar la acumulación y alentaría a los países a reforzar sus colchones. Otra consiste en aumentar la oferta de activos de reserva en dólares, por medio de la inclusión de bonos en dólares a mayor plazo y otros instrumentos en carteras diversificadas, además de los tradicionales bonos del Tesoro de corto plazo. Además, sugiere canalizar estas reservas a través de un fondo común podría reducir los costos de transacción y preservar la liquidez.

Por último, Gourinchas reconoce que muchas economías emergentes lograron avanzar en esta dirección, equilibrando los distintos objetivos de política, como el control de la inflación, la estabilidad externa y el crecimiento sostenido, a la vez que han promovido el consenso social alrededor de principios básicos de disciplina económica. El FMI considera que estos avances deben ser apoyados desde el ámbito internacional, facilitando la acumulación sostenible de reservas y promoviendo la cooperación entre países para reducir el costo de la autoaseguración.