En dos años se duplicó la proporción de depósitos privados destinada a préstamos a empresas y familias

Desde 2024, la banca redirigió buena parte de su liquidez hacia el crédito productivo y al consumo, desplazando el financiamiento al Estado. Sin embargo, el sistema financiero mantiene una baja relación con el PBI

Desde julio de 2024, las
Desde julio de 2024, las estadísticas del BCRA registran un ininterrumpido crecimiento de la proporción de los depósitos privados respecto del total de crédito a empresas y familias (Foto: Reuters)

La decisión del gobierno de Javier Milei de ordenar las finanzas públicas y recapitalizar el Banco Central de la República Argentina con la eliminación de los pasivos remunerados -depósitos privados en los bancos absorbidos mediante instrumentos de regulación monetaria, como las Letras del BCRA (Lebac), Letras de liquidez (Leliq) y operaciones de pase con garantía de títulos públicos- forzó a las entidades financieras a concentrarse en su función primaria: otorgar crédito, principalmente a empresas e individuos.

Ese giro se inició de forma moderada en el segundo semestre de 2024, cuando el Ministerio de Economía y el Banco Central coordinaron la transferencia de los pasivos remunerados, creados para financiar desequilibrios de la Administración Central, que habían alcanzado un máximo equivalente a USD 64.105 millones en el último mes de gobierno de Alberto Fernández y se extinguieron en julio de 2024.

A partir de ese momento, las estadísticas del BCRA comienzan a registrar un ininterrumpido crecimiento de la proporción de los depósitos privados respecto del total de crédito a empresas y familias. Pasó de 48,2% heredado en el segmento de pesos (equivalente a USD 84.438 millones en noviembre de 2023, al tipo de cambio atrasado de entonces), cayendo a un mínimo de 41,1% en enero de 2024 (luego del sinceramiento cambiario que redujo los depósitos equivalentes en dólares a 46.576 millones) y alcanzando 68,6% al cabo del primer año de gestión y 87,1% en el segundo año. En febrero de 2026 fue 86,2% sobre un total de imposiciones en moneda nacional equivalente a USD 74.997 millones.

El crédito a empresas y familias pasó de 48,2% de los depósitos en pesos en noviembre de 2023 a 86,2% en febrero de 2026; y en dólares de 26,3% a 52,1% de esas imposiciones en esos meses

En la franja de dólares también se observó un cambio en el destino de los fondos que las entidades bancarias recibieron de sus clientes. El total de préstamos, principalmente a empresas generadoras de divisas en forma directa (exportadoras) y en menor medida a las que producen insumos cuyo destino principal es la fabricación de productos para exportación, pasó de 26,3% en noviembre de 2023 (USD 3.747 millones) y un mínimo de 22,4% en enero de 2024 (USD 3.547 millones) a un máximo de 56,2% en septiembre de 2025 -previo a las elecciones legislativas- (USD 18.329 millones).

En febrero bajó a 52,1% de los depósitos -aunque comenzó a recuperarse tras haber descendido a 50,1% en diciembre-, pero en monto alcanzó el máximo desde la salida de la convertibilidad en 2001, con USD 19.850 millones.

Cambios en la operatoria bancaria

El retiro del Tesoro como principal receptor de los depósitos bancarios, ya sea de forma compulsiva -como los aumentos de los encajes (inmovilización de fondos captados de clientes)- o voluntaria, pero ofreciendo altas tasas de interés con certeza de pago por vencimiento y renovación a muy corto plazo, produjo cambios tanto en los tipos de depósitos como en los préstamos del sector privado.

Sobre el total de las colocaciones, las constituidas en pesos equivalentes en dólares pasaron de representar un máximo de 85,6% del total ($ y USD) en noviembre de 2023 a un mínimo de 65,6% en octubre de 2025 y 66,3% en febrero último.

El retiro del Tesoro como principal receptor de los depósitos bancarios, ya sea de forma compulsiva -como los aumentos de los encajes- o voluntaria potenció la actividad financiera con la actividad privada

Por el contrario, la franja en moneda extranjera elevó su participación de 14,4% a 33,7% -tocando un máximo de 34,4% en octubre-, en línea con los objetivos oficiales de fomentar la dolarización en el sistema bancario mediante la captación de los “dólares en el colchón”, primero a través del blanqueo (2024) y últimamente con la reglamentación de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal.

El nuevo escenario macroeconómico, con un plan de estabilización de precios que permitió que la inflación mensual descendiera de 25,5% y 211,4% anual en diciembre -tras el sinceramiento cambiario, suba de tarifas y flexibilización de precios aún regulados- a menos de 3% y 33%, respectivamente, en la actualidad, provocó que los depósitos para transacciones corrientes de empresas y familias perdieran representatividad sobre el total, ganando espacio los vinculados al ahorro (plazos fijos a tasa de interés y ajustables por inflación, en dólares).

Empresas e individuos salen del cortoplacismo y colocan sus excedentes a más de 30 días en el sistema bancario

Las imposiciones de tipo transaccional pasaron de representar 45,3% al fin del gobierno anterior a 28,9% actualmente. Disminuyeron en 27 meses de presidencia de Milei, de un equivalente agregado de USD 44.736 millones a USD 32.634 millones (27,1%). Sin embargo, si se toma como referencia diciembre de 2023 -posdevaluación-, aumentaron 9 por ciento.

Los depósitos para ahorro se incrementaron de 54,7% a 71,1% del total, alcanzando USD 80.435 millones. Crecieron 49,1% con el nuevo gobierno y 125,3% respecto del primer mes de gestión.

Las variaciones relativas fueron menos marcadas en cuanto al destino del crédito bancario. La proporción de los préstamos totales a empresas en pesos y dólares (dentro del segmento de pesos se consideran los adelantos en cuenta corriente, descuentos de documentos y líneas especiales para el sector productivo -“otros” en la estadística del Banco Central- y el total en moneda extranjera) pasó de 50,9% en noviembre de 2023 y 52,8% en diciembre de ese año a 54,4% en la actualidad. Mientras tanto, los dirigidos a individuos descendieron de 49,1% a 45,6 por ciento.

En monto equivalente en dólares, ambos segmentos crecieron entre extremos: 103,2% y 76,7%, respectivamente, a USD 45.935 millones y USD 38.573 millones.

Rezago regional y desafíos a futuro

A pesar de estos movimientos, el sistema financiero local se mantiene muy rezagado en términos internacionales, con depósitos privados totales ($ y USD) equivalentes a 16% del PBI y préstamos por menos de 12% del PBI, mientras que en la región se ubican en torno de 75% en Chile y Brasil; 57% Paraguay; 55% Ecuador; 46% Perú; 40% Colombia; 35% Bolivia; 31% Uruguay; y 27% México, de acuerdo con los últimos datos del Banco Mundial para 2024.

Gabriel Martino, empresario y ex CEO del Banco HSBC, afirmó en Infobae en Vivo que el desafío de los bancos es reconvertirse. “Los bancos ganan plata dando créditos”, recordó, y subrayó que para que el sistema vuelva a funcionar se necesitan tasas de interés en pesos que sean “levemente reales positivas” -superiores a la inflación- y una baja volatilidad que genere confianza a largo plazo.

