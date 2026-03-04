Economía

Repuntó el crédito al sector privado: qué segmentos impulsaron la suba del financiamiento en febrero

El financiamiento en moneda local revirtió la caída de enero con un alza real del 0,6%, mientras que el segmento en moneda extranjera mantuvo su tendencia alcista con una expansión del 1,9%

Tras la caída real en enero, el financiamiento al sector privado repuntó en febrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de crédito bancario al sector privado consolidó en febrero una dinámica de crecimiento que abarcó a ambas monedas, marcando una recuperación tras el desempeño dispar registrado al inicio de 2026. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) analizados por la consultora Equilibra, el financiamiento en moneda local logró revertir la caída real del mes previo, mientras que el segmento en dólares extendió su tendencia expansiva impulsado fundamentalmente por la demanda corporativa.

En términos reales y con ajuste estacional, el crédito en pesos mostró una expansión del 0,6% en el segundo mes del año. Este resultado cobra relevancia luego de que en enero se registrara una contracción del 0,2 por ciento. El repunte estuvo motorizado por un crecimiento sostenido en los préstamos destinados a empresas, que anotaron su cuarta suba mensual consecutiva, y por una leve mejoría en el financiamiento a los hogares.

La dinámica al interior del crédito en pesos mostró matices según el segmento y el tipo de línea crediticia. El financiamiento a empresas trepó un 1,2% real sin estacionalidad (s.e.), traccionado de manera decisiva por el incremento en los documentos a sola firma, que crecieron un 3,8% real s.e. en febrero. Esta línea ha mostrado un dinamismo particular, con variaciones positivas de 6,5% en enero y 4,7% en diciembre de 2025.

Por el contrario, los adelantos en cuenta corriente para el sector empresario sufrieron una contracción del 5,0% real s.e. Según Equilibra, este retroceso se vincula con el comportamiento de las tasas de interés. “Los adelantos se vieron afectados por la contundente suba de tasa de interés en enero (trepó 1,3 p.p. alcanzando 3,7% TEM), que se revertió solo parcialmente en febrero (bajó 0,5 p.p. promediando 3,2% TEM)”, explicaron en una publicación en X.

En cuanto a las familias, el crédito en pesos registró un incremento marginal del 0,2% s.e., quebrando la racha negativa de diciembre (-1,3%) y enero (-1,6%). Sin embargo, este repunte no fue uniforme. Las líneas de consumo mostraron un crecimiento del 0,5% real s.e., mientras que las destinadas a la adquisición de bienes durables cayeron en la misma proporción (-0,5% real s.e.).

Dentro del segmento de consumo, las tarjetas de crédito fueron el principal motor con un repunte del 1,4% real s.e. “Esta suba se da en un contexto de persistente inflación y deterioro del poder adquisitivo”, señalaron desde la consultora. Respecto a los bienes durables, la caída estuvo explicada por el retroceso sostenido de los créditos prendarios (-1,9% real s.e.) y una marcada desaceleración en los hipotecarios, que apenas crecieron un 0,6% s.e.

Sobre este comportamiento, la consultora Equilibra señaló: “Esta dinámica parece señalar cierta reticencia a afrontar endeudamientos de mayor plazo y monto. En cambio, las líneas vinculadas a la resolución de necesidades de corto plazo mostraron un repunte impulsado por las tarjetas de crédito (+1,4% real s.e.), en un contexto de deterioro del poder adquisitivo de los hogares por la elevada inflación del primer bimestre”.

El financiamiento en moneda extranjera consolidó su tendencia expansiva en el segundo mes del año con un crecimiento del 1,9%. (EFE)

El segmento de préstamos en dólares continuó su senda ascendente en febrero con una expansión del 1,9% s.e., aunque a un ritmo más moderado que el 7,6% registrado en enero. Al igual que en el mercado de pesos, la brecha entre el comportamiento de las empresas y las familias fue marcada.

El endeudamiento de las empresas en moneda dura creció un 2,9% s.e., acumulando varios meses de variaciones positivas (6,6% en enero y una tendencia de recuperación desde los meses previos). En contraste, el crédito en dólares a las familias experimentó una contracción del 3,6% s.e. Según el análisis de la consultora, este retroceso era esperable “tras el fuerte aumento de gastos en tarjeta característico de enero y su posterior pago”.

A pesar de la recuperación observada en febrero, el sistema financiero argentino continúa operando en niveles de profundidad muy bajos en la comparación histórica y regional. La relación entre el crédito al sector privado y el Producto Bruto Interno (PBI) sitúa a la Argentina en el último puesto de América Latina, con niveles que apenas superan el 10%, mientras que países como Chile o Brasil muestran ratios significativamente superiores al 50%.

Las empresas lideraron la demanda de financiamiento en febrero, destacándose el uso de documentos a sola firma en pesos.

Informes previos destacan que la inestabilidad macroeconómica de los últimos años, la alta inflación y el desplazamiento del sector privado por parte del Estado en el mercado crediticio han limitado el crecimiento de los préstamos de largo plazo. En los años 90, el crédito al sector privado en el país llegó a superar el 25% del PBI, una cifra que hoy parece lejana. La falta de ahorro a largo plazo y la desconfianza estructural siguen siendo los principales obstáculos para que el sistema financiero cumpla su función de motor de la inversión y el crecimiento sostenido.

Un dato que genera señales de alerta en el sistema financiero es el incremento sostenido de la irregularidad en los pagos. A pesar del mayor dinamismo en la entrega de nuevos créditos, los niveles de incumplimiento han alcanzado cifras críticas.

Pese al leve repunte en el crédito a las familias, la morosidad en tarjetas y préstamos personales alcanzó un récord histórico del 9,3% en diciembre (Adobe Stock)

“Pese al mayor dinamismo del crédito bancario, el incremento de la morosidad suma preocupación: el incumplimiento de las familias alcanzó en diciembre 2025 un nuevo récord en 18 años (9,3%)”, advirtió la consultora Equilibra. Este fenómeno se manifiesta con especial fuerza en instrumentos específicos de consumo y financiamiento de bienes: “Explicado por máximos en tarjetas de crédito (9,3%), préstamos personales (12%) y garantías prendarias (5,8%)”.

De esta forma, febrero mostró una cara positiva en términos de volúmenes de financiamiento tanto en pesos como en dólares. No obstante, la sostenibilidad de este repunte se enfrenta a los desafíos de una morosidad particularmente alta y una estructura financiera que todavía carece de la profundidad necesaria para financiar inversiones de largo aliento en la economía real.

